  1. استانها
  2. تهران
۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

نجات ۵ نفر از میان دود در حریق پاساژ معصومی گلستان

نجات ۵ نفر از میان دود در حریق پاساژ معصومی گلستان

بهارستان- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی گلستان از مهار حریق صبحگاهی پاساژ معصومی این شهر بدون بروز خسارت جانی خبر داد.

روح الله نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار حریق صبحگاهی در پاساژ معصومی شهر گلستان خبر داد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی گلستان در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌سوزی از طبقه همکف و از پشت سقف کاذب آغاز شده و بیشترین محدوده حریق نیز در همین بخش بوده است.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اتصال برق در پشت سقف کاذب علت وقوع این حادثه بوده است.

نادری ادامه داد: این حریق در حد کندسوزی بوده و باعث انتشار دود در سراسر پاساژ شده است، اما با حضور به‌موقع آتش‌نشانان مهار شد و خسارت جانی نداشته و خسارت قابل‌توجهی نیز به ساختمان وارد نکرده است.

وی بیان کرد: بخش زیادی از ساختمان همچنان دودگرفته است و نیروهای آتش‌نشانی در حال تخلیه دود هستند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی گلستان گفت: در جریان این حادثه، چهار مرد و یک دختر جوان که در طبقه بالای پاساژ در میان دود گرفتار شده بودند، با هوشمندی و پس از تماس و هماهنگی با آتش‌نشانی، از محل خارج شدند.

کد مطلب 6948920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه