به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نورمحمدی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی و توجیهی طرح نشاندار کردن مالیاتهای استان ایلام با قدردانی از عملکرد حوزه مالیاتی استان اظهار کرد: تحقق درآمدهای مصوب مالیاتی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و ایجاد مازاد درآمد، نقش مهمی در تأمین و افزایش تخصیص اعتبارات استان داشته است.
به گفته وی، ایلام در سال ۱۴۰۴ در شمار چهار استانی قرار داشت که مازاد درآمد کسب کردند و این منابع نقدی میان پروژههای استان توزیع شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام افزود: ۵۰۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل مالیاتهای نشاندار برای تکمیل پروژههای اولویتدار استان در سال ۱۴۰۵ اختصاص یافته است.
وی گفت: اولویت این طرحها با پروژههای اشتغالزا، آموزشی و فناوریمحور است و تأمین اعتبار از این محل، با توجه به شرایط موجود، در پیشبرد و تکمیل پروژهها اهمیت حیاتی دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام، گفت: برای سومین سال متوالی، مؤدیان مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را از میان ۳۲ پروژه زیربنایی و عمرانی استان انتخاب کنند.
عزیزالله عباسپور افزود: این پروژهها در حوزههایی از جمله توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی، تکمیل مجتمعهای علم و فناوری، مدرسهسازی، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و سایر طرحهای عمرانی قرار دارند.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام با اشاره به مشارکت مؤدیان در سالهای گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۹۲۱ مؤدی با اختصاص ۶۳ میلیارد تومان در تأمین اعتبار ۴۸ پروژه عمرانی مشارکت کردند و در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۶۰۶ مؤدی با اختصاص ۸۷ میلیارد تومان از اجرای ۱۰ پروژه عمرانی حمایت کردند.
وی همچنین اعلام کرد پایان آبانماه، آخرین فرصت ارائه اظهارنامه و تعیین تکلیف مالیات مقطوع مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ است و ابراز امیدواری کرد مؤدیان امسال نیز با مشارکت گسترده، به تسریع در تکمیل پروژههای اولویتدار استان کمک کنند.
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