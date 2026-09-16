۷ خودروی هنجارشکن در رامهرمز توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین بهبهانی دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی افزایش تجمع برخی خودروها و ایجاد آلودگی صوتی ناشی از صدای ناهنجار خودروها در پارک‌های خطی، بلوارهای اصلی و معابر شهرستان، همچنین بروز برخی تصادف‌های منجر به جرح و سایر تخلفات رانندگی، موضوع با ورود دادستانی رامهرمز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا و با همکاری مؤثر پلیس راهور شهرستان، طرح برخورد با خودروهای متخلف اجرا و تعداد هفت دستگاه خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توقیف و به پارکینگ دلالت شدند.

بهبهانی گفت: خودروهای توقیفی تا اطلاع ثانوی در پارکینگ باقی خواهند ماند و تعیین تکلیف آنها مطابق ضوابط و دستورات قضایی انجام خواهد شد.

دادستانی رامهرمز تأکید کرد: با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی، صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از ایجاد مزاحمت و برهم زدن آرامش عمومی، با تخلفات مشابه در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.