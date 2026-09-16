دویستمین شب اجتماع فرصت بازخوانی مسئولیت اجتماعی حوزه است

فاطمه عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن دویستمین شب اجتماع اظهار کرد: اجتماع مؤمنانه زمانی می‌تواند منشأ اثر باشد که با بصیرت، آگاهی، اخلاق و احساس مسئولیت همراه شود و این حضور می‌تواند جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و پایبندی به آرمان‌های الهی و اسلامی باشد.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(س) ساری افزود: مسئولیت حوزویان در این زمینه سنگین‌تر است، چراکه طلبه نباید تماشاگر جامعه باشد، بلکه باید در متن جامعه حضور داشته و نسبت به مسائل روز، آگاه، حساس و مسئول باشد.

وی با بیان اینکه علم، ایمان و مسئولیت اجتماعی از یکدیگر جدا نیستند، تصریح کرد: استاد و طلبه حوزه باید جایگاه خود را در جامعه جدی بگیرد و اگر هدف، هدایت جامعه، دفاع از ارزش‌های اسلامی و خدمت به مردم است، این رسالت باید در بزنگاه‌های اجتماعی نیز خود را نشان دهد.

عزیزی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره اهمیت حفظ نظام اسلامی گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی، حفظ جمهوری اسلامی را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌دانستند و این نگاه، بیانگر جایگاه مسئولیت اجتماعی مؤمنان در صیانت از نظام اسلامی و دستاوردهای حاصل از مجاهدت و فداکاری است.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(س) ساری همچنین به بیانات رهبر انقلاب درباره آمادگی مؤمنان برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و میهن اشاره کرد و ادامه داد: حضور اجتماعی نباید امری حاشیه‌ای و جدا از رسالت طلبگی تلقی شود؛ بلکه باید برای آن در برنامه روزانه طلاب جایگاه مشخصی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ درباره نقش حضور مردم در صحنه، گفت: این نگاه نشان می‌دهد که حضور و نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های اجتماعی، در کنار هدایت و مدیریت مسئولان، از عوامل مهم در پیشبرد امور جامعه است.

عزیزی ادامه داد: اگر دفاع از ارزش‌ها، حفظ وحدت جامعه و صیانت از نظام اسلامی را بخشی از مسئولیت خود می‌دانیم، باید برای آن برنامه داشته باشیم و این مسئولیت را به یک امر مقطعی محدود نکنیم.

وی با اشاره به دویستمین شب اجتماع اظهار کرد: رسیدن به این نقطه صرفاً یک عدد نیست، بلکه یادآور دویست شب حضور، ایستادگی و احساس مسئولیت است و می‌تواند فرصتی برای بازخوانی نقش حوزه علمیه و طلاب در تحولات اجتماعی باشد.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(س) ساری در پایان از اساتید، طلاب و مخاطبان حوزه خواست با حفظ بصیرت و روحیه مؤمنانه، مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند و گفت: حوزه علمیه باید همچنان نهادی حاضر، بصیر، مسئول و اثرگذار در متن جامعه باشد.