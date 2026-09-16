حسنا قبادی کارگردان نمایش «بیچیز» که بهزودی در مجموعه تئاترشهر روی صحنه میرود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این اثر گفت: نمایش «بیچیز» روایت تلاش و شکست ۲ بازیگر جوان است که تحصیلات و توانایی زیادی دارند و تلاش میکنند از استعداد و هنر خود برای ورود به دنیای حرفهای بازیگری استفاده کنند، اما در این مسیر هر بار با اتفاقات و موانعی مواجه میشوند که آنها را به سمت شکست و بنبست میبرد.
وی ادامه داد: این شخصیتها ابتدا تلاش میکنند وارد سینما شوند، اما موفق نمیشوند، بعد سراغ تئاتر صحنهای میروند و باز هم نتیجهای که انتظار دارند اتفاق نمیافتد. پس از آن تئاتر خیابانی و جشنوارهها را امتحان میکنند، اما در تمام این مسیرها با شکست مواجه میشوند تا جایی که در نهایت مجبور میشوند کاری را انتخاب کنند که کمترین ارتباط را با هنر و توانایی اصلیشان دارد، فقط برای اینکه بتوانند زندگی خود را بگذرانند.
این کارگردان درباره انتخاب این موضوع و ارتباط آن با شرایط امروز جامعه هنری بیان کرد: من در هر کاری که شروع میکنم، دغدغه جامعه و دغدغههای شخصی خودم برایم اهمیت زیادی دارد. نمایشی که تولید کردهام، تا حد زیادی از چیزی آمده که خودم سالها با آن درگیر بودهام. احساس میکنم گاهی هرچقدر تلاش میکنم، نتیجهای که باید به دست نمیآید. شاید اگر هزار درصد تلاش کنم، فقط ۱۰ درصد نتیجه بگیرم. با این حال هیچوقت کم نگذاشتهام و همیشه سعی کردهام تمام توانم را برای کاری که انجام میدهم بگذارم.
وی با اشاره به اینکه این دغدغه تنها محدود به خود نیست، عنوان کرد: من به عنوان یک نمونه کوچک از جامعه هنرمندان صحبت میکنم. بیشتر دوستان و اطرافیانم هم در حوزه هنر فعالیت میکنند و واقعاً میبینم که دغدغههای مشترکی داریم. بسیاری از هنرمندان با مشکلات مشابهی روبهرو هستند و گاهی احساس میکنند دیگر راهی برای ادامه دادن ندارند.
قبادی درباره تجربه شخصی خود از ورود به عرصه حرفهای هنر نیز توضیح داد: من از شهرستان آمدم، در دانشگاه تهران رشته کارگردانی خواندم و تصمیم گرفتم در این شهر بمانم و وارد فضای حرفهای شوم. اما امروز گاهی این نگرانی را دارم که شرایط به جایی برسد که به اجبار مجبور شوم به شهرستان برگردم و دیگر امکان ادامه دادن این مسیر را نداشته باشم. این موضوع برای من و بسیاری از هنرمندان جوان ترس بزرگی است.
وی با اشاره به دشواریهای تولید نمایش در شرایط فعلی تئاتر گفت: امروز برای اینکه یک نمایش بتواند دیده شود، فقط تولید اثر کافی نیست و باید برای معرفی و تبلیغات آن هم هزینه کرد. ما برای اینکه بتوانیم مخاطبان بیشتری را جذب کنیم و یک پکیج کامل تبلیغاتی برای معرفی نمایش داشته باشیم، مجبور شدیم هزینههای زیادی را متحمل شویم؛ هزینههایی که شاید با شرایط اقتصادی گروه همخوانی نداشته باشد. حتی ممکن است بخشی از هزینهها را از جیب خودمان تأمین کنیم تا نمایش دیده شود. با این حال امیدوارم این تلاشها نتیجه بدهد؛ چون برای من مهم است که این اثر با مخاطب ارتباط برقرار کند. فکر میکنم نمایش «بیچیز» اثری است که مخاطب میتواند با آن همراه شود و امیدوارم کسانی که به دیدن آن میآیند، با رضایت از سالن خارج شوند.
این کارگردان در پایان در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش حمایتها از تئاتر، ادامه فعالیت در این حوزه چه ضرورتی دارد، تصریح کرد: درست است که امروز جامعه با مشکلات بسیار عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه است و شاید در چنین شرایطی، رفتن به تئاتر یا انجام یک فعالیت فرهنگی برای بسیاری از مردم به اولویتهای آخر تبدیل شود و گاهی فشارهای اقتصادی و اجتماعی آنقدر زیاد است که مردم حتی فرصت فکر کردن به مسائل فرهنگی را ندارند، اما اگر همین بخش هم حذف شود، دیگر چیزی از فرهنگ و هنر باقی نمیماند. به نظرم تئاتر همچنان میتواند یک کورسوی امید باشد. حتی در سختترین شرایط هم نباید اجازه دهیم چراغ فرهنگ و هنر خاموش شود. اجرای یک نمایش، حضور مخاطب در سالن و ارتباطی که بین هنرمند و تماشاگر شکل میگیرد، شاید بتواند بخشی از امیدی باشد که جامعه امروز به آن نیاز دارد.
نمایش «بیچیز» به نویسندگی حوریه مقدم و کارگردانی حسنا قبادی از یک مهر در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
حوریه مقدم و حسنا قبادی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
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