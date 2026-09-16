به گزارش خبرگزاری مهر، آئین پاسداشت «روز شعر و ادب پارسی» و بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین شهریار به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی برگزار می‌شود؛آئین پاسداشت روز شعر و ادب پارسی و بزرگداشت استاد شهریار چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی برگزار می‌شود.

در این رویداد جمشید علیزاده استاد زبان و ادبیات فارسی، علی اصغر شعردوست شاعر و زبان شناس، ابراهیم خدایار استاد دانشگاه تربیت مدرس، نعمت ایلدیریم رئیس گروه زبان فارسی دانشگاه آتاتورک، زکریا طرزمی رایزن اسبق فرهنگی ایران در ترکیه و محمود شالویی سخنرانی خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند این مراسم را طریق صفحات رسمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پیوندهای بله: https://ble.ir/anjomanasarmafakherآپارات: https://www.aparat.com/mafakherefarhangi دنبال کنند.

گفتنی است روز شعر و ادب پارسی در تقویم رسمی کشور، ۲۷ شهریورماه، هم‌زمان با سالروز درگذشت استاد سیدمحمدحسین شهریار، نامگذاری شده است. این مناسبت فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه شعر فارسی، میراث ادبی ایران و نقش شاعران و ادیبان در تداوم و بالندگی زبان فارسی است. استاد شهریار نیز به سبب جایگاه برجسته‌اش در شعر فارسی و ترکی آذربایجانی و آفرینش آثار ماندگاری همچون «حیدربابایه سلام»، از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران به شمار می‌رود.