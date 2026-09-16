ملتی در میدان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: حضور مستمر مردم در این ۲۰۰ روز، نقطه شکست جامعترین عملیات ترکیبی دشمن بود. متخاصمان با ترکیب جنگ سخت- تهاجم نظامی و ترور- و جنگ نرم- با ترویج ناامیدی و خبرسازیهای کذب و جهتدار- سعی میکردند جامعه ایرانی با تنش، درگیری و اختلاف روبهرو شود تا آنها به اهدافشان دست یابند. اما استقرار دائمی ملت در خیابانها، این معادله را تغییر داد و ثابت کرد اراده جمعی، متغیری است که در هیچ مدل محاسباتی دشمن گنجانده نمیشود. این حضور هرگونه توطئه برای تغییر رژیم یا فروپاشی داخلی را سریع و بهنگام در نطفه خنثی کرد.
هم امامین انقلاب (امام کبیر و امام شهید) و هم رهبر انقلاب با تمام وجود به ماموریتهایی که مردم در انقلاب به عهده گرفتهاند ایمان و باور داشته و دارند. حضرت روحالله در این باره میفرمایند: «امروز مسئولیت به عهده ملت است. ملت اگر کنار بنشینند، اشخاص مومن، اشخاص متعهد کنار بنشینند و اشخاصی که نقشه کشیدهاند برای این مملکت از چپ و راست، آنها وارد بشوند در مجلس، تمام مسئولیت به عهده ملت است. هر قدمی که بر ضد اسلام بردارند، در نامه اعمال ملت نوشته میشود. هر کاری که انجام بدهند مسئولیتش متوجه ملت است. امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور ما به دست ملت است.»
حضرت آیتالله خامنهای (رضوانالله) در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ پس از شکست کودتای آمریکایی-صهیونی در دی با حضور مردم و حدود یک ماه پیش از شهادت خود فرمودند: «به توفیق الهی اگر چنانچه حادثهای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث و کار را مردم تمام خواهند کرد.»
حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای نیز پیش از انتخاب به عنوان ولی فقیه از سوی مجلس خبرگان پیامهای راهگشایی صادر کردهاند که هرکدام از آنان جداگانه جای بررسی دارد. شاهبیت تمام پیامهای معظمله وحدت و همدلی و حضور مردم در میدان بود. ایشان ۲۱ اسفند در نخستین پیامشان به مردم آورده بودند: «... بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران در واقعه اخیر و پایمردی و شجاعت و حضورشان دوست را به تحسین و دشمن را به حیرت وا داشت. این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید. آیهای که در صدر این نوشتار آوردم به این معنی است که هیچ آیتی از آیات الهی نیست که یا مهلتش تمام شود یا به فراموشی سپرده شود مگر اینکه از ناحیه حضرت حق جل و علا، مثل یا برتر از آن بهجایش داده شود.»
همچنین رهبر انقلاب به مناسبت سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (رحمهالله) فرمودند: «کدام نیروی مستحکم و اراده پولادین بود که از سحرگاه دهم اسفند ۱۴۰۴ ملت ایران را آنچنان مبعوث کرد و به میدان آورد که با انگیزهای والا با گذشت بیش از سه ماه کماکان پرحرارت به خونخواهی رهبر شهید خود و سایر شهیدان به خونخفته و به پاسداشت حریم نظام اسلامی و وطن عزیزشان در میدان حاضر هستند و صفوف چند ده میلیونی جانفدایان را برای تحقق آرمان رهبر شهید و اقامه حق و قیام لله مستحکم کردهاند؟» این دیدگاهها از شناخت دقیق و عمیق بزرگان نظام از مردم نشات میگیرد. آنها نیک میدانستند و میدانند، توطئهها هرچه سنگین باشد اما با حضور مردم کنار زده میشود. مگر رویددهای ۷۸، ۸۸ و ۱۴۰۱ را میتوان فراموش کرد؟
سال ۷۸ وقتی در ماجرای «کوی دانشگاه» در پی کشمکش بر سر یک دعوای رسانهای، فضای جامعه خارج از سطح انتظار ملتهب و ناامن شد، مردم انقلابی به این نتیجه رسیدند که دیگر جای درنگ نیست و باید در صحنه ظاهر شوند؛ بنابراین در دفاع از حیثیت ملی و نظام جمهوری اسلامی، متحد و پرشور به میدان آمدند و با حضور گسترده در خیابانها، فتنه را پاسخ دادند. البته دشمنان جمهوری اسلامی که از روحیات انقلابی ایرانیان غافل بوده و هستند، در معادلات خود، حساب اقدام خودجوش و حضور انقلابی مردم را نکرده بودند، اقدامی حماسی که نشان از وفاداری و علاقه آنها به نظام داشت. مردمی که با شناخت موقعیت، فهم نیاز و حضور در لحظه مناسب پاسخ موثر و مناسبی به ناامنیها دادند!
کوی دانشگاه آخرین باری نبود که دشمنان ایران، بهانهای را به فتنهای برای تغییر نظام تبدیل میکردند. ۱۰ سال بعد، یعنی سال ۸۸ بعد از انتخابات ریاستجمهوری، به این بهانه که تقلب در شمارش آرا صورت گرفته است، گروهی بر آن شدند تا با آتش زدن اموال عمومی در خیابانها، هتاکی به مقدسات مردم، ایجاد ناامنی و حمله به اصل ولایت فقیه، شرایط را به سمت سقوط نظام پیش ببرند، اما باز هم حضور مردم در صحنه در نهم دی سال ۸۸ مهر پایانی بر چند ماه آشوب و اغتشاش زد.
سرانجام، سوم مهر ۱۴۰۱، سومین برگ از خروش مردم ایران علیه معاندان یا فریبخوردگانی بود که ارزشهای انقلاب را نشانه گرفته و به سرمایههای مادی و ارزشهای معنوی خساراتی وارد کرده بودند. این بار حادثه تلخ و ملالآور درگذشت «مهسا امینی» به دستاویز بدخواهان برای ایجاد فتنهای تبدیل شد؛ با گذشت بیش از یک هفته از این ماجرا، عدهای شبانه در خیابانها در حالی اصل نظام را مورد هدف شعارهای خود قرار دادند که دیگر کسی چندان به یاد مهسا امینی نبود. هدف به نام مهسا و به کام سرویسهای موساد و سیا تعیین شده بود!
این بار نیز مردم در راهپیمایی گستردهای در سطح کشور نشان دادند که فارغ از همه اعتراضاتی که ممکن است داشته باشند، اما حمله به نظام را برنمیتابند؛ با این تفاوت که این حضور در فاصله کوتاهی بعد از اغتشاشات صورت گرفت. حال در اسفند سال گذشته تلخترین خبر همه را شوکه کرد؛ در آن لحظات بحرانی، دشمن تلاش میکرد روایت کند، نظام دچار گسست شده و خبری از وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب نیست چرا که علمداری وجود ندارد تا پشت سر او ظاهر شوند. باز تیرشان به سنگ خورد! حضور مردم در خیابان معادله دشمن را حسابی به هم زد و به جهان فهماند «مرکزیت قدرت» همچنان پابرجاست. بالاخره وقتی ارتشهای متجاوز به وضوح دیدند، بدنه اجتماعی جامعه نه تنها نترسیده، بلکه آماده دفاع است، محاسبات خود را تغییر دادند. آنها پی بردند، با یک ساختار سیاسی نمیجنگند، با یک ملتی روبهرو هستند که تقابل با آنها برایشان کمرشکن خواهد بود.
حساب کنید، اگر در این ۲۰۰ روز، جامعه دچار سکوت یا انفعال میشد، دشمن از خلأ میدانی برای پیشبرد سناریوهایی از جمله ترویج روایت «تنهایی نظام» سوءاستفاده میکرد تا مدعی شود، جمهوری اسلامی پشتوانهای ندارد و تنها شده و مردم در خانه نشستهاند تا پایههای نظام سقوط کند. بیچارهها تاریخ نمیخوانند یا خود را به خواب زدهاند و حاضر نیستند از خواب غلفت بیدار شوند و واقعیتهای میدانی را بپذیرند. این مردم نه تنها یک شب و یک ماه بلکه ۲۰۰ شب در خیابان دیده شدهاند و در اصل حضورشان از آن دوره تا به امروز، اعلام موجودیت «جبهه مقاومت شهری» است. این استمرار نشان داد: شهادت رهبری، باعث تولید نسل جدیدی از جانفدایان شده است. به هرحال وقتی مردم در این مدت طولانی در خیابانها میماندند، به دشمن ثابت میکنند اراده دفاع از وطن، از شخص فراتر رفته و به باور جمعی و نهادینه شده تبدیل شده است.
توطئهها در تاریکی رشد میکنند و فقط نور حضور تودهها قادر به نابودی آنهاست. همانطور که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در پیامی خطاب به مردم نوشت: «۲۰۰ روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم سپری شده است و در این مسیر، شما با حضور مسئولانه و آگاهانه در صحنه نشان دادید پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی، پیش از هر چیز، ملت ایران است. دشمن خیال میکرد با تهاجم نظامی میتواند اراده ما را بشکند؛ اما امروز، در دویستمین شب حضور پرشور مردم در خیابانها، روشن شد که آنچه شکست خورد توهم مهاجم بود، نه اراده ایرانیان.
جز ادای احترام و سپاس در برابر این کوه استوار، سخنی شایسته نیست. سرو تناور قدرت دفاعی ایران که در میدان نبرد میایستد، ریشه در ایمان و اراده شما مردم مبعوث شده دارد که اکنون ۲۰۰ شب است خیابانهای میهن عزیزمان را به تسخیر خود درآوردهاید.» علاوه بر رئیس نهاد قانونگذاری، قاضیالقضات هم پیامی منتشر کرد و خطاب به مردم، اینطور نوشت: «شما مردم عزتمند، طی ۲۰۰ شب اخیر، خیابانهای ایران اسلامی را به حرم تبدیل کردید؛ چه زیبا و نغز گفت حاج قاسم سلیمانی، سیدالشهدای ایرانی محور مقاومت که ایران اسلامی، حرم است. شما مردم آزاده، ۲۰۰ شب پاسدار این حرم بودید و هر قدمتان در این قیاماللیل، تیری بود زهرآگین در چشم دشمنان این مرز و بوم و سلامی بود از سر صدق به دستان پرقدرت فرزندانتان؛ همان رزمندگان خطمقدم مقاومت.
رزمایش ۲۰۰ شبه شما ملت بعثتیافته، محاسبات دشمن غدار را تخریب کرد و پازل پیروزی ایران اسلامی در جنگ وجودی با مستکبران عالم را تکمیل گرداند. آنچه در میدانهای این دوصد شب تجلی یافت، فراتر از یک حضور و پیمان جمعی؛ اثبات شکست معمای دشمن بود. دشمنی که تلاش کرد با تکیه بر توهمات خود، پیوند وثیق میان ملت و نظام را گسسته کند؛ لکن شما مردم نشان دادید که باوری ریشهدار و عمیق و عریق به جمهوری اسلامی ایران دارید.» برهمین اساس، اهمیت استمرار حضور خیابانی مردم در مقطع کنونی دوچندان است، زیرا دشمن اکنون در وضعیت «استیصال» قرار دارد و هرگونه عقبنشینی یا انفعال مردمی را به عنوان فرصتی برای حمله مجدد تعبیر میکند. استمرار حضور مردم در خیابانها و میدانها، به معنای این است که دوره استراحت برای متجاوز آغاز نشده است.
این تداوم، پیام صریحی است به جهان: «ایمان ایرانیان به بقای این نظام، با شهادت رهبری عمیقتر شده و اراده برای دفاع، تا آخرین قطره خون مستمر خواهد بود.» حضور تودههای مردم در خیابان، تضمین میکند جمهوری اسلامی نه تنها زنده میماند، بلکه از دل این بحرانها، قدرتمندتر و نفوذناپذیرتر خارج میشود و تاکنون اینگونه بود. البته انتظار میرود در تجمعات شبانه حداقل دو اصل در نظر گرفته شود؛ اصل اول شامل مسئولان و دستاندرکاران تجمعات است. برای تقویت بینش سیاسی و ادراک رسانهای شرکتکنندگان، فعالیتهای غنیتری انجام شود. تجمعات شبانه مجموعهای از فعالیتهای فرهنگمحور و اجتماعمحور را در خود جای دادهاند. از اینرو، یکی از پیشنهادهای قابل استخراج، توجه برنامهریزیشده و تخصصی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی شکلگرفته در فضاهای عمومی و طراحی برنامههای متناسب با هر یک از این نیازهاست.
اصل دوم: این تجمعات مخصوص همه مردم ایران است و باید هر فرد دلسوز و دغدغهمندی بتواند از تریبون آن برای آگاهسازی مردم بهره ببرد؛ مبادا تجمعات رنگ و بوی سیاسی و جناحی بگیرد که آفتی بزرگ است. مردم نباید ریل تجمعات را با شعارهای تفرقهافکنانه و وحدتشکن تغییر بدهند. حقیقت این است که موشکها ما را قدرتمند میکنند و اتحاد ما دشمن را میلرزاند. حضور مردم، تنها سدی است که ثابت میکند، اراده ملت ایران، نفوذناپذیرترین خط دفاعی در برابر هر توطئهای است.
عظمت حضور مردم در خیابانها و حفظ اتحاد مقدس: سردار سیدمجید موسوی _ فرمانده هوافضای سپاه
قیام شبانه شما (مردم) که در دفاع از هویت استقلال و موجودیت کشور تداوم یافته، جهانیان را متحیر نموده است و نمایشی از تراز بالای عقلانیت ملی، ارزشهای والای دینی و فرهنگ و تمدن برجسته ملی، چهره برتری از یک ملت با عظمت را در منظر و مرآی سایر ملل جهان قرار داده است. امروز دشمنان متحیر و متعجب از این ایستادگی، عظمت شما را تصدیق و دوستان آزادگان جهان خرسند از این عزتمندی، امیدوار به پیروزی نهایی حق در برابر ظلم و استکبار گشتهاند. این حضور آگاهانه، پشوانهای مطمئن و دلگرمکننده برای رزمندگان اسلام در همه سنگرهای دفاعی کشور و پیامی دلنشین برای پایمردی و تابآوری سربازان جان بر کف شما ملت عزیز در نیروی هوافضای سپاه برای محافظت از کیان اسلامی ایران سربلند و خونخواهی امام شهیدمان میباشد. ضمن آرزوی تحقق آخرین وعده آن امام سفر کرده، در چشیدن طعم پیروزی در کام ملت سرافراز، متواضعانه توصیه دارم که عظمت و شکوه این حضور را با حفظ انسجام و اتحاد مقدس در همه ساحات و پشتیبانی از تلاش خادمان خود در دولت مردمی و مقامات فعال در میدان سیاسی و رزمندگان اسلام با سرمشق قرار دادن تدابیر حکیمانه مقام رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای عزیز حفظ کنید.
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