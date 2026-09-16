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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

فیلمبرداری «دیازپام» به پایان رسید

فیلمبرداری «دیازپام» به پایان رسید

همزمان با اتمام فیلمبرداری «دیازپام»، تدوین فیلم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «دیازپام» به کارگردانی میثم معراجی در تهران به پایان رسید و حسن ایوبی همزمان تدوین فیلم را شروع کرد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «سن فقط یه عدده اگه حساب بانکیت پر باشه ...»

پژمان جمشیدی، امیر نوروزی، مهدی هاشمی، مینا وحید، بهراد خرازی و رویا جاویدنیا بازیگران «دیازپام» هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از تهیه کننده: مهدی صباغ زاده، نویسندگان: مجید افشاری و میثم معراجی، مدیر فیلمبرداری: سهیل نوروزی، تدوین: حسن ایوبی، صدابردار: محمود خرسند، طراح گریم: میثم قراگوزلو، طراح لباس: شقایق منوچهری، طراح صحنه: فرنوش رضوانی، جانشین تولید: مجتبی شریعت، مدیر تولید: حسین فیض آبادی، مدیر تدارکات: علی اسدی، مدیر برنامه ریزی و سرپرست گروه کارگردانی: امیر سلیمانی، برنامه ریزان : حمید سلیمانی، مریم بابایی، دستیاران کارگردان: مهدی حسینی، مهدی ابراهیمی، منشی صحنه: فرشته حجازی، عکاس: مهسا طیب طاهر، فیلمبردار پشت صحنه: بهار رسولی، مجری طرح: گروه گسترش و سرمایه گذاران: امیر ستوده، نگین موسوی.

کد مطلب 6949033

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