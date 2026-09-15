معصومه حسنی خونسار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان، ۱۲۰ عنوان کتاب در ۴۰۰ نسخه برای تقویت منابع کتابخانههای عمومی استان خریداری شده است.
وی افزود: انتخاب این آثار با توجه به تنوع موضوعی و نیازهای مطالعاتی مخاطبان انجام شده و کتابهای خریداریشده پس از طی مراحل اداری و آمادهسازی، در اختیار کتابخانههای عمومی استان قرار میگیرد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان با اشاره به اهمیت بهروزرسانی مستمر منابع کتابخانهای، گفت: کتابخانههای عمومی باید متناسب با نیاز و علاقهمندی اعضای خود، منابع متنوع و جدیدی در اختیار داشته باشند و خرید از نمایشگاههای کتاب یکی از ظرفیتهای مناسب برای تحقق این هدف است.
حسنی خونسار ادامه داد: آثار خریداریشده حوزههای مختلفی از جمله ادبیات، روانشناسی، تاریخ و دیگر موضوعات مورد نیاز مخاطبان را پوشش میدهد و تلاش شده است در انتخاب کتابها، تنوع موضوعی مورد توجه قرار گیرد.
وی حمایت از چرخه نشر را یکی دیگر از آثار خرید کتاب از نمایشگاهها دانست و عنوان کرد: حضور کتابخانههای عمومی در نمایشگاههای کتاب، علاوه بر تأمین بخشی از منابع مورد نیاز، زمینه حمایت از ناشران و تولیدکنندگان آثار فرهنگی را نیز فراهم میکند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان خاطرنشان کرد: روند تأمین و بهروزرسانی منابع کتابخانههای عمومی استان به صورت مستمر دنبال میشود تا مجموعههای کتابخانهای بتوانند پاسخگوی نیازهای مطالعاتی گروههای مختلف جامعه باشند.
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