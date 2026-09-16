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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

جمالی نژاد:جذب سرمایه بخش خصوصی کلید رفع عقب‌ماندگی زیرساختی سمیرم است

جمالی نژاد:جذب سرمایه بخش خصوصی کلید رفع عقب‌ماندگی زیرساختی سمیرم است

اصفهان - استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و آموزشی سمیرم گفت: جلب مشارکت و درگیر کردن بخش خصوصی، تنها راهکار مؤثر برای بالفعل کردن ظرفیت‌های کم‌نظیر سمیرم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر امروز در نشست هیئت رئیسه مجمع نمایندگان استان اصفهان که به منظور بررسی مشکلات و چالش‌های شهرستان سمیرم برگزار شد، با اشاره به ضعف‌های زیرساختی در برخی مناطق استان اظهار کرد: متأسفانه در بسیاری از بخش‌ها با ضعف جدی زیرساخت‌ها مواجه هستیم و اعتبارات مورد نیاز برای ارتقای زیرساخت‌های انرژی و به‌ویژه شبکه‌های جاده‌ای بسیار سنگین است؛ به‌گونه‌ای که روند تکمیل برخی پروژه‌ها حتی از ۲۰ سال پیش تاکنون به طول انجامیده است.

وی با اشاره به تجارب گذشته و لزوم تغییر رویکرد در مدیریت پروژه‌ها افزود: راهکار اساسی برای برون‌رفت از این وضعیت، درگیر کردن بخش خصوصیِ توانمند و کارآمد است. حدود ۱۰ تا ۱۲ سال پیش مطالعات گسترده‌ای با همکاری بخش خصوصی و ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام شد، اما به دلیل برخی موانع محلی، روند اجرای آن کند گردید؛ با این حال، با دعوت مجدد از سرمایه‌گذاران، سوابق و ظرفیت‌های منطقه نشان داد که سمیرم همچنان جاذبه و پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد.

فراخوان به دستگاه‌ها؛ سد نشوید، تسهیل‌گر باشید

استاندار اصفهان ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری سمیرم را بی‌نظیر خواند و تصری این حجم از ظرفیت کمتر منطقه‌ای با این حجم از ظرفیت و جاذبه وجود دارد. اکنون با تغییر نگاه‌ها و تقویت هماهنگی‌ها، زمینه حضور سرمایه‌گذاران بزرگ در میدان فراهم شده است و نباید با ایجاد مانع و گیر دادن به جزئیات غیرضروری، مانع حضور سرمایه‌گذار شد؛ بلکه باید شرایط تسهیل شده و امکانات در اختیار آنان قرار گیرد تا چرخ اشتغال در سمیرم به حرکت درآید.

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم نگاه ویژه به بخش آموزش و نوسازی مدارس شهرستان سمیرم خاطرنشان کرد: رسیدگی به وضعیت مدارس فرسوده منطقه از اولویت‌های مهم است. همان‌طور که در گذشته نیز با همراهی خیران و مدیران متعهد، اقدامات شایسته‌ای در امر مدرسه‌سازی انجام شده است، امروز نیز باید با تمام توان برای بهبود فضای تحصیلی دانش‌آموزان اقدام کرد.

وی با ابراز خرسندی از روحیه میدانی و تعامل سازنده میان فرماندار و نماینده مردم شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: حضور مسئولان فعال و میدانی در کنار ارتباط مستمر با بخش خصوصی، بهترین فرصت را برای پیشبرد طرح‌های گردشگری و توسعه همه‌جانبه سمیرم فراهم کرده است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف به پشتیبانی از این مسیر هستند.

کد مطلب 6948797

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