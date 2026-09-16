تغییر دقیقه نودی در فهرست کاراته؛ علی زند به ناگویا اعزام نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته ایران شب گذشته در حالی راهی ناگویا شد که در آخرین لحظات، نام یکی از ملیپوشان از فهرست اعزامی خط خورد؛ اتفاقی که باعث شد علی زند، نماینده ایران در کاتای انفرادی، فرصت حضور در بازیهای آسیایی را از دست بدهد.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که نام علی زند پیش از این بهعنوان نماینده ایران در کاتای انفرادی اعلام شده بود و حتی در گزارشهای منتشرشده درباره ترکیب تیم ملی نیز حضور او در ناگویا قطعی عنوان شده بود.
مسابقات کاراته بازیهای آسیایی، همانند بسیاری از رویدادهای معتبر بینالمللی، در دو بخش کاتا و کومیته برگزار میشود. در این دوره نیز برای هر کشور سه سهمیه در بخش مردان و زنان در نظر گرفته شده بود و فدراسیونها میبایست نفرات خود را در چارچوب این سهمیهها معرفی می کردند.
در بخش بانوان، ایران سه سهمیه خود را به کاتای تیمی و دو وزن کومیته اختصاص داد؛ فاطمهزهرا سعیدآبادی و آتوسا گلشادنژاد در کومیته، فاطمه صادقی، زینبالسادات حسینی و سپیده امینی در کاتای تیمی، نفرات معرفیشده ایران بودند. فاطمه صادقی نیز علاوه بر کاتای تیمی، در بخش کاتای انفرادی به روی تاتامی خواهد رفت.
در بخش مردان نیز مرتضی و محمود نعمتی و علیاصغر آسیابری در کومیته و علی زند در کاتای انفرادی بهعنوان نمایندگان ایران معرفی شدند. حتی در گزارشهای پیش از آغاز بازیها، برنامه مسابقات به شکلی منتشر شده بود که علی زند قرار بود در روز دوم رقابتهای کاراته به میدان برود.
تغییر ناگهانی فهرست
در حالی که ملیپوشان کاراته شب گذشته عازم ناگویا شدند، علی زند در جمع آنها حضور نداشت. آنطور که به این ورزشکار اعلام شده، ثبتنام او تأیید نشده و به همین دلیل امکان حضور در مسابقات را نخواهد داشت. موضوعی که حالا چند سؤال جدی را پیش روی مسئولان قرار داده است.
اگر ثبتنام علی زند قطعی نبوده، چرا نام او در فهرست اعزامی قرار گرفت؟ اگر حضور او قطعی بوده، چرا در فاصله چند روز مانده به مسابقات اعلام شد که ثبتنامش تأیید نشده است؟و مهمتر از همه، مسئولیت این خطا و پاسخگویی به ورزشکاری که ماهها برای حضور در این میدان تمرین کرده، بر عهده چه کسی است؟
ماجرا زمانی حساستر میشود که بدانیم علی زند پیش از این نیز فرصت حضور در برخی رویدادهای مهم را از دست داده و این بار پس از سالها تلاش، این امید را داشت که سرانجام روی تاتامی بازیهای آسیایی به میدان برود.
او برای رسیدن به این مرحله ماهها برنامهریزی و تمرین کرد و با تصور حضور در یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی قاره، خود را آماده نگه داشت. اما حالا، در فاصلهای کوتاه تا آغاز مسابقات، باید از خانه شاهد رقابتی باشد که قرار بود خودش یکی از شرکتکنندگان آن باشد.
نکته قابل تأمل اینجاست که موضوع تنها درباره حذف یک نام از یک فهرست نیست؛ صحبت از ماهها تلاش یک ورزشکار و فرصتی است که ممکن است دیگر به این سادگی تکرار نشود.
طبیعی است که در چنین شرایطی، علی زند حق دارد بداند چه اتفاقی افتاده و چرا با وجود قرار گرفتن نامش در فهرست اعزامی، صدور ID کارت و برنامهریزی انجامشده برای حضورش در ناگویا، در نهایت نتوانست همراه تیم ملی راهی ژاپن شود.
اکنون توپ در زمین فدراسیون کاراته و کمیته ملی المپیک است؛ نهادهایی که باید درباره روند ثبتنام، تأیید اسامی و دلیل حذف علی زند توضیحی روشن و شفاف ارائه کنند.
این بار مسئله فقط یک ورزشکار نیست؛ مسئله، مسئولیتی است که باید مشخص شود. علی زند چرا در دقیقه ۹۰ از بازیهای آسیایی کنار گذاشته شد و چه کسی پاسخگوی ماهها تلاش و امیدی است که به این شکل پایان یافت؟
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