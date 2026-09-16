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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

اختصاص ۵۰۵ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای تکمیل پروژه‌های ایلام

اختصاص ۵۰۵ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای تکمیل پروژه‌های ایلام

ایلام- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام از اختصاص ۵۰۵ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نورمحمدی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی و توجیهی طرح نشان‌دار کردن مالیات‌های استان ایلام با قدردانی از عملکرد حوزه مالیاتی استان اظهار کرد: تحقق درآمدهای مصوب مالیاتی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و ایجاد مازاد درآمد، نقش مهمی در تأمین و افزایش تخصیص اعتبارات استان داشته است.

به گفته وی، ایلام در سال ۱۴۰۴ در شمار چهار استانی قرار داشت که مازاد درآمد کسب کردند و این منابع نقدی میان پروژه‌های استان توزیع شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام افزود: ۵۰۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار استان در سال ۱۴۰۵ اختصاص یافته است.

وی گفت: اولویت این طرح‌ها با پروژه‌های اشتغال‌زا، آموزشی و فناوری‌محور است و تأمین اعتبار از این محل، با توجه به شرایط موجود، در پیشبرد و تکمیل پروژه‌ها اهمیت حیاتی دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام، گفت: برای سومین سال متوالی، مؤدیان مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان ۳۲ پروژه زیربنایی و عمرانی استان انتخاب کنند.

عزیزالله عباس‌پور افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌هایی از جمله توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی، تکمیل مجتمع‌های علم و فناوری، مدرسه‌سازی، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و سایر طرح‌های عمرانی قرار دارند.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام با اشاره به مشارکت مؤدیان در سال‌های گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۹۲۱ مؤدی با اختصاص ۶۳ میلیارد تومان در تأمین اعتبار ۴۸ پروژه عمرانی مشارکت کردند و در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۶۰۶ مؤدی با اختصاص ۸۷ میلیارد تومان از اجرای ۱۰ پروژه عمرانی حمایت کردند.

وی همچنین اعلام کرد پایان آبان‌ماه، آخرین فرصت ارائه اظهارنامه و تعیین تکلیف مالیات مقطوع مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ است و ابراز امیدواری کرد مؤدیان امسال نیز با مشارکت گسترده، به تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار استان کمک کنند.

کد مطلب 6948825

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