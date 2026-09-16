آئین عمامه گذاری طلاب در شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه شب میلاد حضرت سیدالکریم(ع) و آیین عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع) با حضور حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر تولیت این حرم مطهر در شامگاه سه شنبه ۲۴ شهریورماه در شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد.

قرائت زیارت‌نامه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) توسط احمد زین‌العابدین، شعرخوانی توسط محمد رسولی و مدیحه سرایی در مدح و منقبت اهل بیت(ع) بانوای حمید منتظر از دیگر برنامه های این مراسم باشکوه بود.

حجت‌الاسلام ناصر رفیعی در این مراسم ضمن گرامیداشت میلاد این شخصیت بزرگوار حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از چهره‌های درخشان جهان تشیع و از سادات حسنی و از نسل زید بن حسن بن علی(ع) خواند و افزود: مرقد مطهر ایشان در شهر ری، محل مراجعه بسیاری از مردم، علما و بزرگان و مدفن شماری از شخصیت‌های علمی و دینی بوده است.

وی با اشاره به زندگی و روایات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در منابع کهن دینی گفت: آنچه در مطالعه زندگی این شخصیت بزرگوار بیش از همه جلب توجه می‌کند، علاقه فراوان ایشان به ائمه اطهار(ع)، ولایت‌پذیری و پیروی از امامان معصوم است و همین ویژگی، جایگاه ممتاز ایشان را در میان شخصیت‌های بزرگ دینی نشان می‌دهد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به ارتباط حضرت عبدالعظیم(ع) با امام رضا(ع) افزود: امام رضا(ع) در روایتی خطاب به حضرت عبدالعظیم می‌فرماید سلام مرا به دوستان و شیعیان برسان و آنان را به امانت‌داری، صداقت و پرهیز از تخریب یکدیگر سفارش کن؛ این روایت نشان‌دهنده اعتماد و ارتباط ویژه میان حضرت عبدالعظیم(ع) و امام رضا(ع) است.

وی همچنین به علاقه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به فراگیری معارف اهل‌بیت(ع) اشاره کرد و گفت: هنگامی که ایشان به محضر امام جواد(ع) رسید، از آن حضرت درخواست کرد احادیثی از امیرالمؤمنین(ع) و پدران بزرگوارشان برای او نقل کنند و پس از شنیدن هر روایت، درخواست می‌کرد که امام روایت دیگری بیان فرماید؛ این علاقه به فراگیری و حفظ حدیث، جلوه‌ای از جایگاه علمی و معرفتی حضرت عبدالعظیم(ع) است.

حجت‌الاسلام رفیعی با بیان اینکه امام هادی(ع) نیز توجه ویژه‌ای به حضرت عبدالعظیم(ع) داشت، اظهار داشت: در روایات، زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) با زیارت امام حسین(ع) مقایسه شده و امام هادی(ع) در پاسخ به فردی که برای دریافت مسائل دینی به سامرا آمده بود، او را به حضرت عبدالعظیم(ع) در شهر ری ارجاع دادند؛ این مسئله نشان‌دهنده جایگاه علمی و دینی ویژه ایشان است.

وی ادامه داد: امام هادی(ع) پس از شنیدن اعتقادات حضرت عبدالعظیم(ع) درباره اصول دین و ولایت اهل‌بیت(ع)، به ایشان فرمودند «أنت ولیّنا حقاً» و برای ایشان دعا کردند؛ بنابراین، اگرچه علم، محدث بودن، مبارزه با ظلم و فعالیت‌های دینی حضرت عبدالعظیم(ع) در جایگاه ایشان مؤثر بوده است، اما یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های شخصیت ایشان، پیروی و تسلیم در برابر ولی خدا بود.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به جایگاه ولایت در معارف اسلامی گفت: در روایات، ولایت به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی اسلام معرفی شده است و برخلاف برخی تکالیف که در شرایط خاص دارای احکام و تخفیف‌هایی هستند، ولایت جایگاهی بنیادین دارد. بر اساس آیات قرآن نیز ولایت الهی، ولایت پیامبر اکرم(ص) و ولایت اولی‌الامر در منظومه معارف اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و در روایات، اولی‌الامر به امامان معصوم(ع) تفسیر شده‌اند.

حجت‌الاسلام رفیعی با اشاره به وظایف مؤمنان در برابر اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: تسلیم در برابر امر ولی خدا، محبت اهل‌بیت(ع)، تمسک به سیره و معارف آنان، یاری و نصرت ایشان و زیارت قبور ائمه(ع) از جمله وظایفی است که در روایات مورد تأکید قرار گرفته و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در عمل نمونه‌ای از این ویژگی‌ها بود؛ ایشان برای حفظ و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) هجرت کرد و در شهر ری به فعالیت علمی و دینی پرداخت.

وی در پایان با تقدیر از تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم اظهار داشت: اجتماع گسترده مردم در صحن‌های آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، نشان‌دهنده جایگاه این شخصیت بزرگوار در میان مردم است و امیدواریم به برکت این شب و به آبروی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، جامعه اسلامی از معارف اهل‌بیت(ع) بهره‌مند شود.