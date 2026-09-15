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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

آمادگی برای مقابله با پیامدهای ال‌نینو افزایش یابد

آمادگی برای مقابله با پیامدهای ال‌نینو افزایش یابد

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان گفت: آمادگی برای مقابله با پیامدهای پدیده اقلیمی «ال‌نینو» در این شهرستان از سوی دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز در جمع مسئولان ادارات خدمات رسان این شهرستان اظهار کرد: اکنون در مرحله پیشگیری قرار داریم و لازم است، دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف زیرساختی، اقدامات بازدارنده و تمهیدات لازم را از هم‌اکنون پیش‌بینی و اجرا کنند.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان و زیرساختی افزود: ادارات آب و فاضلاب، برق، راهداری، شهرداری‌ها، دهیاران، هلال احمر و سایر دستگاه‌های مرتبط با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی شهرستان شادگان باید آمادگی لازم را داشته باشند.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: تنظیف و پاکسازی آبراهه‌ها، مسیرهای عبور سیلاب و انجام اقدامات مشابه در حوزه‌های شهری و روستایی باید در اولویت قرار گیرد.

عفری بر اطلاع‌رسانی به موقع از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها به آحاد مردم، کشاورزان، دامداران و سایر جوامع هدف در زمان قبل از بحران به‌منظور افزایش سطح آگاهی عمومی و ارتقاء فرهنگ ایمنی تأکید کرد.

کد مطلب 6948268

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