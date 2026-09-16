روایت مهر از دویست شب ایستادگی و مقاومت مردمان شهر خاستگاه انقلاب

خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: شهر مقدس قم در آستانه دویستمین شب حضور و حماسهآفرینی مردم، همچنان شاهد برگزاری تجمعات شبانه در میادین و خیابانهای اصلی شهر است و اقشار مختلف مردم با حضور در این اجتماعات، حمایت خود را از کشور و نیروهای مسلح اعلام میکنند.
این حضور از همان نخستین ساعات آغاز جنگ تحمیلی سوم و پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی شکل گرفت و مردم قم در همان روز و شب با حضور در خیابانها و در دست داشتن پرچم سهرنگ جمهوری اسلامی ایران، صحنههایی از ایستادگی و مقاومت را رقم زدند.
تداوم این اجتماعات در قم به مرور به الگویی برای حضور شبانه مردم در دیگر شهرهای کشور تبدیل شد و مردم با حضور در خیابانها تلاش کردند در شرایط جنگی و در برابر تهدیدهای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی و مزدوران داخلی آنان، انسجام و آمادگی خود را به نمایش بگذارند.
مردم قم هر شب ایستادگی خود را فریاد میزنند
در طول نزدیک به ۲۰۰ شب، میادین، چهارراهها، خیابانهای اصلی و مسیرهای منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها محل حضور مردم بوده است و بسیاری از شهروندان ساعتها در شرایط مختلف جوی در این اجتماعات شرکت کردهاند.
خیابان صدوق، پل فردوسی، میدان مفید، میدان توحید، میدان ارتش و میدان امام خمینی(ره) از جمله نقاط اصلی برگزاری تجمعات شبانه قم بودهاند و در این مکانها مردم با پرچم ایران و تصاویر رهبر شهید، شعارهای ایستادگی و مقاومت سر دادهاند.
حضور شبانه مردم در ماههای گذشته تنها به تجمع و سردادن شعار محدود نبوده و برپایی مواکب فرهنگی و پذیرایی از شرکتکنندگان نیز به بخش دیگری از این اجتماعات خودجوش تبدیل شده است.
دستاندرکاران این مواکب با تلاش مستمر، امور مربوط به خدمترسانی را دنبال کردهاند و بخشی از این فعالیتها به صورت خانوادگی و بخشی نیز با مشارکت هیئتها و گروههای مردمی انجام شده است.
مواکب مردمی خدمترسانی را ادامه میدهند
تجمعات شبانه در این مدت به یکی از جلوههای حضور اجتماعی مردم قم در شرایط جنگی تبدیل شده و مواکب فرهنگی و پذیرایی نیز در کنار اجتماعات، فضای متفاوتی به این برنامهها بخشیدهاند.
در ماههای پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان، بخشهایی از سبک زندگی مردم نیز تحت تأثیر شرایط جدید قرار گرفت و بسیاری از رویدادهای مهم اجتماعی در بستر همین اجتماعات شبانه شکل گرفت.
مردم قم در شرایطی که تهدیدهای دشمن آمریکایی و صهیونیستی ادامه داشت، با حضور در خیابانها بر استمرار مقاومت تأکید کردند و شعار هیهات منا الذله از جمله شعارهای محوری این اجتماعات بود.
خونخواهی و انتقام از قاتلان رهبر شهید نیز از دیگر شعارهای تکرارشونده مردم در این شبها بوده و پرچم سرخ خونخواهی در جریان این اجتماعات به عنوان نمادی از این مطالبه در دست مردم به اهتزاز درآمده است.
پرچم ایران هر شب در خیابانهای قم میگردد
آیین پرچمگردانی در خیابانها و معابر اصلی قم نیز به یکی از برنامههای ثابت اجتماعات شبانه تبدیل شده است و همزمان با آن، پخش سرودهای انقلابی و همخوانی مردم با این نواهای حماسی، فضای ویژهای به این برنامهها بخشیده است.
این سرودها و برنامههای حماسی در کنار حضور پرچمهای ایران، جلوهای از غرور، اقتدار و افتخار ملی را در اجتماعات شبانه ایجاد کرده و حضور خانوادگی و مردمی در این مراسمها را پررنگتر ساخته است.
برگزاری مراسم ازدواج در مناسبتهای مذهبی و اعیاد دینی در دل همین اجتماعات نیز از دیگر جلوههای ماندگار حضور مردم قم در ماههای اخیر بوده است و این مراسمها در کنار برنامههای فرهنگی و حماسی برگزار شدهاند.
تشییع رهبر شهید در شهر مقدس قم نیز از دیگر صحنههای ماندگار این دوره بوده و حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوه دیگری از همراهی و همدلی مردم قم در روزهای مقاومت را به نمایش گذاشته است.
تجمعات شبانه قم همچنان ادامه دارد
اکنون در آستانه دویستمین شب این حضور، تجمعات شبانه مردم قم همچنان در نقاط مختلف شهر ادامه دارد و شهروندان با حضور در میادین و معابر اصلی، پرچم ایران را در دست گرفته و بر ایستادگی و مقاومت تأکید میکنند.
این اجتماعات طی ماههای گذشته به صحنهای برای اعلام حمایت مردم از نیروهای مسلح، پاسداشت رهبر شهید و تأکید بر مقابله با دشمن آمریکایی و صهیونیستی تبدیل شده و حضور اقشار مختلف مردم در آن ادامه داشته است.
مردم قم در طول این شبها، در سرما و گرما و در شرایط مختلف، حضور خود را در خیابانها حفظ کردهاند و با شعارهای حماسی بر استمرار این حضور تا دستور رهبر معظم انقلاب تأکید دارند.
شهر مقدس قم در حالی به دویستمین شب این اجتماعات نزدیک میشود که میادین و خیابانهای اصلی شهر همچنان شاهد حضور مردمی است که از نخستین شب آغاز جنگ تحمیلی سوم، حضور خیابانی خود را آغاز کردند و این حرکت خودجوش را تا امروز ادامه دادهاند.
بانوی قمی: حضور مردم در تجمعات شبانه هیچگاه کمرنگ نشد
سمیرا زنگی یکی از حاضرین در تجمعات شبانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مستمر خود در تجمعات شبانه مردم قم اظهار کرد، از نخستین شب آغاز این تجمعات در جمع مردم حاضر بوده و این حضور را تا امروز ادامه داده است.
وی که ۳۳ سال دارد، درباره انگیزه خود برای حضور در این اجتماعات گفت:شرایط آبوهوایی، سرمای هوا، گرمای هوا و حتی داشتن فرزند خردسال نیز مانعی برای حضور او و دیگر اعضای خانوادهاش در این تجمعات نبوده است و انگیزه اصلی برای حضور در خیابان حمایت ایران اسلامی برابر جبهه استکبار بوده است.
این بانوی قمی با تأکید بر اینکه حضور در تجمعات را وظیفهای در شرایط کنونی میداند، افزود: با گذشته 200 شب از آغاز تجمعات با وجود دشواریهای مختلف، مردم همچنان خود را به محل برگزاری تجمعات میرسانند و در کنار یکدیگر حضور پیدا میکنند که این امر نشان از مسئولیت پذیری مردم ایران اسلامی است.
زنگی با اشاره به نگاه خود به شرایط جنگی کشور بیان کرد: در طول تاریخ همواره ظلم و ستم پایدار نمانده و سرانجام ظلم از میان رفته است و بر همین اساس، حضور مردم بخشی از ایستادگی در برابر شرایط موجود است.
وی مهمترین ویژگی تجمعات شبانه قم را استمرار حضور مردم عنوان کرد و گفت، آنچه بیش از هر موضوع دیگری در این اجتماعات به چشم میآید، حضور پرشور مردم است که با وجود شرایط مختلف، هیچگاه کمرنگ نشده است.
زنگی تصریح کرد: استمرار حضور مردم از نخستین شب تاکنون، یکی از اتفاقات قابل توجه این تجمعات بوده است.
این بانوی قمی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی برگزاری بهتر تجمعات شبانه گفت: یکی از مواردی که میتواند در روند برگزاری این اجتماعات مورد توجه قرار گیرد، آغاز زودتر برنامههاست.
تا فرمان رهبر انقلاب در صحنه میمانیم
حجت الاسلام حمدالله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور خود در تجمعات شبانه اظهار کرد: ۵۷ سال دارم و از نخستین شبهای برگزاری این تجمعات در جمع مردم حضور داشتهام و تنها در مواردی که سفر یا شرایط دیگری پیش آمده، امکان حضور نداشتهام.
وی ادامه داد: حضور در این تجمعات برای من با انگیزه حمایت از انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، کشور و وطن همراه است و این مسائل از مهمترین انگیزههایی است که انسان را برای حضور در صحنه ترغیب میکند.
خادمی با تأکید بر ضرورت حفظ اصول و ارزشهای دینی و اسلامی افزود: حمایت از اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه از انگیزههای مهم حضور در این اجتماعات است و به اعتقاد من، این انگیزهها باید در وجود هر فردی برای صیانت از این اصول و ارزشها وجود داشته باشد.
این فعال حوزوی درباره نگاه خود به جنگ و آینده آن بیان کرد: نگاه ما همواره به پیروزی است و بر اساس فرمایش رهبر انقلاب، در هر شرایطی پیروز هستیم، چه نتیجه کار شهادت باشد و چه پیروزی ظاهری حاصل شود.
وظیفه ما این است که به مسئولیت خود عمل کنیم
وی خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که به مسئولیت خود عمل کنیم و هر نتیجهای که پس از انجام وظیفه رقم بخورد، برای ما در مسیر پیروزی قرار دارد.
خادمی درباره استمرار تجمعات و ضرورت توجه به کیفیت برگزاری آنها گفت: اتفاقات خوبی در این تجمعات رقم خورده است و لازم است پس از برگزاری آنها، آسیبشناسی صورت گیرد تا با ایجاد تنوع در برنامهها و محتوا، انرژی تازهای به این حرکت داده شود.
وی افزود: تنوع میتواند در بخشهای فرهنگی، محتوایی و حتی شکل برگزاری تجمعات ایجاد شود، اما نیت و انگیزه اصلی مردم همان خواهد بود و این انگیزهها، انشاءالله با نیتهای الهی استمرار پیدا خواهد کرد.
مردم تا فرمان رهبر در صحنه هستند
خادمی با اشاره به مطالبه مردم برای ادامه حضور در تجمعات اظهار کرد: آنچه من از متن مردم دریافت میکنم این است که شعار آنها این بوده که تا زمانی که رهبر عزیز انقلاب فرمانی مبنی بر ترک تجمعات صادر نکنند، خیابانها را ترک نخواهند کرد.
وی تأکید کرد: مردم حضور خود را وابسته به فرمان رهبر انقلاب میدانند و تا آن زمان در صحنه خواهند بود و حتی پس از آن نیز مردم در صحنه حضور خواهند داشت و تنها ممکن است محل و شکل این حضور تغییر کند.
وی در پایان گفت: اصل حضور مردم و انگیزه آنان برای دفاع از ارزشها و حمایت از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، با تغییر روش، زمان یا مکان تجمعات از بین نخواهد رفت.
رمز پیروزی ملت ایران در استقامت و مقاومت است
علی مراد حسینی از دیگر شرکت کنندگان در تجمعات شبانه قم اظهار کرد: بنده فرهنگی بازنشسته هستم و ۵۷ سال سن دارم و از اصفهان در این تجمعات حضور پیدا کردهام.
وی با اشاره به حضور خود در تجمعات مختلف افزود: به دلیل سفر و حضور در شهرهای مختلف، از جمله شهرستانهایی در استان خوزستان، در برخی شبها امکان شرکت در تجمعات را نداشتم اما در یکی دو شب که در قم حضور داشتم، توفیق پیدا کردم در جمع مردم شرکت کنم.
حسینی درباره انگیزه خود از حضور در این اجتماعات بیان کرد: شور و شعفی که در میان مردم مشاهده میشود، برخاسته از حس بصیرت آنان است و حضور مردم در میدان طی بیش از ۲۰۰ شب، نشاندهنده استقامتی است که در میان ملت ایران وجود دارد.
این فرهنگی بازنشسته ادامه داد: آنچه امروز در صحنه مشاهده میشود، بیانگر ایستادگی مردم است و به اعتقاد من، رمز استقامت مردم همان چیزی است که میتواند زمینهساز پیروزی باشد.
حسینی با اشاره به تجربههای مختلف ملت ایران در سالهای گذشته گفت: مردم ایران در عرصههای گوناگون، از جمله هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با ایستادگی و تقدیم شهدای بسیار، مقاومت خود را نشان دادهاند.
وی افزود: ملت ایران با نثار شهدای بسیار به دشمنان خود نشان داده است که روزبهروز بر پایبندی این ملت به نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده میشود و مردم همچنان در میدان حضور دارند.
حسینی درباره چشمانداز جنگ و آینده تحولات نیز اظهار کرد: پیروزی را متعلق به ملت ایران، جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت میدانم و معتقدم این پیروزی بسیار نزدیک است.
وی تأکید کرد: با توجه به استقامتی که مردم از خود نشان دادهاند، نباید در مسیر آینده و نتیجه مقاومت تردیدی داشت و ملت ایران در عرصههای مختلف پای کار ایستاده است.
حضور مردم قم گسترده و مستمر است
این فرهنگی بازنشسته اصفهانی درباره نحوه برگزاری تجمعات در قم گفت: در مدت حضورم در قم از فضای این تجمعات لذت بردم و با توجه به اینکه به همراه یکی از دوستان در میدانهای مختلف حضور پیدا کردیم، گستردگی حضور مردم را از نزدیک مشاهده کردم.
حسینی ادامه داد: در نقاط دیگری نیز حضور مردم وجود دارد اما آنچه در قم برای من قابل توجه بود، گستردگی بیشتر و استمرار حضور مردم در تجمعات بود.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه این حضور و مقاومت را تاکنون برخلاف آنچه دشمنان داخلی و خارجی انتظار داشتهاند، میتوان در ایستادگی مردم مشاهده کرد و مقاومت همچنان راهی است که مردم بر آن تأکید دارند.
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