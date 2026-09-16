مهرداد فرزندیپور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه برخورد یک دستگاه مینیبوس با جدول ورودی شهر ابوزیدآباد خبر داد و اظهار کرد: در پی اعلام این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ که در ساعات پایانی سه شنبه شب مورخ ۲۴ شهریورماه اتفاق افتاد، بلافاصله نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی، برای بررسی وضعیت مصدومان و ارائه خدمات درمانی به محل حادثه اعزام شدند. در این عملیات، کدهای اورژانس ابوزیدآباد و حسینآباد و تیم هلالاحمر در محل حضور یافتند.
وی افزود: این حادثه در مجموع ۹ مصدوم بر جای گذاشت که پس از ارزیابی و انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اعزامی، مصدومان بهصورت سرپایی مداوا شدند و نیازی به انتقال آنان به مراکز درمانی وجود نداشت.
رئیس اورژانس کاشان تأکید کرد: همشهریان عزیز ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان میخواهیم با توجه به شرایط مسیر و حضور سایر وسایل نقلیه، سرعت مطمئنه و احتیاط لازم را رعایت کنند.
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