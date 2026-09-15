آغاز عملیات لکه گیری جاده نمازگاه دربخش ارم

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات لکه‌گیری و بهسازی محور ارتباطی بخش ارم، از محدوده شهر تنگ ارم تا پل نمازگاه، توسط اداره راهداری این بخش آغاز شده است.

وی افزود: این عملیات با هدف رفع ترک‌ها و ناهمواری‌های سطح جاده، بهبود وضعیت تردد خودروها و افزایش ایمنی مسیر در حال اجراست.

بخشدار ارم با اشاره به تردد بالای خودروها در این محور، تصریح کرد: لکه‌گیری و ترمیم نقاط آسیب‌دیده جاده در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود عملیات با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود.

جعفری خاطرنشان کرد: تکمیل و بهسازی این مسیر نقش مؤثری در تسهیل رفت‌وآمد اهالی روستاهای منطقه و کاهش مخاطرات جاده‌ای خواهد داشت.

محور تنگ ارم به پل نمازگاه از محورهای حادثه‌خیز بخش ارم محسوب می‌شود که همواره یکی از مطالبات جدی مردم منطقه برای بهسازی و ایمن‌سازی بوده است.