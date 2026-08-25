اصغر کشوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت امسال، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، مسکن، حمل‌ونقل، بازآفرینی شهری و زیرساختی در استان بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: احداث باند دوم کمربندی گناوه و احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر گناوه با اعتبار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، از مهم‌ترین پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: آماده‌سازی معابر سایت ۴۵۰ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن بوشهر در زون A با اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان و آماده‌سازی معابر سایت ۴۵۰ هکتاری در زون C2 با اعتبار ۱۲۷ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های این حوزه است.

کشوریان بیان کرد: اجرای گذرهای اتصالی به ۳۷ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن بوشهر با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان، آماده‌سازی معابر سایت ۶۹ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن خورموج با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان و احداث ۳۴ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهر برازجان با اعتبار ۷۱۰ میلیارد تومان نیز در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ساماندهی، کف‌سازی و جداره‌سازی گذر تاریخی بهبهانی بوشهر با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان، ساماندهی ورودی دره محله پردیس برازجان با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان و احداث کتابخانه عمومی بندر دیر با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان را از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح اعلام کرد.

واگذاری ۹۹۰ قطعه زمین در طرح جوانی جمعیت

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از قانون جوانی جمعیت گفت: ۹۹۰ قطعه زمین در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت در سطح استان بوشهر واگذار می‌شود.

کشوریان همچنین از افتتاح و بهره‌برداری از ۶۳۷ واحد مسکن شهری خبر داد و گفت: این واحدها شامل ۳۴۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن برازجان در حوزه راه و شهرسازی، ۱۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن برازجان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۲۲۰ واحد در بافت‌های فرسوده و ۶۵ واحد احداثی توسط مالکان است.

وی اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها در بخش مسکن، علاوه بر افزایش ظرفیت عرضه مسکن در استان، به نوسازی بافت‌های فرسوده، حمایت از ساخت‌وساز توسط مالکان و تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت کمک می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تأکید کرد: مجموعه پروژه‌های هفته دولت در حوزه راه و شهرسازی با هدف ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بهبود دسترسی شهری، توسعه مسکن، بازآفرینی شهری و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در نقاط مختلف استان اجرا شده است.