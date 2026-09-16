توقف برداشت غیرمجاز آب در پارک ملی لار و پلور

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا میرانزاده، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و توقف یک مورد برداشت غیرمجاز آب از منابع آبی پارک ملی لار و پلور خبر داد.
رئیس پارک ملی لار و پلور در تشریح این خبر اظهار کرد: در جریان گشت و پایش محیطبانان پارک ملی لار، فردی که با استفاده از پمپ آب در حال برداشت غیرمجاز از منابع آبی منطقه بود شناسایی شد و با اقدام سریع نیروهای اجرایی، فعالیت وی متوقف شد.
وی افزود: پمپ مورد استفاده در این تخلف جمعآوری شد و از ادامه برداشت غیرمجاز آب جلوگیری به عمل آمد.
میرانزاده با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع آبی این منطقه حفاظتشده تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از هرگونه بهرهبرداری غیرقانونی از ظرفیتهای پارک ملی لار با جدیت در دستور کار قرار دارد و با متخلفان مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
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