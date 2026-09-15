تولید سالانه ۷۰ تن گوشت و ۱۴ تن شیر از شترهای مرند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل الهیاری عصر سه‌شنبه در جریان بازدید از یک واحد پرورش شتر در شهرستان مرند، با اشاره به ظرفیت‌های این بخش اظهار کرد: همزمان با دهمین رویداد ملی «ایران جان» و با هدف تبیین ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی شهرستان، از یکی از واحدهای پرورش شتر در منطقه بازدید شد.

وی افزود: این واحد که به‌تازگی از روستای گلین‌قیه جابه‌جا شده، در حال حاضر گله خود را در مراتع روستای خلخال در بخش کشکسرای شهرستان مرند مستقر کرده و دام‌ها در این منطقه مشغول چرا هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در سال‌های اخیر گفت: این شرایط مدیریت منابع آبی و مراتع شهرستان را با چالش‌های جدی مواجه کرده و ضرورت بازنگری در الگوی تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعی را افزایش داده است.

الهیاری ادامه داد: شتر به دلیل سازگاری بالا با شرایط خشکی و نیاز کمتر به آب و خوراک، می‌تواند یکی از گزینه‌های مناسب برای توسعه دامداری در مناطق خشک و نیمه‌خشک مرند باشد.

وی با بیان اینکه شتر توان استفاده از پوشش گیاهی مراتع را دارد، افزود: این دام از برخی گونه‌های شورپسند و خاردار مانند خارشتر، علف‌شور، تاغ و گز تغذیه می‌کند و می‌تواند از ظرفیت‌هایی استفاده کند که برای سایر دام‌ها کمتر قابل بهره‌برداری است.

فعالیت چهار واحد شترداری در مرند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با ارائه آماری از وضعیت شترداری در این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۰ نفر شتر در قالب چهار واحد فعال و تحت مدیریت چهار بهره‌بردار در مناطق مختلف مرند پرورش داده می‌شوند.

الهیاری گفت: این واحدها در شهر یامچی، بخش کشکسرای شامل روستاهای قرخلار و خلخال و همچنین بخش مرکزی در روستاهای گلین‌قیه و سیوان فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: شترداری در مرند سالانه حدود ۷۰ تن گوشت قرمز، ۱۴ تن شیر و ۲ تا ۴ تن فرآورده‌های جانبی تولید می‌کند و محصولات این بخش از ظرفیت مناسبی برای عرضه در بازار استان و استان‌های همجوار برخوردار هستند.

کمبود سرمایه در گردش؛ مانع توسعه شترداری

الهیاری، محدودیت سرمایه در گردش را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه شترداری در مرند عنوان کرد و گفت: جهاد کشاورزی با تسهیل فرآیند صدور پروانه و ارائه راهنمایی‌های فنی تلاش می‌کند زمینه فعالیت و توسعه واحدهای شترداری را فراهم کند.

وی تأکید کرد: توسعه شترداری در مراتع کم‌بازده مرند می‌تواند ضمن استفاده بهینه از منابع طبیعی و آبی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند خاطرنشان کرد: هدف این است که مراتعی که برای پرورش گاو و گوسفند ظرفیت محدودی دارند، با توسعه شترداری به منابع تولید پروتئین تبدیل شوند و از این طریق تاب‌آوری اقتصادی خانوارهای روستایی نیز افزایش یابد.