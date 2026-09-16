همکاری تهران و لهستان در حوزه ناوگان ریلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام آمادگی یک شرکت لهستانی برای همکاری با شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه، مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران با انجام هماهنگیهای لازم، زمینه برقراری ارتباط مستقیم میان دو مجموعه و برگزاری نشست مشترک آنلاین را فراهم کرد.
در این نشست که با حضور نمایندگان طرفین برگزار شد، زمینههای همکاری دو شرکت به ویژه در حوزه تأمین تجهیزات ریلی، تجهیزات نگهداری و تعمیر، و بهروزرسانی فنی تجهیزات و وسائط نقلیه ریلی و همچنین ارتباط و شبکهسازی با دیگر تولیدکنندگان لهستانی مورد گفتوگو قرار گرفت.
این اقدام در چارچوب رویکرد شهرداری تهران برای توسعه دیپلماسی شهری و بهرهگیری از ظرفیت روابط بینالمللی در حوزههای تخصصی و اقتصادی انجام شد؛ رویکردی که ضمن اتکا به توانمندیهای موجود در داخل کشور، فرصتهای همکاری با مجموعههای خارجی را نیز برای تبادل دانش وتجربه، شناسایی ظرفیتهای مکمل و توسعه تعاملات تجاری مورد توجه قرار میدهد.
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