به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاسمیان عصر سه‌شنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان کرمانشاه، با اشاره به جایگاه راهبردی این شوراها اظهار کرد: شوراهای استانی باید از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی برای سیاست‌گذاری، هم‌افزایی و اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کنند.

وی با اشاره به جایگاه شوراهای عالی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت بر اساس قانون و اسناد بالادستی تشکیل شده و مأموریتی راهبردی و کلان در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت بر عهده دارد.

معاون دبیر شورای عالی ایثار و شهادت با بیان اینکه ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت یک مأموریت فرادستگاهی است، گفت: این مسئولیت تنها متوجه یک یا چند دستگاه اجرایی نیست و همه ارکان نظام و دستگاه‌های مختلف، متناسب با مأموریت و ظرفیت خود، در این زمینه وظیفه دارند.

قاسمیان ادامه داد: فلسفه تشکیل شورا این است که برای انجام یک مأموریت مهم، ظرفیت دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرد و از طریق هماهنگی و هم‌افزایی، زمینه تحقق اهداف مورد نظر فراهم شود.

وی با اشاره به دنبال شدن همین رویکرد در سطح استان‌ها تصریح کرد: شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در استان‌ها به ریاست عالی‌ترین مقام اجرایی استان و با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود و باید از این ظرفیت برای سیاست‌گذاری، راهبری، هدایت، هماهنگی و نظارت در حوزه ایثار و شهادت بهره گرفت.

دبیر شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد: جایگاه شورای استانی نباید صرفاً به برگزاری جلسات و تصویب چند مصوبه محدود شود، بلکه این شورا می‌تواند مسائل و پیشنهادهای مهم حوزه ایثار و شهادت را بررسی و برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، سیاست‌های مؤثر و قابل اجرا ارائه کند.

قاسمیان با اشاره به تقویم برگزاری جلسات شوراهای استانی افزود: طبق آیین‌نامه، هر استان باید در هر فصل حداقل یک جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت را برگزار کند، اما هدف اصلی صرفاً تشکیل جلسه و ارائه گزارش نیست و کیفیت مباحث، تصمیمات و خروجی‌های جلسات اهمیت بیشتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود شوراهای استانی از ظرفیت مدیران و دستگاه‌های حاضر در جلسات برای حل مسائل و اجرای برنامه‌های عملیاتی استفاده کنند تا خروجی جلسات به اقدامات مشخص و نتایج ملموس در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت منجر شود.

معاون دبیر شورای عالی ایثار و شهادت همچنین به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه ایثار و شهادت در چارچوب جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و گفت: دبیرخانه شورای عالی موظف به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه است و در سال‌های گذشته نیز شاخص‌هایی برای این منظور تدوین و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

قاسمیان افزود: در تدوین شاخص‌های جدید تلاش شده است ماهیت، مأموریت و ظرفیت هر دستگاه مورد توجه قرار گیرد و شاخص‌های ارزیابی متناسب با شرایط آن دستگاه تعیین شود، چراکه مأموریت یک دستگاه اقتصادی با مجموعه‌ای فرهنگی یا دستگاه تخصصی حوزه ایثار و شهادت یکسان نیست.

وی ادامه داد: شوراهای استانی نیز می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، در اصلاح و بهبود شاخص‌های ارزیابی و افزایش اثربخشی این فرآیند نقش‌آفرینی کنند.

دبیر شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در ادامه به موضوع دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی، اعم از اقتصادی، فرهنگی و سایر مجموعه‌ها، در این زمینه مأموریت دارند.

وی افزود: حتی دستگاه‌هایی که جامعه هدف مستقیمی در اختیار ندارند نیز می‌توانند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و در قالب طرح سپاس، با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران دیدار و از آنان سرکشی کنند.

قاسمیان تصریح کرد: هدف از ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها صرفاً رتبه‌بندی آنها نیست، بلکه باید از ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف فرهنگی، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شود.

وی با تأکید بر ظرفیت گسترده شورای استانی گفت: حضور مدیران دستگاه‌های مختلف در این شورا فرصت ارزشمندی برای هم‌افزایی و هماهنگی ایجاد کرده است و انتظار می‌رود این ظرفیت در استان‌ها به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.

معاون دبیر شورای عالی ایثار و شهادت در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده مناسب از ظرفیت شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، سیاست‌های این حوزه به اقدامات عملی و نتایج ملموس تبدیل شود و آثار بلندمدت آن در جامعه نمایان شود.