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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

حمله روسیه به کشتی‌های حامل محموله‌های نظامی برای اوکراین

حمله روسیه به کشتی‌های حامل محموله‌های نظامی برای اوکراین

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: کشتی‌های باری حامل محموله‌های نظامی برای اوکراین در بنادر ایزمائیل و چرنومورسک هدف قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: کشتی باری حامل محموله نظامی اوکراین در بندر چرنومورسک هدف قرار گرفت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که یک نفت‌ کش حامل سوخت برای نیروهای مسلح اوکراین نیز در بندر ایزمائیل مورد هدف قرار گرفته است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از تداوم حملات ارتش این کشور به تأسیسات زیرساختی ریلی در مناطق غربی اوکراین که برای انتقال محموله‌ های نظامی از اروپا استفاده می‌ شوند، خبر داد.

کد مطلب 6948281

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