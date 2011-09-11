مراسم بزرگداشت روز ملی شعر و ادب در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده اظهار داشت: این همایش در جهت پاسداشت و ارج نهادن به این روز و همچنین گرامیداشت یاد و نام استاد "سیدمحمدحسین شهریار"، با حضور "دکتر سیدمحمد حسینی" وزیر ارشاد و اصحاب فرهنگ و هنر استان در تبریز برگزار می شود.



داننده با اشاره به ابعاد شخصیتی استاد شهریار اظهار داشت: اشعار نغز استاد شهریار گنجینه ارزشمندی است که آوازه آن گستره جهانی دارد.



وی افزود: آذربایجان همواره مهد اندیشمندان و هنرمندان بلند آوازه و ستارگان درخشان عرصه علم و ادب بوده و روز ملی شعر و ادب افتخاری است که با نام شهریار گره خورده است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: استاد شهریار طبعی توانا داشت و عمق تعلقات دینی و توجهات مذهبی وی به اندازه ای است که عشق به ائمه اطهار(ع) در اکثر اشعار او آشکار است.



داننده تاکید کرد: تموج روحی حساس و شاعرانه به همراه نوآوری در اشعار استاد شهریار محسوس و مشهود است.



همایش بزرگداشت روز ملی شعر و ادب روز شنبه بیست و ششم شهریورماه جاری ساعت 17.30 و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن ادبی تبریز، انجمن علمی – آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان و موسسه فرهنگی هنری مهرطاهاآذر در تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز برگزار می شود.

