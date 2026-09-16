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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

تأکید رؤسای دیوان محاسبات ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های حسابرسی

تأکید رؤسای دیوان محاسبات ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های حسابرسی

رئیس کل دیوان محاسبات ایران، در دیدار با رئیس کل دیوان محاسبات فدراسیون روسیه، بر توسعه همکاری‌های مشترک میان دو نهاد عالی محاسباتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار در جریان سفر سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و هیئت عالی‌رتبه محاسباتی و پارلمانی ایران به مسکو و به دعوت بوریس کوالچوک دیوان محاسبات فدراسیون روسیه انجام شد.

رئیس کل دیوان محاسبات ایران با تشریح برخی فرایندهای حسابرسی در جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از نحوه انجام حسابرسی‌های مالی و حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور ارائه کرد و به تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه دیجیتال‌سازی فرایندهای حسابرسی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی برای افزایش کارایی و ارتقای کیفیت نظارت پرداخت.

وی همچنین بر اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، به‌ویژه در شرایط اعمال تحریم‌ها، تأکید کرد و توسعه و تعمیق مناسبات دو کشور را در حوزه‌های مختلف ضروری دانست.

رئیس کل دیوان محاسبات ایران همچنین بر تداوم و گسترش نشست‌های تخصصی میان کارشناسان دو کشور به‌منظور انتقال تجربیات و توسعه دانش تخصصی در حوزه حسابرسی دولتی تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، بوریس کوالچوک، رئیس کل دیوان محاسبات فدراسیون روسیه، ضمن خیرمقدم به رئیس کل دیوان محاسبات ایران و هیئت عالی‌رتبه همراه، از حضور هیئت ایرانی در روسیه قدردانی کرد و با اشاره به قدمت و دیرینگی روابط میان ایران و روسیه، بر اهمیت روابط دوستانه و مناسبات دو کشور تأکید کرد.

کوالچوک ضمن تشکر از همکاری‌های دکتر سید احمدرضا دستغیب و دیوان محاسبات ایران در چارچوب سازمان دیوان محاسبات کشورهای آسیایی (آسوسای) و سازمان همکاری شانگهای، بر اهمیت استمرار همکاری‌های دو کشور در مجامع و نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید کرد.

سازمان دیوان محاسبات کشورهای آسیایی (آسوسای) با هدف ارتقای فهم مشترک و توسعه همکاری میان اعضا از طریق تبادل دانش، اطلاعات و تجربیات حرفه‌ای در حوزه حسابرسی و نظارت مالی شکل گرفته است.

وی در ادامه، گزارشی فنی از ساختار و فرایندهای حسابرسی در دیوان محاسبات فدراسیون روسیه ارائه کرد و ضمن تشریح نحوه انجام حسابرسی‌های مالی و حسابرسی عملکرد، به اقدامات این نهاد در زمینه دیجیتال‌سازی فرایندهای کاری، هوشمندسازی نظام نظارتی و افزایش کارایی در فرایندهای حسابرسی پرداخت.

کوالچوک همچنین بر اهمیت همکاری و تبادل تجربه میان دو کشور در زمینه شناسایی تخلفات، بهینه‌سازی فرایندها، کاهش هزینه‌ها و مدیریت و کاهش ریسک‌های مالی تأکید کرد و تجربیات دیوان محاسبات روسیه در این زمینه را تشریح کرد.

وی با اشاره به شرایط تحریمی حاکم بر دو کشور، بر ضرورت توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با آثار تحریم‌های غیرقانونی تأکید کرد و گفت تعمیق روابط و همکاری‌های دوجانبه در چنین شرایطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این دیدار، دو طرف بر ظرفیت‌های گسترده برای توسعه همکاری‌های تخصصی میان دیوان‌های محاسبات ایران و روسیه و استمرار تعاملات کارشناسی در حوزه‌هایی همچون حسابرسی مالی، حسابرسی عملکرد، دیجیتال‌سازی، هوشمندسازی، استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حسابرسی تاکید کردند

در این دیدار، محمدمهدی مفتح، رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مهرداد گودرزوند چگینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران را همراهی کردند.

کد مطلب 6949022
رامین عبداله شاهی

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