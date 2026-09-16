به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در نشست خبری تشریح تمهیدات شهرداری تهران برای آغاز سال تحصیلی جدید، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری از ماهها قبل برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی را در قالب یک قرارگاه و دبیرخانه دائمی آغاز کرده است.
وی افزود: این دبیرخانه که در مجموعه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران فعالیت میکند، با حضور و مشارکت بخشهای مختلف مدیریت شهری، دانشگاهها، حوزههای علمیه و دستگاههای مرتبط، هماهنگیهای لازم را برای اجرای برنامههای استقبال از مهر انجام میدهد.
محمدخانی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی موضوعی فرابخشی است، گفت: در این طرح هر یک از معاونتها، سازمانها و بخشهای مختلف شهرداری متناسب با حوزه مأموریتی خود وظایفی را بر عهده دارند و تلاش شده است برنامهها به صورت هماهنگ و یکپارچه اجرا شود.
سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: اقدامات پیشبینیشده تنها محدود به حوزه حملونقل نیست و بخشهای مختلفی از جمله فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، حملونقل عمومی، عمران، شهرسازی و سایر حوزههای مرتبط با مدیریت شهری را دربرمیگیرد.
وی تأکید کرد: هدف از این هماهنگی، فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی و کاهش مشکلات و دغدغههای شهروندان، دانشآموزان، دانشجویان و خانوادهها در روزهای ابتدایی مهرماه است.
محمدخانی خاطرنشان کرد: امروز تلاش میکنیم گزارشی جامع از اقدامات انجامشده و برنامههای پیشبینیشده در بخشهای مختلف شهرداری تهران برای آغاز سال تحصیلی جدید ارائه کنیم.
تشکیل ستاد استقبال از مهر در مناطق ۲۲گانه تهران
در ادامه؛ مهدی امیری، مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، با اشاره به تشکیل ستاد استقبال از مهر در شهرداری تهران اظهار کرد: این ستاد در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و با حضور نمایندگان سازمانها و بخشهای مختلف مدیریت شهری تشکیل شده است.
وی افزود: برنامه استقبال از مهر در سه گروه دانشآموزان، دانشجویان و طلاب طراحی شده و در حوزه طلاب نیز مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران مسئولیت راهبری و مدیریت برنامهها را بر عهده دارد.
امیری ادامه داد: متناظر با ستاد مرکزی، در مناطق ۲۲گانه شهر تهران نیز ستاد استقبال از مهر با ریاست شهردار منطقه و با حضور مدیر آموزش و پرورش منطقه و سایر اعضای پیشبینیشده در مصوبه تشکیل شده است. نمایندگان دستگاههای همکار از جمله پلیس راهور، فرماندهی انتظامی و سایر مجموعههای مرتبط نیز در این ستادها حضور دارند.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران با اشاره به گستردگی برنامههای بازگشایی مدارس گفت: تلاش مدیریت شهری این است که مجموعهای از خدمات مورد نیاز دانشآموزان و خانوادههای آنان را همزمان با آغاز سال تحصیلی فراهم کند و مهرماه امسال با برنامهریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاههای مختلف آغاز شود.
وی با اشاره به درگذشت و شهادت جمعی از دانشآموزان، بر اجرای برنامههای ویژه در این زمینه تأکید کرد و افزود: در عین حال که یاد و خاطره شهدای دانشآموز را گرامی میداریم، تلاش میکنیم برنامههای آغاز سال تحصیلی با نشاط و در شأن دانشآموزان شهر تهران برگزار شود.
امیری با ارائه آماری از جامعه دانشآموزی پایتخت اظهار کرد: در شهر تهران حدود ۴۸۰۰ مدرسه، شامل نزدیک به ۴۷۵۰ مدرسه دولتی و غیردولتی، در مناطق ۲۲گانه فعال هستند و در سال تحصیلی جدید پذیرای حدود یک میلیون و ۱۱۰ هزار دانشآموز خواهند بود.
وی درباره زمان آغاز سال تحصیلی نیز گفت: بازگشایی مدارس در دو مقطع انجام میشود. امسال به دلیل همزمانی جشن شکوفهها با ایام وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، برنامه ویژه دانشآموزان پایه اول ابتدایی روز دوشنبه ۳۰ شهریور برگزار خواهد شد و سایر دانشآموزان نیز از اول مهر سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران با اشاره به ضرورت هماهنگی میان شهرداری و آموزش و پرورش گفت: با توجه به جمعیت دانشآموزی و تعداد مدارس، برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی نیازمند همکاری مجموعههای مختلف است. در همین راستا تعامل خوبی میان شهرداری تهران و آموزش و پرورش شکل گرفته است.
امیری افزود: روز شنبه نیز جلسهای با حضور شهردار تهران، معاونان شهرداری و وزیر آموزش و پرورش و مجموعه مدیران و مسئولان حوزه آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد و هماهنگیهای لازم برای اجرای برنامههای ویژه دانشآموزان و خانوادههای آنان صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: برنامههای شهرداری تهران برای استقبال از مهر در سه محور اصلی دنبال میشود که شامل برنامههای فرهنگی و اجتماعی، اقدامات عمرانی و همچنین خدمات شهری است و جزئیات این برنامهها در ادامه تشریح خواهد شد.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران از اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی و خدماتی همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: تلاش کردهایم برنامههای مهرماه از فضای مدارس فراتر رفته و به سطح محلات و خیابانهای شهر نیز کشیده شود.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری برای تقویت همراهی اجتماعی اظهار کرد: تلاش ما این است که برنامههای استقبال از مهر را از داخل مدرسه به اجتماع و خیابانها بیاوریم و با همراه کردن مردم، زمینه افزایش تابآوری و مشارکت اجتماعی را فراهم کنیم.
وی افزود: برای دانشآموزان جشنهای ویژهای در نظر گرفته شده و هدفگذاری کردهایم در بیش از ۳۰۰ مدرسه شهر تهران، زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور مدیران ارشد شهری، مدیران مناطق و نواحی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران نواخته شود.
امیری ادامه داد: این برنامهها در دو مقطع جشن شکوفهها و جشن مهر در روز اول مهر برگزار میشود و مسئولان شهری در مدارس مختلف حضور خواهند داشت.
اجرای «بعثت دانشآموزی» در مدارس
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران یکی دیگر از محورهای برنامههای امسال را اجرای طرح «بعثت دانشآموزی» عنوان کرد و گفت: با توجه به حضور پررنگ نوجوانان و دانشآموزان در عرصههای اجتماعی، مدارس را یکی از میدانهای اصلی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی میدانیم و در همین راستا برنامههای مختلفی با محوریت وطندوستی و تقویت هویت ملی اجرا خواهد شد.
وی افزود: اهدای پرچم به دانشآموزان، اهدای گل و شیرینی در ورودی مدارس، اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران و سایر سرودهای ملی و مذهبی، برگزاری نمایشها و ایجاد موکبهای دانشآموزی با مدیریت خود دانشآموزان از جمله این برنامههاست.
نصب یادمان شهدای دانشآموز در مدارس
امیری از اجرای برنامه «نشان جاودانی» برای گرامیداشت شهدای دانشآموز خبر داد و گفت: یادمان شهدای دانشآموزی که در جنگهای اخیر به شهادت رسیدهاند، در مدارس نصب خواهد شد و مشخصات، تصویر و محل شهادت این دانشآموزان در این یادمانها درج میشود.
وی ادامه داد: همچنین با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران، برای حدود ۶۰ مدرسهای که دارای شهید دانشآموز هستند، ابرپرچم جمهوری اسلامی ایران نصب خواهد شد تا دستکم یک هفته تا ۱۰ روز به عنوان نماد و یادمان شهدای آن مدارس باقی بماند.
اجرای پویش «نسیم مهربانی»
امیری همچنین از اجرای پویش «نسیم مهربانی» برای جمعآوری نوشتافزار و کمک به دانشآموزان نیازمند خبر داد و گفت: این پویش با هدف حمایت از دانشآموزان مناطق و محلات کمبرخوردار در حال اجراست و اقلام جمعآوریشده از طریق مناطق ۲۲گانه در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار خواهد گرفت.
حضور در ۸۰ تقاطع و چهارراه برای استقبال از دانشآموزان
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران گفت: در روز اول مهر، حدود ۱۸۰۰ همکار مدارس در بیش از ۸۰ تقاطع، چهارراه و میدان شهر تهران حضور خواهند داشت و ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به شهروندان، از دانشآموزان استقبال میکنند.
وی ادامه داد: در زمان توقف خودروها پشت چراغ قرمز، همکاران ما در قالب برنامههای استقبال از مهر حضور خواهند داشت تا فضای شهری در نخستین روز سال تحصیلی برای دانشآموزان و خانوادهها حالوهوای متفاوت و بانشاطی داشته باشد.
امیری اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری و برگزاری برنامههای آموزشی در حوزه سلامت و ایمنی را از دیگر برنامههای این ایام عنوان کرد.
برنامههای آموزشی برای والدین و دانشآموزان
وی گفت: برنامههای آموزشی در حوزههای مختلف از جمله سلامت و ایمنی برای دانشآموزان پیشبینی شده و برای والدین نیز دورههایی با موضوع فرزندپروری و نحوه تعامل و برخورد با کودکان برگزار خواهد شد.
امیری افزود: برای حدود ۴۸۰۰ مدرسه شهر تهران، شامل مدارس دولتی و غیردولتی، برنامههای متنوعی پیشبینی شده و مسابقات مختلف ورزشی نیز در مدارس برگزار خواهد شد تا روزهای ابتدایی سال تحصیلی با نشاط و شادابی بیشتری آغاز شود.
حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران همچنین با اشاره به برنامههای سازمان خدمات اجتماعی شهرداری گفت: اهدای لوازم مورد نیاز به کودکان و دانشآموزان نیازمند و برگزاری جشنهای ویژه در مراکز تخصصی سازمان خدمات اجتماعی که برای کودکان فعالیت میکنند، از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
آغاز زودهنگام برنامههای حملونقل و ترافیکی
امیری با اشاره به تمهیدات حوزه حملونقل و ترافیک اظهار کرد: ستاد ویژه استقبال از مهر در حوزه ترافیک با همکاری پلیس راهور تهران تشکیل شده و برنامههای این حوزه از ابتدای تابستان آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: برخلاف بخش عمده برنامههای فرهنگی و اجتماعی که از روز آغاز سال تحصیلی اجرا میشوند، اقدامات حوزه خدمات شهری، عمرانی و حملونقل و ترافیک از ابتدای تابستان آغاز شده تا شهر تهران برای بازگشایی مدارس آماده باشد.
امیری تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ایجاد شروعی بانشاط، ایمن و همراه با مشارکت اجتماعی برای دانشآموزان و خانوادههای آنان در سال تحصیلی جدید طراحی و اجرا شده است.
تمهیدات ترافیکی و ایمنی شهرداری تهران برای آغاز سال تحصیلی
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران از اجرای مجموعهای از اقدامات ترافیکی، خدمات شهری و ایمنی برای آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: اصلاح فازبندی چراغهای راهنمایی، خطکشی معابر اطراف مدارس، آشکارسازی تابلوها و علائم و نظارت بر دوربینهای ثبت تخلفات از جمله این اقدامات است.
مهدی امیری با اشاره به تمهیدات حوزه حملونقل و ترافیک اظهار کرد: در آستانه بازگشایی مدارس، اقدامات مختلفی از جمله نصب و آشکارسازی تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، اصلاح فازبندی چراغها، خطکشی معابر بهویژه در مقابل مدارس و نصب و نظارت بر دوربینهای ثبت تخلفات انجام شده است.
وی افزود: استفاده رایگان از مترو نیز در روزهای ابتدایی مهرماه مورد توجه قرار گرفته و این طرح با توجه به تجربه سالهای گذشته و همکاری دستگاههای مختلف دنبال میشود.
امیری با اشاره به آمادگی سازمان تاکسیرانی گفت: در حوزه سرویس مدارس نیز هماهنگیهای لازم انجام شده تا خدمات حملونقلی مورد نیاز دانشآموزان فراهم شود و آموزشهای لازم نیز از طریق برنامههای مرتبط به دانشآموزان ارائه خواهد شد.
پاکسازی و ایمنسازی اطراف مدارس
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران همچنین از اجرای برنامههای متنوع در حوزه خدمات شهری خبر داد و گفت: پاکسازی محیط اطراف مدارس، جمعآوری نخالهها، ساماندهی فضای پیرامونی مدارس و توقف عملیات عمرانی در محدوده مدارس از جمله اقداماتی است که برای آغاز سال تحصیلی دنبال میشود.
وی افزود: آموزشهای ایمنی و مدیریت بحران نیز با حضور کارشناسان حوزه خدمات شهری، سازمان آتشنشانی و سازمان مدیریت بحران در مدارس برگزار خواهد شد.
فعالیت ۷۰۰ شهردار مدرسه در تهران
امیری با اشاره به طرح «شهردار مدرسه» اظهار کرد: در دوره جدید، حدود ۷۰۰ مدرسه شهر تهران دارای شهردار مدرسه هستند و هر شهردار مدرسه نیز سه معاون دارد؛ بنابراین در مجموع حدود ۲۸۰۰ دانشآموز در ساختار شهردار مدرسه فعالیت میکنند.
وی افزود: سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار دانشآموز در انتخابات شهردار مدرسه مشارکت کردند و برای نخستینبار در ۲۵ دوره اجرای این طرح، احکام شهرداران مدارس توسط شهردار تهران صادر شد.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران ادامه داد: از ظرفیت شهرداران مدارس در طرح «من شهردارم» نیز استفاده شده است و در دوره اخیر، حدود ۲۰۰۰ مدرسه تهران در این طرح مشارکت کردند.
وی گفت: با طراحی بخش مربوط به مدارس در سامانه «من شهردارم»، دانشآموزان و مدارس توانستند نیازها و مشکلات مدرسه خود را اعلام کنند تا در کنار پروژههای محلهای، مسائل مدارس نیز در برنامهریزی شهری مورد توجه قرار گیرد.
تشکیل شبکه نوجوانان در محلات تهران
وی با اشاره به سایر برنامههای مشارکت نوجوانان اظهار کرد: شبکههای نوجوانان در محلات ۳۵گانه شهر تهران تشکیل شده و حدود ۲۰ هزار نوجوان دختر و پسر در این شبکهها عضویت دارند. این ظرفیت در اجرای برنامههای فرهنگی و مناسبتی با همکاری آموزش و پرورش مورد استفاده قرار میگیرد.
امیری ادامه داد: برگزاری اردوهای آموزشی، برنامههای ویژه برای معلمان و برنامههای گرامیداشت روز معلم از دیگر برنامههای تعامل شهرداری با مدارس است.
آموزش مدیریت بحران در مدارس
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی مدارس در برابر حوادث احتمالی گفت: بخشی از پناهگاههای موجود در مدارس مربوط به دوره دفاع مقدس است و با توجه به نیازهای امروز، همه این فضاها پاسخگوی شرایط فعلی نیستند.
وی افزود: برخی پناهگاههای قدیمی فرسوده شده و امکانات لازم را ندارند و در مواردی که امکان استفاده وجود داشته، اقدامات لازم برای آمادهسازی و بهرهبرداری از آنها انجام شده است.
امیری تأکید کرد: با توجه به تغییر شرایط و تجهیزات و تهدیدات جدید، آموزشهای مربوط به حفظ ایمنی و مدیریت بحران باید متناسب با نیازهای روز دنبال شود و به همین دلیل آموزش دانشآموزان در زمینه ایمنی و مدیریت بحران، هم در فضای مدارس و هم از طریق فضای مجازی، در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: هدف مجموعه اقدامات شهرداری تهران این است که در کنار ایجاد فضای بانشاط برای آغاز سال تحصیلی، موضوع ایمنی، حملونقل، خدمات شهری و مشارکت دانشآموزان نیز به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
ورود ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین به کشور
در ادامه، محمدخانی با اعلام این خبر که اتفاق خوبی برای مردم تهران در حال رخ دادن است، اظهار کرد: ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین که اکنون ۱۰۱ دستگاه از این اتوبوس ها در تهران فعال هستند، دیروز وارد خاک کشور شد و این به رغم محاصره ادعایی آمریکایی هاست.
سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه به رغم این محاصره همه جانبه این ۳۱ دستگاه وارد کشور شد، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری بیشتر و سریعتر گمرک بتوانیم این اتوبوس ها را در هفته اول مهرماه رونمایی کنیم و اتوبوس ها به مسیر خدمت رسانی اضافه شوند.
وی افزود: این تعداد اتوبوس ها از جمله ۲۰۰ دستگاه اتوبوسی بود که قرارداد آن با چین منعقد شده بود. امیدواریم مابقی اتوبوس ها نیز از مبادی پیش بینی شده وارد کشور شوند.
محمدخانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اتوبوس های سه کابین ۲۶ متری و تعدادی از اتوبوس های دوکابین تحویل شد، گفت: بارگیری در بنادر چین آغاز شد و امیدواریم به رغم خصم دشمنان، بتوانیم این اتوبوس ها را وارد کشور کنیم.
سخنگوی شهرداری تهران در مورد تمدید حمل و نقل عمومی رایگان در جلسه شورای شهر، گفت: خوشبختانه همچنان با نظر اکثریت اعضای شورا، حمل و نقل رایگان به ثبت رسید و تا دو ماه آینده ادامه خواهد داشت؛ گرچه پیشنهاد شهرداری ارائه خدمات هوشمند در قالب باشگاه شهروندی است و سبد مختلفی از تخفیفات را برای اقشار مختلف پیش بینی کرده است.
محمدخانی افزود: البته برخی اعضا نیز گلایه هایی در این زمینه داشتند؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز انتقاداتی به این گلایه ها داشت. برای ما هم عجیب بود که لایحه ای که با ۲۰ رأی در شورا تصویب شد چرا پس از دو ماه با ریزش آراء مواجه شد و چه تفاوتی با دو ماه قبل شکل گرفت که این اتفاق افتاد؟
وی با بیان اینکه از معاون حمل و نقل و مدیرعامل شرکت بهره برداری درخواست کردیم که گزارشی در مورد این طرح ارائه دهند، گفت: بر اساس گزارشات میزان استفاده از مترو در این ایام ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل آن رایگان بودن حمل و نقل عمومی است. همین کمک می کند که بتوانیم به اعداد و ارقام مطلوب در استفاده از مترو برسیم.
سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در وضعیت فعلی، نسبت استفاده از حمل و نقل عمومی به شخصی ۳۵ به ۶۵ درصد است، گفت: شهرداری رویکردهای متعددی برای جابجایی این نسبت ها داشته که یکی از این موارد توسعه حمل و نقل عمومی است. در کنار آن تخفیفات باشگاه شهروندی و استفاده رایگان برای اقشار مختلف پیش بینی شد تا سبک زندگی شهروندان را تغییر دهد.
وی ادامه داد: به رغم تفاوتی که در قیمت سوخت ایجاد شده انگیزه شهروندان برای استفاده از خودروهای شخصی همچنان بالاست. ایده باشگاه شهروندی می تواند به این کمک کند که یک اقدام تشویقی برای تغییر سبد مصرف وسایل نقلیه شکل بگیرد. این افزایش ۲۰ درصدی در استفاده از مترو این نوید را می دهد که ایده شهرداری جوابگو بوده و قابلیت تداوم را دارد.
محمدخانی با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر کمبود سوخت، خاطرنشان کرد: ما هرچه به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی کمک کنیم، زمینه ای ایجاد می شود که در ابرشهر تهران به عنوان پایتخت کشور، مصرف سوخت را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.
وی افزود: این ایده از روز دوم جنگ رمضان آغاز شد و تاکنون ادامه یافت. این ایده حمایت حداکثری اعضای شورا را داشته که ارزشمند است.
ایده شهردار تهران برای استفاده از مدل خاصی از اتوبوسها به عنوان سرویس مدرسه
محمدخانی با اعلام اینکه شهرداری با ایده شهردار تهران مدتهاست پیگیر مدل خاصی از اتوبوس ها برای استفاده به عنوان سرویس مدرسه است، یادآور شد: این موضوع هنوز در حال پیگیری است و به سرانجام نرسیده است.
سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه شمارش مسافران به صورت الکترونیکی و به تفکیک ایستگاه ها انجام می شود، تصریح کرد: امکان اینکه گزارش ورود و خروج شهروندان در ساعات مشخص را ارائه دهیم، وجود دارد و آمار آن روزانه در شرکت مترو جمع آوری می شود. اعداد دقیق و روشن است.
محمدخانی با تأکید بر اینکه تعداد اندکی از کارکنان مترو در بخش های دیگر به کار گرفته شده اند، گفت: علیرغم شائبه هایی که مطرح شده، در بخش هایی که ضرورت داشته، از کارکنان مترو استفاده شده است.
وی در رابطه با ایمن سازی محدوده های اطراف مدارس، خاطرنشان کرد: ما در شهرداری تهران هم مباحث آموزشی و هم اقدامات کلان را دنبال می کنیم. تشویق به استفاده دانش آموزان از حمل و نقل عمومی بخشی از ایمنی آنها را تأمین می کند. افزایش استفاده از این وسایل حمل و نقل می تواند به صورت طبیعی میزان حوادث رانندگی را کاهش دهد. گاهی این رویکردهای کلی نتایج مثبت متعددی را در پی دارد.
سخنگوی شهرداری تهران درخصوص موارد مطرح شده مبنی بر جابجایی بازار تهران به محدوده خارج از شهر، گفت: ما به اینکه بازار تهران بخشی از هویت تاریخی شهر است و به لحاظ جغرافیایی نیز اهمیت دارد، اعتقاد داریم و طرح جامع نیز بر آن تأکید دارد. آنچه شهردار در دیدار با اصناف مطرح کرد، بر اساس طرح جامع شهر تهران بود. بر اساس طرح جامع حوزه تجارت جهانی و بازار مشخص و سیاست گذاری آن انجام شده و شهرداری برنامه ای بزرگ و رویکردی توسعه ای را بر همین مبنا دنبال خواهد کرد.
وی اضافه کرد: در دوره ششم مدیریت شهری توسعه بازار، دقیق و کارشناسی و بر مبنای مولدسازی بازار و استفاده از فضاهای زیرسطحی مورد توجه قرار گرفته و در تلاش بودیم که معضل ایمنی و مشکلات ناشی از بافت فرسوده حل شود. از سویی دیگر باید توسعه اقتصادی بازار و ایجاد فضایی برای توسعه کلان شهر تهران را در نظر بگیریم. این ایده پیشرو که شهردار تهران آن را اعلام کرد، محقق خواهد شد.
تمامی اتوبوس های وارد شده سالم هستند
محمدخانی در رابطه با موضوعات مطرح شده مبنی بر آسیب دیدن اتوبوس ها در مسیر انتقال به کشور، یادآور شد: اتوبوس هایی که وارد گمرک بندرعباس شده، هیچ یک آسیب ندیدند و هیچ کدام از آنها مشکلی ندارند. امیدواریم گمرک همراهی هرچه بیشتری در این زمینه داشته باشند. ما مراحل سخت تری از محاصره دریایی در فرایندهای داخلی داریم و اگر همکاری کنند تمام این اتوبوس ها را ترخیص و به سمت تهران حمل خواهیم کرد.
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