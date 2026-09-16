تخصیص زمین به ۳۶۶۱ متقاضی طرح جوانی جمعیت در آذربایجان‌ غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون در این زمینه گفت: در راستای حمایت از خانواده و تسهیل دسترسی خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر به مسکن، فرآیند تأمین و تخصیص زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط در شهرهای استان در حال اجراست.
وی اظهار کرد: تامین زمین برای خانوادههای مشمول قانون جوانی جمعیت یکی از برنامههای مهم حوزه مسکن در استان است و این روند با تکمیل مراحل پالایش و احراز شرایط متقاضیان ادامه دارد.
آرامون افزود: متقاضیانی که شرایط لازم را داشته و مراحل بررسی و تکمیل پرونده آنان به پایان رسیده باشد، در چارچوب ضوابط قانونی برای دریافت زمین مسکونی معرفی میشوند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی همچنین از شناسایی اراضی مورد نیاز برای احداث سه هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی (طرح آشیان) ویژه زوجهای جوان خبر داد و اعلام کرد: این پروژهها هماکنون در مرحله مطالعات فنی و امکانسنجی قرار دارند.
وی با اشاره به روند پیشرفت این طرح، اظهار کرد: زمینهای مورد نیاز برای این پروژه در مناطق مستعد شناسایی شده و هماکنون تیمهای کارشناسی در حال انجام مطالعات ژئوتکنیک، توپوگرافی و امکانسنجی زیرساختی است. این مرحله بهعنوان زیربنای اصلی، برای تهیه نقشهها و طرحهای آمادهسازی و اجرایی ضروری است تا کیفیت ساختوسازها تضمین شود.
آرامون افزود: پس از تکمیل مطالعات امکانسنجی، عملیات آمادهسازی اراضی شامل تفکیک، طراحی شبکه معابر و تأمین زیرساختهای خدماتی آغاز خواهد شد. هدف این است که بستری فراهم شود تا پروژههای مسکن تنها به ساخت واحد محدود نماند و مجموعهای با امکانات رفاهی و استانداردهای شهرسازی مدرن برای سکونت زوجهای جوان ایجاد شود.
وی همچنین تأکید کرد: سرعتبخشی به اجرای پروژههای مسکن حمایتی در اولویت کاری این ادارهکل قرار دارد و تمامی ظرفیتهای قانونی برای تسهیل و تسریع در روند ساخت این سه هزار و ۳۰۰ واحد به کار گرفته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: نظارت بر کیفیت و رعایت آییننامههای ساختمانی در تمامی مراحل از تدوین طرحهای آمادهسازی تا اجرای نهایی، جزو الزامات اصلی این پروژه خواهد بود.
وی با بیان اینکه همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط در تأمین زیرساختهای خدمات شهری، نقشی تعیینکننده در بهرهبرداری بهموقع از این واحدها خواهد داشت، تأکید کرد: راه و شهرسازی استان در تلاش است با ایجاد تعامل سازنده بین سازمانهای خدماترسان، دغدغههای مربوط به تأمین امکانات جانبی مسکن را برای متقاضیان جوان به حداقل برساند تا فرآیند واگذاری و سکونت با کمترین چالش انجام شود.
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