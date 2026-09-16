اختلال در سایت بانک مسکن صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، خدمات الکترونیکی و اینترنتی بانک مطابق روال در اختیار مشتریان قرار دارد و ادعای اختلال در ارائه خدمات صحت ندارد و خبر منتشرشده از درگاه خروجی سایت منتشر کننده حذف شد.
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مسکن، ممکن است برخی کاربران دارای گوشیهای با سیستم عامل IOS در مقاطع زمانی مشخص با مشکلات مقطعی در دسترسی مواجه شده باشند که این موضوع به معنای اختلال گسترده در سامانههای بانک نیست.
بانک مسکن ضمن تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه، از رسانهها درخواست کرد اخبار مرتبط با وضعیت سامانهها و خدمات بانکی را از طریق مراجع رسمی بانک پیگیری و منتشر کنند.
روابط عمومی بانک مسکن همچنین اعلام کرد در صورت بروز هرگونه اختلال مؤثر بر خدمات مشتریان، اطلاعرسانی رسمی از طریق پایگاه خبری و کانالهای رسمی بانک انجام خواهد شد.
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