به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی، صبح چهارشنبه با حضور در غرفه رسانه در محل برگزاری کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ حضرت امام خمینی (ره) دستور ایجاد جهاد سازندگی را صادر فرمودند و دلیل آن عقب‌ماندگی شدید مناطق روستایی کشور به‌ویژه در زیرساخت‌ها، امکانات بهداشتی و رفاهی بود، هرچه فاصله این مناطق از مرکز بیشتر می‌شد، محرومیت نیز عمیق‌تر بود. از نظر مسکن روستایی، آب، برق، جاده و امکانات رفاهی، وضعیت بسیار نامناسبی حاکم بود، جهاد سازندگی با نیت رفع این محرومیت‌ها تشکیل شد تا ابتدا زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، جاده، انرژی و بهداشت فراهم شود و سپس به توسعه نرم‌افزاری و رفاهی پرداخته شود.



وی تصریح کرد: از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۹ جهاد سازندگی با بروکراسی اندک و کاغذبازی کم، کارهای بسیار بزرگی انجام داد که مقیاس آن با فعالیت‌های امروز قابل مقایسه نیست، با شروع جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، این نهاد خودبه‌خود به سمت جبهه‌ها هدایت شد، هیچ برنامه‌ریزی یا دستور خاصی برای حضور در جبهه وجود نداشت، اما چون در مسیر درست و صراط مستقیم قرار داشت، به پشتیبانی جنگ پرداخت، بسیج، سپاه و ارتش کار رزم را انجام می‌دادند و جهاد سازندگی تأمین زیرساخت‌های جبهه شامل معبر، پل، جاده و سنگر را بر عهده گرفت، حضرت امام خمینی (ره) لقب «سنگرسازان بی‌سنگر» را به جهاد سازندگی اعطا کردند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به دستاوردهای جهاد در استان افزود: در این استان حدود ۲۵۰۰ کیلومتر جاده روستایی وجود دارد که نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر آن توسط جهاد سازندگی احداث شد و بسیاری از روستاها اصلاً جاده نداشتند یا جاده‌های نامناسبی داشتند، همچنین ۹۵ درصد آب آشامیدنی روستاها توسط جهاد تأمین شد، در زمینه برق‌رسانی، ۱۵۹۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۱۷۱۴ کیلومتر فشار ضعیف اجرا و ۶۹۴ دستگاه ترانسفورماتور نصب شد، خانه‌های بهداشت، حمام و سایر زیرساخت‌های بزرگ نیز در روستاها ایجاد شد و چهره روستاها را به‌طور کامل تغییر داد.



وی با اشاره به پشتیبانی از جبهه‌ها در دوران جنگ تحمیلی ادامه داد: جهاد سازندگی کمک‌های مردمی را جمع‌آوری و به جبهه ارسال می‌کرد، از جمله ۹۸۹ تن مواد خوراکی مانند کنسرو و برنج، ۱۳۲۶ تن مصالح ساختمانی، ۱۵۴ دستگاه تانکر آب، ۴۴۳۸ تخته پتو و وسایل خواب، ۲۳۶ چادر صحرایی، ۷ دستگاه تویوتا لندکروز، ۱۳ هزار دست ظرف غذا، ۶۰ دستگاه موتورسیکلت، دو دستگاه بنز ۹۱۱ یخچال‌دار، حدود ۲۷۰۰ قطعه لوازم یدکی، ۱۶۴ رأس گوسفند و بز زنده و ۱۳۸ مثقال طلا و نقره از استان به جبهه‌ها فرستاده شد، کارگاه‌های همگام با جبهه نیز فعال بودند و ۵۸ هزار دست لباس، ملحفه و روتختی، همچنین حدود ۲۴ هزار باند و آتل تولید و ارسال کردند.



بهرامی ادامه داد: در داخل جبهه نیز علاوه بر کارهای فرهنگی مانند برگزاری کلاس‌های قرآن، توزیع نهج‌البلاغه، فیلم و عکس، پارچه‌نویسی و مسابقات ورزشی و عقیدتی، فعالیت‌های عمرانی گسترده‌ای انجام شد و فقط در چهارمحال و بختیاری ۱۳۳۱ سنگر ساخته شد، حدود ۲۰۰۰ دستگاه سنگر سیار، ۴۰۳ کیلومتر جاده برای عبور تانک و نفربر، دو بیمارستان صحرایی، پنج باند هلی‌کوپتر و ۱۵ مسجد و حسینیه احداث گردید و عمده فعالیت‌های جهاد استان در مناطق غرب کشور به‌ویژه کردستان متمرکز بود.



رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ایثارگری‌های جهادگران تأکید کرد: افتخار بزرگ جهاد این است که ۶۴ شهید سنگرساز بی‌سنگر، ۲۵۰ جانباز و ۲۳ آزاده تقدیم کرده است، حدود ۵۰۰۰ رزمنده نیز از جهاد به جبهه اعزام شدند و این ایثارگری‌ها فراتر از بحث‌های سیاسی و جناحی است و برای همیشه جاودان خواهد ماند.



بهرامی در ادامه به فعالیت‌های اخیر این نهاد اشاره کرد و اذعان داشت: در جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز جهاد کشاورزی کم نگذاشت، امنیت غذایی بسیار مهم بود و با وجود تحریم‌ها و مشکلات ارزی، کمبود کالایی ایجاد نشد، حتی مازاد تولید مرغ داشتیم و ذخیره‌سازی انجام شد، در بحث جایگزینی نهاده‌ها نیز اقدامات پایلوتی صورت گرفته، هرچند در کلان و کوتاه‌مدت امکان جایگزینی کامل وجود ندارد، استان ذخایر راهبردی مناسبی از ذرت و سویا دارد.



بهرامی افزود: پس از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز موکب‌هایی برپا شد و خدمات‌رسانی انجام گرفت، در مناسبت‌هایی مانند عید غدیر نیز تأمین کالاهای اساسی به خوبی صورت پذیرفت.

وی در خصوص برنامه‌های مرتبط با کنگره نیز اظهار داشت: کمیته جهاد به‌عنوان یکی از کمیته‌های زیرمجموعه کنگره تشکیل شد و برنامه‌های متعددی از جمله یادواره شهدای سنگرسازان بی‌سنگر، تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در جهاد، دیدار با خانواده‌های شهدا، اردوهای جهادی، اعزام خانواده شهدا به مشهد مقدس و مسابقات کتابخوانی برگزار شد، دو کتاب «یادنامه ۶۴ شهید سنگرساز بی‌سنگر» و «نقش جهاد در هشت سال دفاع مقدس» در حال تکمیل و انتشار است.



رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در کنگره نیز غرفه‌های جداگانه‌ای برای امور عشایر و میز خدمت برپا شده و سخنرانی‌ها و نشست‌های خبری برای تبیین فعالیت‌های جهاد در دوران دفاع مقدس و پس از آن برگزار گردید.