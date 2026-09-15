پالایش نفت بندرعباس و جزیره قشم لیگ را با تساوی آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور «لیگ آزادگان» در فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ از شامگاه سهشنبه ۲۴ شهریور با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف کشور آغاز شد و چهار دیدار دیگر نیز فردا برگزار میشود.
پالایش نفت بندرعباس با هدایت رضا عنایتی در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان شاهین بندر عامری بوشهر بود که این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
تک گل پالایش نفت بندرعباس در نیمه نخست توسط علی پورمحمد در دقیقه ۲۶ به ثمر رسید و دو تیم با همین نتیجه یک بر یک به رختکن رفتند. در نیمه دوم توپی از خط دروازهها عبور نکرد تا نماینده هرمزگان در نخستین دیدار فصل به یک امتیاز دست پیدا کند.
قضاوت این دیدار بر عهده رسول اولیایی بود که هادی ابراهیمی و مرتضی هوشیاری به عنوان کمکداور، امید منفردیان به عنوان داور چهارم و حسین یوسفی به عنوان ناظر وی را همراهی کردند.
در دیگر دیدار جزیره قشم که امتیاز تیم شناورسازی قشم را خریداری کرده و با نام جدید در مسابقات حاضر شده است، در ورزشگاه تختی جم میهمان پارس جنوبی جم بود.
این دیدار نیز با تساوی بدون گل به پایان رسید تا جزیره قشم همانند پالایش نفت بندرعباس فصل جدید لیگ آزادگان را با کسب یک امتیاز آغاز کند.
قضاوت این مسابقه بر عهده شبیر بهروزی به عنوان داور وسط بود و حسین بهوندی و رضا لیلامی به عنوان کمکداور، میلاد رحیم دشتی به عنوان داور چهارم و صفدر احمدی به عنوان ناظر در این دیدار حضور داشتند.
به این ترتیب هر دو نماینده فوتبال هرمزگان در هفته نخست لیگ آزادگان برابر تیمهای بوشهری به میدان رفتند و بدون شکست زمین مسابقه را ترک کردند.
در هفته دوم این رقابتها جزیره قشم روز دوشنبه ۳۰ شهریور در تهران میزبان فولاد ب خواهد بود. این تیم در چهار هفته نخست مسابقات دیدارهای خانگی خود را در تهران برگزار خواهد کرد.
پالایش نفت بندرعباس نیز روز سهشنبه ۳۱ شهریور در هفته دوم لیگ آزادگان میهمان نفت مسجدسلیمان خواهد بود.
لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور در فصل جدید با حضور ۱۶ تیم برگزار میشود.
در پایان دیدارهای روز نخست هفته اول پالایش نفت بندرعباس و جزیره قشم هر کدام با یک امتیاز به ترتیب در ردههای دوم و هفتم جدول قرار گرفتند.
در دیگر دیدارهای برگزار شده فرد البرز و مس کرمان به تساوی یک بر یک رسیدند و نیروی زمینی تهران با یک گل فولاد خوزستان را شکست داد.
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