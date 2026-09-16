برگزاری دوره تخصصی «حکمت اسلامی» و فلسفه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله دروس تخصصی در حوزه حکمت اسلامی با حضور اساتید برجسته حوزوی برگزار می شود.

این جلسات با هدف ارتقای سطح علمی پژوهشگران و علاقه‌مندان به حکمت متعالیه، اشراق و کلام به همت انجمن علمی فلسفه اسلامی دفتر تهران در حوزه علمیه امام رضا(ع) از 12 مهرماه آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه شرح «حکمة المتعالیة» را در روزهای یکشنبه و دوشنبه‌ها برگزار می‌کند. همچنین حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی‌نیا در روزهای شنبه به تدریس «حکمة الاشراق» و «الهیات شفا» خواهد پرداخت و حجت‌الاسلام محمدهادی رحیمی صادق نیز شرح کتاب «کشف‌المراد» را در روزهای یکشنبه تدریس خواهد کرد.

این جلسات در تهران به نشانی خیابان شهید مصطفی خمینی(روبروی بیمارستان دکتر سپیر) در حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار می شود و علاقه‌مندان می‌توانند جهت دسترسی تمامی این دروس به‌صورت آنلاین از طریق کانال رسمی انجمن در اپلیکیشن ایتا مشاهده کنند و جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۲۳۹۴۸۹ تماس بگیرند.