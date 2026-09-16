ارتقای توان دفاعی ایران در منطقه؛ امنیت بستر پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی صبح چهارشنبه در جمع فرماندهان، مدیران و کارکنان انتظامی شهرستانهای نوشهر و چالوس، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای انتظامی اظهار کرد: کارکنان انتظامی در خط مقدم خدمترسانی به مردم قرار دارند و حضور مستمر آنان در عرصههای مختلف، نقش مهمی در برقراری آرامش و نظم عمومی دارد.
وی افزود: امنیت پایدار یکی از الزامات اساسی برای فعالیت و زندگی اجتماعی مردم است و هر اندازه این مؤلفه تقویت شود، بستر مناسبتری برای توسعه و آبادانی کشور فراهم خواهد شد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ آمادگی، انسجام و روحیه خدمت در میان نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: ایمان، وحدت، ایثار و فداکاری از مؤلفههایی است که در تقویت توان و انسجام نیروهای مسلح نقش دارد.
لزوم حفظ انسجام و روحیه خدمت
حجتالاسلام حسینی مازندرانی ولایتمداری را یکی از مؤلفههای مورد تأکید در نیروهای مسلح دانست و اظهار کرد: پایبندی به مأموریتهای سازمانی، حفظ انسجام و حرکت در چارچوب رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا از موضوعاتی است که باید مورد توجه نیروهای مسلح قرار گیرد.
وی با اشاره به تحولات و چالشهای سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: کشور در مقاطع مختلف با مسائل و بحرانهایی روبهرو بوده و به گفته وی، هدایتهای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و همچنین حضور و همراهی مردم، در عبور از این مقاطع نقش داشته است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران همچنین با اشاره به دوران جنگ تحمیلی و فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ملت ایران در سالهای گذشته با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، وحدت و روحیه مقاومت در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی ایستادگی کرده است.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای دفاعی کشور در حوزههای مختلف از جمله موشکی، پهپادی، دریایی و پدافندی، بخشی از توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به اهمیت موقعیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز افزود: تنگه هرمز یکی از آبراههای مهم منطقه و جهان است و تحولات امنیتی پیرامون آن میتواند بر شرایط منطقهای و بینالمللی اثرگذار باشد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر توسعه توان دفاعی و استفاده از ظرفیتهای بومی تأکید دارد، اظهار کرد: توانمندیهای نیروهای مسلح در حوزههای مختلف دفاعی و دریایی، بخشی از ظرفیت کشور برای صیانت از منافع و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است.
وی در ادامه، با اشاره به نقش نیروی دریایی سپاه پاسداران در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز، بر اهمیت آمادگی نیروهای مسلح برای مواجهه با تهدیدهای احتمالی تأکید کرد.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در پایان با قدردانی از فرماندهان و کارکنان انتظامی نوشهر و چالوس، بر ضرورت تداوم خدمترسانی به مردم، حفظ آمادگی و هوشیاری و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در مجموعه انتظامی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای امنیت و آرامش جامعه نیازمند حضور مستمر نیروهای انتظامی، تعامل با مردم و همکاری دستگاههای مختلف است و کارکنان انتظامی باید با روحیه خدمتگزاری، وظایف خود را در قبال مردم به بهترین شکل انجام دهند.
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