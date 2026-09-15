به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز در جمع مسئولان ادارات خدمات رسان این شهرستان اظهار کرد: اکنون در مرحله پیشگیری قرار داریم و لازم است، دستگاههای اجرایی در حوزههای مختلف زیرساختی، اقدامات بازدارنده و تمهیدات لازم را از هماکنون پیشبینی و اجرا کنند.
وی با تأکید بر نقش دستگاههای خدماترسان و زیرساختی افزود: ادارات آب و فاضلاب، برق، راهداری، شهرداریها، دهیاران، هلال احمر و سایر دستگاههای مرتبط با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی شهرستان شادگان باید آمادگی لازم را داشته باشند.
سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: تنظیف و پاکسازی آبراههها، مسیرهای عبور سیلاب و انجام اقدامات مشابه در حوزههای شهری و روستایی باید در اولویت قرار گیرد.
عفری بر اطلاعرسانی به موقع از طریق صدا و سیما و رسانهها به آحاد مردم، کشاورزان، دامداران و سایر جوامع هدف در زمان قبل از بحران بهمنظور افزایش سطح آگاهی عمومی و ارتقاء فرهنگ ایمنی تأکید کرد.
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