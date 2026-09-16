به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور زیرساخت‌های سوخت، انرژی و حمل‌ونقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای گروه «دنیپر» در منطقه زاپوروژیا مواضع چند یگان اوکراینی را هدف قرار داده و تا ۴۰ نظامی، ۱۱ خودرو و یک ایستگاه جنگ الکترونیک را از بین برده‌اند.

مسکو همچنین اعلام کرد نیروهای گروه «شمال» در منطقه خارکیف به محاصره نیروهای اوکراینی و گسترش منطقه تحت کنترل خود ادامه می‌دهند. در محور گروه «جنوب» نیز بیش از ۱۵۵ نظامی اوکراینی و ۲۰ خودرو هدف قرار گرفته‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از وارد آمدن خسارت به چندین تیپ اوکراینی در محورهای گروه‌های «غرب» و «مرکز» خبر داد و اعلام کرد تلفات نیروهای اوکراینی در این محورها به ترتیب بیش از ۲۱۰ و ۳۸۰ نفر بوده است.