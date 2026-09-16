زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در اصفهان تکمیل شد؛خرید تضمینی سیب

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرکانی، پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این پروژه عظیم که در شرایط سخت اقتصادی و با همت بخش خصوصی در کمتر از پنج ماه به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: صنایع فرآوری، سردخانه‌ها و واحدهای سورتینگ، ستون‌های ایجاد تعادل در بازار کشاورزی هستند و می‌توانند از نوسانات شدید قیمتی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه می‌کند، جلوگیری کنند.

وی با اشاره به ضرورت احداث زیرساخت‌های حمل، نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی در قطب‌های تولید، افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش، به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های استکبار جهانی در حوزه صادرات مواجه است، یک ضرورت راهبردی است تا بتوانیم از ظرفیت‌های داخلی برای عرضه به بازارهای هدف استفاده کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تقدیر از عملکرد سرمایه‌گذاران و مدیریت استان اصفهان در پیشبرد سریع این پروژه، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی بر حمایت از توسعه صنایع تبدیلی متمرکز است و امیدواریم با راه‌اندازی این ظرفیت ۲۰ هزار تنی، نگرانی‌های همیشگی باغداران سمیرمی در فصل برداشت و انباشت محصولات برطرف شود.

گوهرکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های آبی و تغییرات اقلیمی، تصریح کرد: بهره‌وری آب و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری از اولویت‌های اصلی وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه است. در همین راستا، بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و کمک‌های فنی-اعتباری در دو سال اخیر برای توسعه شبکه‌های آبیاری، مرمت قنوات و مطالعات خاک در استان اصفهان هزینه شده است که این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی در خصوص دغدغه‌های باغداران سیب سمیرم نیز خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ضرر و زیان باغداران و مدیریت عرضه محصول، هماهنگی‌های لازم با سازمان تعاون روستایی انجام شده است. علاوه بر خرید تضمینی محصولات درجه سه، برنامه‌ریزی‌های لازم برای خرید و عرضه محصولات درجه یک و ممتاز نیز صورت گرفته است تا هیچ نگرانی از بابت انباشت محصول در فصول سرد سال وجود نداشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بر تداوم تعامل سازنده میان مجلس شورای اسلامی، دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و آن را رمز موفقیت در عبور از شرایط جنگ اقتصادی و شکوفایی ظرفیت‌های کشاورزی کشور دانست.