به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، دونالد ترامپ انتظار نداشت که لیندسی گراهام زودتر از او بمیرد. گراهام در ۷۱ سالگی تقریباً یک دهه از رئیس جمهور آمریکا جوانتر بود و تا پایان عمر، حضور سیاسی فعالی در واشنگتن و سراسر جهان داشت.
طبق اظهارات عمومی ترامپ و دو نفر از افراد آشنا با نظرات خصوصی او، مرگ ناگهانی گراهام در این ماه بر رئیس جمهور آمریکا تاثیر گذاشته و او را شوکه کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است که مرگ گراهام همزمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد سوءقصد نافرجام به جان ترامپ در پنسیلوانیا، بار دیگر رئیسجمهور آمریکا را به یاد آسیبپذیری خود انداخته است.
این در حالی است که ترامپ همچنان معتقد است زنده ماندنش در آن حادثه یک معجزه بوده و بارها ویدئوی سوءقصد را تماشا کرده است.
در گزارش واشنگتنپست همچنین آمده است که ترامپ طی ماههای اخیر با تهدیدهای امنیتی دیگری نیز روبهرو بوده است. از جمله تهدیدی که ادعا شد از سوی ایران بوده و باعث شد او در جریان سفر اخیرش به توصیه نهادهای امنیتی هواپیمای خود را تغییر دهد.
به نوشته این روزنامه، مرگ یکی از نزدیکترین متحدان ترامپ او را برای مدتی وادار کرد درباره گذر زمان، مرگ و محدودیتهای زندگی تأمل کند.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه کارولینای جنوبی در طول دوران فعالیت سیاسی خود بهعنوان یکی از سرسختترین سناتورهای ضدایرانی در کنگره آمریکا شناخته میشد و بارها تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه ایران را به صراحت مطرح کرده بود.
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