۳۲ اتوبوس دوکابین در اصفهان رونمایی شد؛بلاتکلیفی۱۳۲ اتوبوس خریداری شده

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از ۳۲ دستگاه اتوبوس شهری دوکابین ۱۸ متری صبح چهارشنبه با حضور مدیران شهری در میدان بزرگمهر کلانشهر اصفهان برگزار شد. ارزش این تعداد ناوگان یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ همت است و این اتوبوسها همزمان با برنامههای آغاز سال تحصیلی به ظرفیت حملونقل عمومی شهر افزوده میشوند.
اضافه شدن هر اتوبوس کمک به کاهش آلودگی هواست
علی قاسمزاده، شهردار اصفهان در این آیین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این اتوبوسها به ناوگان حملونقل عمومی شهر اضافه شدهاند و به کاهش فاصله حرکت در خط یک اتوبوسهای تندرو به دو دقیقه کمک میکنند.
وی افزود: اصفهان دومین شهر آلوده کشور است و یکی از منابع اصلی آلایندگی، منابع متحرک است. هر اتوبوسی که به ناوگان اضافه شود، به کاهش تردد خودروهای شخصی کمک میکند.
شهردار اصفهان ادامه داد: امیدواریم به استانداردی برسیم که همه شهروندان بتوانند از اتوبوس استفاده کنند و زمان انتظار در ایستگاهها به حداقل برسد. اصفهان راه نجاتی غیر از توسعه حملونقل عمومی و پاک ندارد.
هدف افزایش اتوبوسهای شهری به ۱۲۰۰ دستگاه است
قاسمزاده با بیان اینکه بنا بر مطالعات صورت گرفته، استاندارد یکهزار تا یکهزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس را برای جمعیت شهر اصفهان اعلام شده است، افزود: ما با حدود ۵۰۰ دستگاه شروع کردیم و اکنون نزدیک به یکهزار دستگاه اتوبوس شهری داریم.
وی خاطرنشان کرد: برنامه اتوبوسرانی این است که تا پایان امسال به یکهزار و ۲۰۰ دستگاه برسیم.
بلاتکلیفی ۱۳۲ دستگاه اتوبوس خریداری شده
قاسم زاده در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص اخرین وضعیت اتوبوسهایی که شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۰ برای حمل و نقل شهری خریداری کرد، گفت: اولین خرید ما در اسفندماه سال ۱۴۰۰ انجام شد. از آن خرید ۱۸۵ دستگاه، هنوز ۱۳۲ دستگاه طلب داریم که دولت وقت به تعهداتش عمل نکرد و این مطالبه همچنان از دولت و وزارت کشور پیگیری میشود.
وی ادامه داد: پیگیری برای تحویل رامهای قطار خریداری شده و این ۱۳۲ دستگاه اتوبوس از طریق استانداری و شهرداری در حال انجام است و حتی موضوع به دعوی حقوقی نیز کشیده شده است.
قاسمزاده درباره آخرین وضعیت خط ۲ مترو گفت: فاز یک خط دو مترو آماده افتتاح است اما منتظر واگن هستیم. از مسیرهای مختلف پیگیر تحویل واگنهایی هستیم که از قبل خریداری شده اما تاکنون امکان تحویل به اصفهان فراهم نشده است.
تفاهمنامه ورود ۵۶۰ موتورسیکلت برقی منعقد شد
شهردار اصفهان از امضای تفاهمنامه سهجانبه در تهران طی دوشنبه گذشته خبر داد و گفت: قرار است ۵۶۰ دستگاه موتورسیکلت برقی برای موتورسواران کار وارد و با تسهیلات مناسب در اختیار آنان قرار گیرد.
وی درباره اتوبوسهای برقی نیز خاطرنشان کرد: تعداد اتوبوسهای برقی فعلی محدود است. تولید داخل مشکل دارد و واردات نیز سخت شده است. قیمتها بهشدت افزایش یافته؛ خرید قبلی ما حدود ۱۷ میلیارد تومان بود و اکنون قیمت هر دستگاه حدود ۵۰ میلیارد تومان است.
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