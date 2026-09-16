به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به مسئولیت اعضای شورای اسلامی شهر ساری اظهار کرد: اعضای شورا امانتدار مردم هستند و شهروندان با اعتماد به آنان، مسئولیت اداره امور شهر را به آنها سپرده‌اند.

وی با انتقاد از تداوم اختلافات میان شورای شهر و شهرداری ساری افزود: اینکه میان شورای شهر و شهرداری اختلاف وجود داشته باشد و این اختلافات در روند مدیریت شهری اثر بگذارد، به صلاح مردم نیست و در نهایت آسیب آن متوجه شهروندان خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت همکاری میان شورا و شهرداری تصریح کرد: اگر فردی به عنوان شهردار انتخاب شده است، اعضای شورا باید نهایت همکاری را برای پیشبرد امور شهر با وی داشته باشند و اختلافات را در مسیر خدمت‌رسانی به مردم دخالت ندهند.

پوریانی ادامه داد: در بازدیدهایی که طی جلسات اخیر از مناطق مختلف شهر ساری انجام شد، ضرورت توجه بیشتر به مسائل و مشکلات شهر و پرهیز از حاشیه‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مردم انتظار اقدام و عمل از مسئولان دارند، گفت: در زمان انتخابات، وعده‌ها و شعارهای مختلفی مطرح می‌شود، اما آنچه برای مردم اهمیت دارد، عمل به وعده‌ها و مشاهده نتیجه اقدامات در زندگی روزمره آنها است.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مسئولان باید به جای گرفتار شدن در اختلافات، ظرفیت‌های موجود را برای رفع مشکلات شهر به کار بگیرند؛ چراکه ادامه اختلاف میان مدیریت شهری، پیش از هر چیز مردم را متضرر خواهد کرد.

پوریانی تأکید کرد: اعضای شورای شهر باید نسبت به اعتمادی که مردم به آنان کرده‌اند احساس مسئولیت داشته باشند و با کنار گذاشتن اختلافات، مسیر خدمت‌رسانی و توسعه شهر ساری را هموار کنند.