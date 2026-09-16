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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

مستند «خوزستان ۲۰۰ روز و شب ایستاد» تولید شد

مستند «خوزستان ۲۰۰ روز و شب ایستاد» تولید شد

اهواز ـ مستند «خوزستان ۲۰۰ روز و شب ایستاد» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی میلاد امینی‌موحد، با محوریت تصاویر منتشرنشده از ۲۰۰ روز حضور مردم در میادین و خیابان‌های خوزستان، تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «خوزستان ۲۰۰ روز و شب ایستاد» با هدف ثبت و روایت تصویری بخشی از حضور مستمر مردم در میادین و خیابان‌های استان خوزستان تولید شده است.

این مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی میلاد امینی‌موحد، مجموعه‌ای از تصاویر و لحظات کمتر دیده‌شده و منتشرنشده مربوط به ۲۰۰ روز حضور مردم در نقاط مختلف خوزستان را گردآوری و روایت می‌کند؛ تصاویری که بخشی از فضای میادین، خیابان‌ها و اجتماعات مردمی در این بازه زمانی را به تصویر می‌کشد.

در این اثر تلاش شده است با تکیه بر تصاویر ثبت‌شده در طول این ۲۰۰ روز، روایتی مستند از استمرار حضور مردم و فضای حاکم بر اجتماعات مردمی در شهرهای مختلف استان ارائه شود و بخشی از این تصاویر برای ثبت در حافظه تصویری خوزستان به مخاطبان عرضه شود.

مستند «خوزستان ۲۰۰ روز و شب ایستاد» در مرکز رسانه روایت اداره تبلیغات اسلامی خوزستان و با مشارکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان تهیه و تولید شده است.

این اثر در قالب یک روایت تصویری، تلاش دارد بخشی از وقایع و حضورهای مردمی ۲۰۰ روز گذشته در خوزستان را از دریچه تصاویر ثبت‌شده بازخوانی کند و تصویری از استمرار این حضور در شهرها و میادین استان ارائه دهد.

کد مطلب 6948923

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