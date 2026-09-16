حضور ۵۶ اثر از ۱۷ مرکز استان حوزه هنری در جشنواره فیلم ۱۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ از ۲۴ شهریور در حوزه هنری انقلاب اسلامی آغاز شده‌است و تا ۲۷ شهریور ادامه دارد. این دوره از جشنواره به دبیری محدثه پیرهادی برگزار می‌شود و آثار منتخب در سالن‌های اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی روی پرده می‌روند.

جشنواره فیلم ۱۰۰ در پانزدهمین دوره، در بخش اصلی مسابقه میزبان ۱۷۰ اثر است، که ۳۶ اثر در بخش ملی، ۲۹ اثر در بخش بین‌الملل و ۱۰۵ اثر در بخش ویژه «برای وطن» دسته‌بندی شده‌اند.

در این میان، بررسی فهرست آثار معرفی‌شده از سوی مراکز استان‌های حوزه‌ هنری نشان می‌دهد، که ۵۶ اثر از هنرمندان ۱۷ استان در این دوره از جشنواره حضور دارند؛ ظرفیتی که نشان‌دهنده گستردگی جریان تولید فیلم کوتاه و ۱۰۰ ثانیه‌ای در شبکه استانی حوزه هنری است.

از قم و خراسان رضوی تا فارس و آذربایجان غربی

براساس فهرست آثار، حوزه هنری قم با ۱۱ اثر بیشترین تعداد آثار را در میان استان‌های حاضر دارد. پس از قم، خراسان رضوی با ۹ اثر و استان‌های آذربایجان غربی، فارس و قزوین هرکدام با ۵ اثر در رده‌های بعدی قرار دارند.

اصفهان با ۴ اثر، کهگیلویه و بویراحمد با ۳ اثر، البرز، کرمانشاه، مرکزی و کردستان هرکدام با ۲ اثر و استان‌های خراسان جنوبی، گیلان، خراسان شمالی، زنجان، ایلام و مازندران نیز هرکدام با یک اثر، دیگر استان‌های حاضر در این فهرست را تشکیل می‌دهند.

این پراکندگی جغرافیایی، حضور آثار حوزه هنری در جشنواره فیلم ۱۰۰ را به مشارکتی فراتر از چند استان محدود تبدیل کرده و طیف متنوعی از فیلمسازان استانی را در یکی از مهم‌ترین رویدادهای فیلم‌های کوتاه کشور گرد هم آورده است.

پررنگ‌ترین حضور آثار حوزه هنری در بخش «برای وطن» است

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دوره از جشنواره، بخش ویژه «برای وطن» است. بخشی که در پانزدهمین دوره جشنواره به موضوعات مرتبط با وطن، هویت ملی، مقاومت، دفاع و روایت‌های انسانی و اجتماعی مرتبط با ایران اختصاص دارد. در میان آثار حوزه هنری، سهم قابل توجهی به این بخش اختصاص یافته است.

از خراسان رضوی آثاری چون «ایران» به کارگردانی حمید ملیحی، «درمیان دو نگاه» ساخته فرزانه سلیمانیان، «دیدار» به کارگردانی امیرحسین کشمیری، «ماراتن» ساخته محمدرضا دهقان و «بازمانده» از همین فیلمساز در این بخش حضور دارند. قزوین نیز با سه اثر «کاپیتان پشت‌بام» به کارگردانی محدثه وحیدی، «استعلام» ساخته سیدمحمدصالح سیاهپوش و «داستان سیستان» به کارگردانی امیرمهدی میرزابیگی در بخش ویژه «برای وطن» حضور دارد.

«مرسوله» به کارگردانی مبین صفری از آذربایجان غربی، «قصه دلبری» ساخته حانیه غلامی از خراسان جنوبی و آثاری از حوزه‌های هنری گیلان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد نیز در میان آثار مرتبط با این بخش قرار دارند. از جمله در کهگیلویه و بویراحمد، سه اثر «گلبول‌های سفید»، «آخرین پرچم» و «سرباز» با محوریت موضوعات انسانی، هویتی، بومی و نسبت آنها با مفهوم وطن در جشنواره حضور دارند.

حضور آثار حوزه هنری در بخش بین‌الملل

بخش مسابقه بین‌الملل نیز میزبان مجموعه‌ای از آثار هنرمندان حوزه‌های هنری است. از جمله این آثار می‌توان به «آل» به کارگردانی تایماز اشرفی، «رد آبی» ساخته فهیمه قائدی، «رُفت» به کارگردانی زهرا عابدی و «غائب» ساخته مریم جعفری اشاره کرد. از قزوین نیز فیلم کوتاه «زخمه» به کارگردانی سیدمحسن مهاجری در بخش بین‌الملل حضور دارد.

همچنین مجموعه‌ای از تولیدات حوزه هنری قم در این بخش حضور دارند که «فرشته‌های نگهبان»، «پناه»، «مهرگاززده»، «کلاف»، «ستون پنجم»، «تاکسی»، «قول مردونه»، «شاهد»، «بیتورا» و «بکشیم یا نه؟» از جمله آنها هستند.

حضور این آثار در بخش بین‌الملل، در کنار آثار بخش «برای وطن»، نشان می‌دهد تولیدات استانی حوزه هنری تنها به موضوعات بومی یا ملی محدود نیست و در رقابت بین‌المللی جشنواره نیز سهم قابل توجهی به خود اختصاص داده‌اند.

سهم استان‌ها در بخش ملی

در بخش مسابقه ملی نیز شماری از آثار حوزه هنری استان‌ها حضور دارند. «قاب» به کارگردانی محمد برزویی و «خط قرمز» ساخته محمدرضا دهقان از خراسان رضوی از جمله آثار حاضر در این بخش هستند. «نهال» به کارگردانی مرتضی آقاجانی نیز نماینده حوزه هنری زنجان در بخش ملی است.

در کنار این آثار، برخی دیگر از تولیدات استان‌ها نیز در فهرست جشنواره حضور دارند که جایگاه آنها در بخش‌های مختلف، بر اساس جدول رسمی اکران و فهرست اعلام‌شده دبیرخانه مشخص شده است.

کدام آثار اکران خارج از مسابقه دارند؟

حضور حوزه هنری در پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ تنها به بخش‌های رقابتی محدود نیست. در جدول آثار و اطلاعات استانی، تعدادی از تولیدات نیز برای اکران خارج از مسابقه در نظر گرفته شده‌اند. از جمله در خراسان رضوی، ۲ فیلم «رو به آسمان» به کارگردانی راضیه سراجی و «آخرین صدا» ساخته نیایش احمدی در بخش «برای وطن» برای اکران خارج از مسابقه معرفی شده‌اند. «دست خدا» به کارگردانی مهدی مولف نیز از قزوین در فهرست آثار اکران قرار دارد.

قم بیشترین تعداد اثر در میان استان‌ها

حوزه هنری قم با ۱۱ اثر بیشترین سهم را در میان آثار معرفی‌شده از استان‌ها دارد. «فرشته‌های نگهبان»، «پناه»، «مهرگاززده»، «کلاف»، «ستون پنجم»، «تاکسی»، «قول مردونه»، «شاهد»، «بیتورا»، «بکشیم یا نه؟» و «شوق بچگی» مجموعه آثار ثبت‌شده از این استان هستند.

پس از قم، خراسان رضوی با ۹ اثر قرار دارد که تنوع بیشتری از نظر گونه و بخش جشنواره را نیز به نمایش می‌گذارد؛ از آثار داستانی و هوش مصنوعی در بخش ملی تا آثار داستانی و هوش مصنوعی در بخش ویژه «برای وطن» و آثار حاضر در اکران خارج از مسابقه.

آذربایجان غربی نیز با پنج اثر «پرواز فرشتگان خاموش»، «آل»، «خون تو سرد نمی‌شود»، «طاها، علی، یسنا» و «مرسوله» در این دوره حضور دارد. در این میان، «مرسوله» در بخش ویژه «برای وطن» قرار گرفته و سایر آثار استان نیز در فهرست مشارکت‌های سینمایی این حوزه دیده می‌شوند.

حوزه هنری فارس نیز با پنج اثر «اشاره»، «هدیه رئیس‌جمهور»، «نامه ناتمام»، «آرزو» و «دلواپس» در فهرست آثار خود حضور دارد. در این میان، فیلم کوتاه «دلواپس» به کارگردانی حسین علی مددی، به‌صورت رسمی به بخش مسابقه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ راه یافته است.

روایت جنگ و مقاومت با نگاه انسانی

از کردستان نیز ۲ فیلم «سکوت موج‌دار» به کارگردانی فریاد خسروانی و «قایم‌موشک» ساخته هلاله محمدی حضور دارند. این ۲ اثر با موضوع جنگ و مقاومت، تلاش دارند این مفاهیم را از زاویه‌ای انسانی به تصویر بکشند.

حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد نیز با سه اثر «گلبول‌های سفید»، «آخرین پرچم» و «سرباز» در این دوره حضور دارد. این آثار با تکیه بر موضوعات انسانی، اجتماعی، هویتی و ظرفیت‌های فرهنگی و بومی استان تولید شده‌اند.

از تولیدات کارگاهی تا آثار حرفه‌ای

یکی از نکات قابل توجه در فهرست آثار حوزه‌های هنری استان‌ها، تنوع مسیر تولید است؛ به این معنا که بخشی از آثار از دل فعالیت‌های مستمر و تولیدات حرفه‌ای بیرون آمده‌اند و بخشی دیگر محصول کارگاه‌ها و رویدادهای آموزشی حوزه هنری هستند. برای نمونه، «آتش دَس» در مازندران محصول کارگاه تخصصی محمدرضا خردمندان در حوزه هنری استان است که در قالب یک نشست عملی دو روزه تولید شده و به جشنواره فیلم ۱۰۰ راه یافته است.

این رویکرد نشان می‌دهد جشنواره فیلم ۱۰۰ برای شبکه استانی حوزه هنری تنها یک مقصد جشنواره‌ای نیست، بلکه بستری برای آموزش، ایده‌پردازی، تولید و کشف استعدادهای تازه در عرصه فیلم کوتاه نیز به شمار می‌رود.

حضور در گونه‌ها و قالب‌های متنوع

از دیگر ویژگی‌های حضور آثار حوزه هنری استان‌ها در این دوره، تنوع قالب و شیوه تولید است. در میان آثار معرفی‌شده، فیلم‌های داستانی، انیمیشن، نماهنگ و آثار تولیدشده با هوش مصنوعی دیده می‌شود.

برای نمونه «خط قرمز» و «بازمانده» از خراسان رضوی در گروه آثار تولیدشده با هوش مصنوعی معرفی شده‌اند و «هدیه رئیس‌جمهور» از فارس نیز یک انیمیشن کوتاه است.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ از ۲۴ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و آثار منتخب این دوره در سالن‌های اصلی حوزه هنری به نمایش درمی‌آیند.