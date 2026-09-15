به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طاهریان گفت: سامانهی جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری با شش سرویس الکترونیکی، فرآیند ثبت، از انتخاب نام تا دریافت اسناد را بهطور کامل دیجیتال کرده است؛ اطلاعات اشخاص بهصورت خودکار از سازمانهای دیگر استعلام میشود، پرداختها آنلاین انجام میشود، اسناد با امضای الکترونیکی معتبر، تأیید میشوند و سامانهی «نامیار» به واسطهی هوش مصنوعی، زمان تأیید نام شرکت را از چند روز به کمتر از پنج دقیقه میرساند. علاوه بر اینها، متقاضیان در هر لحظه میتوانند وضعیت درخواست خود را از طریق «کارتابل اختصاصی»، پیگیری کنند.
وی در ادامه بیان کرد: راهاندازی سامانهی جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، حذف کامل پروندههای فیزیکی را به همراه داشته و شهروندان، هم زمان از چهار دستاورد کلیدی این سامانه بهرهمند میشوند.
طاهریان، چهاردستاورد کلیدی این سامانه برای شهروندان را به این ترتیب معرفی کرد: کاهش قابل توجه (۹۳ درصدی) زمان تأسیس شرکت، شفافیت کامل در پیگیری درخواست، حذف هزینههای پنهان ناشی از واسطهگری و مراجعات مکرر، امنیت بالا بهواسطه حذف اسناد کاغذی و یکپارچگی با سامانههای دولتی که خطر جعل را از بین برده است.
بازطراحی و راهاندازی سامانهی جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، بخشی از برنامهی جامع سند تحول دیجیتال ثبتی «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» است که با محوریت سکوی خدمات یکچارچهی ثبتی «کاتب» انجام شده و این سازمان را به سمت تحقق اهداف حاکمیتی «دولت الکترونیک» پیش میبرد.
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