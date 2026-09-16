بهروزآذر: تعامل زنان ایران و عراق باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر، در این دیدار با اشاره به پیوندهای دینی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی میان ملت‌های ایران و عراق، بر ظرفیت‌های گسترده دو کشور برای توسعه همکاری‌ها تأکید کرد.

وی، حضور میلیونی مردم عراق در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید را نشانه‌ای از عمق همدلی و پیوند میان دو ملت دانست و گفت: شما نشان دادید هیچ چیزی نمی‌تواند میان دو کشور فاصله ایجاد کند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به نقش‌آفرینی زنان ایران و عراق در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: زنان مسلمان نشان داده‌اند که می‌توانند ضمن حفظ اصول و ارزش‌های خود، در عرصه اجتماعی نیز حضور و نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی ادامه داد: زنان ایرانی در حوزه‌های مختلف، از ورزش تا علم و فناوری، هر جا که حضور داشته‌اند، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند و این آمادگی وجود دارد که با افزایش همکاری‌ها میان زنان دو کشور، زمینه انتقال تجربیات و توسعه تعاملات علمی، اقتصادی و کارآفرینانه فراهم شود.

بهروزآذر همچنین با اشاره به عضویت کشورمان در شورای مشورتی زنان سازمان همکاری اسلامی، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگی از زنان مسلمان و کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، در این عرصه تأکید کرد.در این نشست، بانوان فعال و نخبه عراقی نیز با اشاره به افزایش نقش‌آفرینی و جایگاه زنان این کشور در عرصه‌های مختلف، بر ضرورت تقویت روابط، تعاملات و همکاری‌های میان زنان ایران و عراق تأکید کردند.