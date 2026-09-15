به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص زیرساختهای کنترل سیلاب و مدیریت آبهای سطحی در شهرستان دیر اظهار کرد: پروژه احداث و ساماندهی کانال دفع آبهای سطحی در خیابان امام خمینی بندر دیر که با هدف هدایت ایمن آبها به سمت دریا و جلوگیری از نفوذ آب به معابر و تأسیسات شهری اجرا میشود، با سرعت و دقت بالا در حال پیشروی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به جزئیات فنی پروژه افزود: قرارداد این پروژه در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۵ منعقد شده است و هماکنون فاز نخست آن با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال اجراست.
وی بیان کرد: این عملیات در محدوده ۱۶ متری از خط ساحلی دریا اجرا شده است و فاز دوم پروژه نیز در دستور کار شهرداری قرار خواهد گرفت.
کشوریان با اشاره به منابع مالی تأمین این طرح تصریح کرد: پروژه مذکور با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، از طریق اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایهای توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تأمین مالی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر همچنین به چالشهای اجرایی و اهمیت عملیاتی این طرح اشاره کرد و گفت: به دلیل حساسیت موقعیت جغرافیایی پروژه، عملیات لایروبی، خشکسازی بستر، قالببندی و بتنریزی درجا با سرعت بالا انجام میشود تا در کوتاهترین زمان ممکن، مسیر هدایت آب به دریا تکمیل شود.
وی یادآور شد: این پروژه نقشی کلیدی در کاهش مخاطرات ناشی از بارشهای فصلی و حفظ سلامت زیرساختهای شهری بندر دیر ایفا خواهد کرد.
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