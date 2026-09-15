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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه ساماندهی کانال‌های دفع آب‌های سطحی در بندر دیر

پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه ساماندهی کانال‌های دفع آب‌های سطحی در بندر دیر

بوشهر-  مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از پیشرفت چشمگیر عملیات اجرایی پروژه ساماندهی کانال دفع آب‌های سطحی در خیابان امام خمینی بندر دیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص زیرساخت‌های کنترل سیلاب و مدیریت آب‌های سطحی در شهرستان دیر اظهار کرد: پروژه احداث و ساماندهی کانال دفع آب‌های سطحی در خیابان امام خمینی بندر دیر که با هدف هدایت ایمن آب‌ها به سمت دریا و جلوگیری از نفوذ آب به معابر و تأسیسات شهری اجرا می‌شود، با سرعت و دقت بالا در حال پیشروی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به جزئیات فنی پروژه افزود: قرارداد این پروژه در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۵ منعقد شده است و هم‌اکنون فاز نخست آن با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال اجراست.

وی بیان کرد: این عملیات در محدوده ۱۶ متری از خط ساحلی دریا اجرا شده است و فاز دوم پروژه نیز در دستور کار شهرداری قرار خواهد گرفت.

کشوریان با اشاره به منابع مالی تأمین این طرح تصریح کرد: پروژه مذکور با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، از طریق اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تأمین مالی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر همچنین به چالش‌های اجرایی و اهمیت عملیاتی این طرح اشاره کرد و گفت: به دلیل حساسیت موقعیت جغرافیایی پروژه، عملیات لایروبی، خشک‌سازی بستر، قالب‌بندی و بتن‌ریزی درجا با سرعت بالا انجام می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مسیر هدایت آب به دریا تکمیل شود.

وی یادآور شد: این پروژه نقشی کلیدی در کاهش مخاطرات ناشی از بارش‌های فصلی و حفظ سلامت زیرساخت‌های شهری بندر دیر ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6948348

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