به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد عصر امروز در نشست هیئت رئیسه مجمع نمایندگان استان اصفهان که به منظور بررسی مشکلات و چالشهای شهرستان سمیرم برگزار شد، با اشاره به ضعفهای زیرساختی در برخی مناطق استان اظهار کرد: متأسفانه در بسیاری از بخشها با ضعف جدی زیرساختها مواجه هستیم و اعتبارات مورد نیاز برای ارتقای زیرساختهای انرژی و بهویژه شبکههای جادهای بسیار سنگین است؛ بهگونهای که روند تکمیل برخی پروژهها حتی از ۲۰ سال پیش تاکنون به طول انجامیده است.
وی با اشاره به تجارب گذشته و لزوم تغییر رویکرد در مدیریت پروژهها افزود: راهکار اساسی برای برونرفت از این وضعیت، درگیر کردن بخش خصوصیِ توانمند و کارآمد است. حدود ۱۰ تا ۱۲ سال پیش مطالعات گستردهای با همکاری بخش خصوصی و ظرفیتهای منطقهای انجام شد، اما به دلیل برخی موانع محلی، روند اجرای آن کند گردید؛ با این حال، با دعوت مجدد از سرمایهگذاران، سوابق و ظرفیتهای منطقه نشان داد که سمیرم همچنان جاذبه و پتانسیل فوقالعادهای برای سرمایهگذاری دارد.
فراخوان به دستگاهها؛ سد نشوید، تسهیلگر باشید
استاندار اصفهان ظرفیتهای طبیعی و گردشگری سمیرم را بینظیر خواند و تصری این حجم از ظرفیت کمتر منطقهای با این حجم از ظرفیت و جاذبه وجود دارد. اکنون با تغییر نگاهها و تقویت هماهنگیها، زمینه حضور سرمایهگذاران بزرگ در میدان فراهم شده است و نباید با ایجاد مانع و گیر دادن به جزئیات غیرضروری، مانع حضور سرمایهگذار شد؛ بلکه باید شرایط تسهیل شده و امکانات در اختیار آنان قرار گیرد تا چرخ اشتغال در سمیرم به حرکت درآید.
جمالینژاد با تأکید بر لزوم نگاه ویژه به بخش آموزش و نوسازی مدارس شهرستان سمیرم خاطرنشان کرد: رسیدگی به وضعیت مدارس فرسوده منطقه از اولویتهای مهم است. همانطور که در گذشته نیز با همراهی خیران و مدیران متعهد، اقدامات شایستهای در امر مدرسهسازی انجام شده است، امروز نیز باید با تمام توان برای بهبود فضای تحصیلی دانشآموزان اقدام کرد.
وی با ابراز خرسندی از روحیه میدانی و تعامل سازنده میان فرماندار و نماینده مردم شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: حضور مسئولان فعال و میدانی در کنار ارتباط مستمر با بخش خصوصی، بهترین فرصت را برای پیشبرد طرحهای گردشگری و توسعه همهجانبه سمیرم فراهم کرده است و همه دستگاههای اجرایی موظف به پشتیبانی از این مسیر هستند.
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