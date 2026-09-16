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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۴

پهپاد به کمک محیطبانان کرمانشاه برای مقابله با آتش‌سوزی می‌آید

پهپاد به کمک محیطبانان کرمانشاه برای مقابله با آتش‌سوزی می‌آید

کرمانشاه - مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه از برگزاری دوره آموزش پهپاد و بازآموزی ضابطین دادگستری برای محیطبانان و کارشناسان این اداره کل خبر داد.

سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دو دوره آموزشی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه اظهار کرد: دوره کاربرد پهپاد در محیط زیست و پایش محیط‌های طبیعی و همچنین دوره بازآموزی ضابطین دادگستری برای همکاران این مجموعه در حال برگزاری است.

وی افزود: در دوره بازآموزی ضابطین دادگستری، از یکی از مدرسان دادگستری کل استان کرمانشاه برای ارائه آموزش‌های تخصصی دعوت شده و محیطبانان و کارشناسان اداره کل در این دوره حضور دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه حفاظت و صیانت از عرصه‌های تحت مدیریت محیط زیست از وظایف اصلی این مجموعه است، گفت: آموزش‌های مرتبط با شرح وظایف محیطبانان و کارشناسان هر ساله در دستور کار اداره کل قرار دارد و برای ارتقای توانمندی نیروها اجرا می‌شود.

دزفولی‌نژاد تصریح کرد: امسال نیز در همین ماه دو کارگاه آموزشی برگزار شده و از محیطبانان و کارشناسان برای شرکت در این دوره‌ها دعوت شده است که یکی از آنها به بازآموزی ضابطین دادگستری و دیگری به آموزش کاربرد پهپاد اختصاص دارد.

وی استفاده از تجهیزات نوین را یکی از نیازهای مهم در حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی و محیط زیستی دانست و خاطرنشان کرد: پهپاد یکی از تجهیزات جدیدی است که می‌تواند در پایش محیط‌های طبیعی و مواجهه با مخاطرات زیست‌محیطی نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ادامه داد: یکی از مهم‌ترین کاربردهای این تجهیزات می‌تواند در مواجهه با آتش‌سوزی‌ها باشد و استفاده از پهپاد به محیطبانان و کارشناسان کمک می‌کند تا در چنین شرایطی از ظرفیت فناوری‌های نوین بهره بگیرند.

دزفولی‌نژاد در پایان گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه این دستگاه را خریداری کرده و در کنار تأمین تجهیزات، آموزش نحوه استفاده از آن نیز در حال برگزاری است تا همکاران بتوانند از ظرفیت پهپاد در راستای انجام مأموریت‌های محیط زیستی استفاده کنند.

کد مطلب 6948609

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