معاون استاندار: آینده تولید قم در گرو پیوند دانشگاه، فناوری و صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری بعدازظهر در نشست بررسی زیرساخت های زیست بوم فناوری قم اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در استان قم زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که دانش و ایده‌های علمی از مرحله نظری عبور کرده و در مسیر تولید محصول، توسعه صنعت و ارائه خدمات قرار گیرد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به ظرفیت‌های موجود در پارک علم و فناوری قم افزود: ایجاد این مجموعه و فراهم کردن زمین و زیرساخت‌های مورد نیاز، نقطه آغاز یک مسیر است و مهم‌تر از آن، حفظ ظرفیت موجود، تقویت واحدهای فناور و فراهم کردن شرایطی برای رشد مجموعه‌هایی است که می‌توانند دانش را به محصول و خدمت تبدیل کنند.



وی ادامه داد: استان قم از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه علم و فناوری برخوردار است، اما در زمینه تبدیل دانش و ایده به محصول و صنعت همچنان با فاصله قابل توجهی مواجه هستیم و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی جدی و حمایت مستمر است.



سامری با اشاره به تجربه فعالیت در حوزه صنعت و مدیریت شهری گفت: بخشی از مشکلات موجود به فاصله میان ظرفیت‌های علمی و نیازهای واقعی بخش تولید بازمی‌گردد و باید سازوکاری ایجاد شود که ارتباط میان صاحبان ایده، مراکز علمی، واحدهای صنعتی و دستگاه‌های اجرایی تقویت شود.



بروکراسی بانکی تولید را با مشکل مواجه می‌کند



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای مالی برای واحدهای تولیدی، فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت و توسعه مجموعه خود به منابع مالی و تسهیلات بانکی نیاز دارند و پیچیدگی فرآیندهای موجود می‌تواند روند تولید و سرمایه‌گذاری را با دشواری مواجه کند.



وی افزود: کاهش بروکراسی در نظام بانکی و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی و دانش‌بنیان به منابع مالی باید مورد توجه قرار گیرد تا مجموعه‌هایی که در مسیر تولید و نوآوری فعالیت می‌کنند، بتوانند ظرفیت‌های خود را توسعه دهند.



سامری با انتقاد از کم‌توجهی به فناوری‌های نوین در بخشی از پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: در بسیاری از طرح‌های عمرانی، فناوری و دانش روز هنوز به اندازه کافی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و در برخی حوزه‌ها همچنان از تجهیزات و فناوری‌هایی استفاده می‌شود که متعلق به چند دهه گذشته است.



وی ادامه داد: سرعت تحول فناوری در جهان بسیار بالاست و اگر هدف، عبور واقعی از شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت روش‌های نوین باشد، لازم است دانشگاه، پارک علم و فناوری، بخش صنعت و دستگاه‌های اجرایی ارتباط نزدیک‌تر و مؤثرتری با یکدیگر داشته باشند.



معاون استاندار قم خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زمانی می‌توانند به نتایج مطلوب برسند که از ابتدا از پشتوانه فکری و علمی مناسب برخوردار باشند و نباید دانش و فناوری پس از اجرای پروژه مورد توجه قرار گیرد.



پروژه‌ها به پیوست علمی نیاز دارند



سامری با تأکید بر ضرورت توجه به پیوست علمی در طرح‌های عمرانی و اقتصادی گفت: در برخی پروژه‌ها هزینه‌های سنگینی صرف می‌شود، اما متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، پشتوانه فکری و علمی لازم پیش‌بینی نشده است و باید از همان مرحله آغاز پروژه، دانش و ایده در کنار سرمایه‌گذاری قرار گیرد.



وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های علمی موجود در استان می‌تواند زمینه اجرای دقیق‌تر پروژه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید را فراهم کند و ارتباط میان مجموعه‌های علمی و اجرایی باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند اجرای طرح‌ها تبدیل شود.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم همچنین بر اهمیت تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار تأکید کرد و گفت: توسعه صنعتی تنها به نیروهای دانشگاهی نیاز ندارد و استان قم در کنار متخصصان دانشگاهی، به تکنسین‌ها و نیروهای فنی ماهر نیز احتیاج دارد.



سامری با اشاره به نیاز بخش‌های مختلف صنعت به نیروی متخصص ادامه داد: حوزه‌هایی مانند تأسیسات مکانیکی، برق صنعتی، نساجی و دیگر بخش‌های مورد نیاز تولید باید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد تا نیروی انسانی مورد نیاز صنایع متناسب با نیاز واقعی بازار کار تربیت شود.



وی نقش دانشگاه صنعتی قم را در این زمینه مهم دانست و اظهار کرد: در کنار آموزش‌های علمی و دانشگاهی، تربیت نیروهای عملیاتی و فنی مورد نیاز صنایع نیز باید دنبال شود تا فاصله میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای بخش تولید کاهش پیدا کند.



مسیر توسعه فناوری باید با حمایت صنعت ادامه یابد



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در پایان با قدردانی از مجموعه‌های فعال در حوزه توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان گفت: این مسیر نیازمند استمرار و حمایت واحدهای بزرگ و مجموعه‌های صنعتی است تا ظرفیت‌های ایجادشده بتوانند به مرحله رشد و اثرگذاری برسند.



وی افزود: مدیریت شهری و شهرداری‌های استان نیز در صورت وجود موانع و مشکلات در مسیر توسعه این زیست‌بوم، آمادگی دارند برای رفع مسائل موجود و کمک به استمرار این حرکت همکاری کنند.