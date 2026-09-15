قم به دنبال سهم بیشتر از اقتصاد دیجیتال با تکیه بر دانش و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ابراهیمی بعدازظهر سه شنبه در نشست همافزایی پیرامون توسعه زیرساختهای زیستبوم فناوری و نوآوری استان قم، بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای موجود و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، علمی و اقتصادی تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان اظهار کرد: قرار گرفتن توانمندیهای مختلف در کنار یکدیگر میتواند زمینه اجرای طرحهایی را فراهم کند که در نگاه نخست دشوار یا حتی دستنیافتنی به نظر میرسند.
وی استفاده از ساختمان مدیریت بحران برای کمک به توسعه زیستبوم نوآوری و پاسخگویی به بخشی از نیازهای پارک علم و فناوری را نمونهای از ظرفیتهایی دانست که با هماهنگی میان مجموعههای مختلف میتواند در مسیر توسعه استان به کار گرفته شود.
ابراهیمی با بیان اینکه تجربههای گذشته اهمیت کار جمعی و هماهنگی بین دستگاهها را نشان داده است، افزود: در شرایط جنگ و همچنین در مواجهه با مسائل مختلف استان، هر جا مجموعهها توان خود را در کنار یکدیگر قرار دادند، اقدامات مؤثری شکل گرفت و همین رویکرد باید در مسیر توسعه قم نیز استمرار داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از مصوبات و تصمیماتی که طی نشستهای اخیر مطرح شده، اکنون وارد مرحله اجرا شده است و انتظار میرود نتایج این اقدامات در آینده نزدیک برای مردم استان قابل مشاهده باشد.
ظرفیتهای قانونی به کمک تولید میآیند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ادامه به ظرفیت اعتبار مالیاتی در حمایت از تولید و مجموعههای دانشبنیان اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته به دلیل معرفی ناکافی این ظرفیت قانونی و تبیین نشدن ابعاد آن، بخشی از امکان موجود در این حوزه مورد استفاده قرار نگرفت.
ابراهیمی ادامه داد: تلاش میشود ظرفیت اعتبار مالیاتی با اطلاعرسانی و استفاده مناسبتر، در دانشگاهها و مجموعههای مرتبط با شرکتهای دانشبنیان فعال شود تا از این امکان قانونی برای پشتیبانی از فعالیتهای علمی و تولیدی بهره بیشتری گرفته شود.
وی همچنین اصلاح سهم بخشهای مختلف از منابع بانکی را از موضوعات مورد پیگیری عنوان کرد و افزود: یکی از مسائل مهم در این زمینه، ضرورت تغییر نگاه شبکه بانکی نسبت به کسبوکارهای جدید، شرکتهای نوپا و مجموعههای نوآور است.
معاون استاندار قم با اشاره به رویکرد معمول بانکها در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: واحدهای تولیدی که دارای جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری مشخص هستند، به دلیل ساختار شناختهشده فعالیت خود، معمولاً مسیر آسانتری برای دریافت تسهیلات دارند، اما کسبوکارهای جدید و شرکتهای نوآور نیز نیازمند توجه و حمایت متناسب هستند.
ابراهیمی تأکید کرد: اگرچه حمایت از شرکتهای نو و دانشبنیان ممکن است با دشواریهایی همراه باشد، اما با پیگیری مستمر، همکاری میان دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای موجود میتوان موانع را کاهش داد و زمینه فعالیت مؤثرتر این شرکتها را در اقتصاد استان فراهم کرد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ نگاه مسئلهمحور در مدیریت اقتصادی استان گفت: عبارت «نشد» نباید در مسیر توسعه معنایی داشته باشد و دشواریهای موجود نباید موجب توقف اقدامات شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: زمانی که ظرفیتهای مختلف در کنار هم قرار گیرند و دستگاههای اجرایی، علمی و اقتصادی با هدف مشترک حرکت کنند، امکان عبور از موانع و پیشبرد طرحهای توسعهای افزایش پیدا میکند.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی قم پرداخت و اظهار کرد: این استان علاوه بر جایگاه مهم دینی و فرهنگی خود، باید ظرفیتهای موجود در حوزه اقتصاد فرهنگ را نیز فعال کند.
وی صنعت چاپ و بستهبندی را از جمله زمینههای قابل توجه در اقتصاد فرهنگ دانست و گفت: ظرفیتهای این صنایع در قم میتواند برای انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی به جامعه مورد استفاده قرار گیرد و باید نسبت به توسعه این بخش توجه بیشتری صورت گیرد.
معاون استاندار قم همچنین توسعه گردشگری را از دیگر زمینههای مهم اقتصادی استان برشمرد و افزود: گردشگری زیارت با توجه به شرایط و ظرفیتهای ویژه قم باید مورد توجه قرار گیرد و برای تقویت این بخش، برنامهریزی متناسب با ظرفیتهای استان انجام شود.
اقتصاد دیجیتال از دانشگاه ریلگذاری میشود
ابراهیمی در ادامه با اشاره به جایگاه اقتصاد دیجیتال در تحولات اقتصادی امروز خاطرنشان کرد: اقتصاد دیجیتال از محورهای مهم توسعه اقتصادی به شمار میرود و قم برای حرکت متناسب با تحولات روز، باید ظرفیتها و ابزارهای جدید این عرصه را جدیتر دنبال کند.
وی دانشگاه و پارک علم و فناوری را از بازیگران اصلی این حوزه دانست و اظهار کرد: اگرچه صنایع مختلف از دستاوردها و خدمات اقتصاد دیجیتال استفاده میکنند، اما ریلگذاری و شکلگیری مسیر اصلی این حوزه باید از بستر دانش، دانشگاه و پارک علم و فناوری انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بر ضرورت پیوند میان ظرفیتهای علمی، فناوری و اجرایی استان تأکید کرد و گفت: استفاده از توان دانشگاهها و مجموعههای فناور در کنار ظرفیت دستگاههای اجرایی میتواند به ایجاد مسیر مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از شرکتهای دانشبنیان کمک کند.
ابراهیمی در پایان با قدردانی از مجموعههای علمی، اجرایی و اقتصادی استان تأکید کرد: استمرار همکاری و همافزایی میان بخشهای مختلف، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای قم را فراهم میکند و میتواند روند اجرای اقدامات توسعهای در استان را شتاب بخشد.
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