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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

غنی‌سازی منابع کتابخانه‌های کردستان با خرید ۱۲۰ عنوان کتاب

غنی‌سازی منابع کتابخانه‌های کردستان با خرید ۱۲۰ عنوان کتاب

سنندج- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان از خرید ۴۰۰ نسخه کتاب در قالب ۱۲۰ عنوان از دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استان با هدف نوسازی و غنی‌سازی منابع کتابخانه‌های عمومی خبر داد.

معصومه حسنی خونسار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان، ۱۲۰ عنوان کتاب در ۴۰۰ نسخه برای تقویت منابع کتابخانه‌های عمومی استان خریداری شده است.

وی افزود: انتخاب این آثار با توجه به تنوع موضوعی و نیازهای مطالعاتی مخاطبان انجام شده و کتاب‌های خریداری‌شده پس از طی مراحل اداری و آماده‌سازی، در اختیار کتابخانه‌های عمومی استان قرار می‌گیرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی مستمر منابع کتابخانه‌ای، گفت: کتابخانه‌های عمومی باید متناسب با نیاز و علاقه‌مندی اعضای خود، منابع متنوع و جدیدی در اختیار داشته باشند و خرید از نمایشگاه‌های کتاب یکی از ظرفیت‌های مناسب برای تحقق این هدف است.

حسنی خونسار ادامه داد: آثار خریداری‌شده حوزه‌های مختلفی از جمله ادبیات، روان‌شناسی، تاریخ و دیگر موضوعات مورد نیاز مخاطبان را پوشش می‌دهد و تلاش شده است در انتخاب کتاب‌ها، تنوع موضوعی مورد توجه قرار گیرد.

وی حمایت از چرخه نشر را یکی دیگر از آثار خرید کتاب از نمایشگاه‌ها دانست و عنوان کرد: حضور کتابخانه‌های عمومی در نمایشگاه‌های کتاب، علاوه بر تأمین بخشی از منابع مورد نیاز، زمینه حمایت از ناشران و تولیدکنندگان آثار فرهنگی را نیز فراهم می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان خاطرنشان کرد: روند تأمین و به‌روزرسانی منابع کتابخانه‌های عمومی استان به صورت مستمر دنبال می‌شود تا مجموعه‌های کتابخانه‌ای بتوانند پاسخگوی نیازهای مطالعاتی گروه‌های مختلف جامعه باشند.

کد مطلب 6948309

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