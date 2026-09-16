به گزارش خبرنگار مهر، سجاد چهرگانی پیش ازظهر چهارشنبه در جشنواره پسته استان قم اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۹ هزار تن پسته خشک در استان قم تولید شود و این میزان تولید می‌تواند نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان در این محصول باشد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اهمیت افزایش بهره‌وری در باغ‌های پسته افزود: توسعه تولید این محصول و ارتقای عملکرد باغ‌ها می‌تواند در تقویت جایگاه بخش کشاورزی و ایجاد تحولات اقتصادی در استان مؤثر باشد.



چهرگانی ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید پسته قم ضرورت توجه بیشتر به بهره‌وری و استفاده مناسب از توانمندی‌های بخش کشاورزی را نشان می‌دهد و استمرار این روند نیازمند همراهی تولیدکنندگان و فعالان این حوزه است.



وی با اشاره به عملکرد باغ پسته حسینی بیان کرد: این باغ از سال ۱۳۹۶ مورد توجه قرار گرفته و در همان سال موفق به برداشت ۱۳ تن پسته خشک شده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم عنوان کرد: محصول یکی از ارقام برداشت‌شده از باغ پسته حسینی در سال ۱۳۹۶ توانست رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهد که این موضوع از ظرفیت‌های موجود برای افزایش عملکرد در باغ‌های پسته حکایت دارد.



چهرگانی با مقایسه عملکرد این باغ با میانگین کشوری گفت: برداشت ۱۳ تن پسته خشک در باغ حسینی در شرایطی رقم خورده که میانگین عملکرد کشور سه تن و ۸۳۱ کیلوگرم بوده است.



وی افزود: این اختلاف عملکرد، ظرفیت قابل توجهی را برای ارتقای بهره‌وری و توسعه تولید پسته در استان قم نشان می‌دهد و می‌تواند مورد توجه بهره‌برداران و فعالان این بخش قرار گیرد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطرنشان کرد: پیش‌بینی تولید حدود ۹ هزار تن پسته خشک در سال جاری می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخص‌های قابل توجه در تحولات اقتصادی بخش کشاورزی استان مورد توجه قرار گیرد.



چهرگانی با تأکید بر نقش تشکل‌ها و انجمن‌های کشاورزی در پشتیبانی از تولیدکنندگان اظهار کرد: تشکل‌های بخش کشاورزی می‌توانند به‌عنوان بازوی توانمند این بخش، زمینه استفاده بهتر کشاورزان از ظرفیت‌ها و منابع موجود را فراهم کنند.



وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های کشاورزی می‌تواند در حمایت از تولیدکنندگان و تقویت ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی استان نقش داشته باشد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با قدردانی از کشاورزان و بهره‌برداران استان گفت: دستاوردهای حاصل‌شده در زمینه تولید پسته، نتیجه تلاش تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی است.



چهرگانی تأکید کرد: برای حفظ این ظرفیت و افزایش بهره‌وری در تولید پسته استان باید روند موجود استمرار پیدا کند و تلاش بیشتری برای ارتقای عملکرد این بخش انجام شود.