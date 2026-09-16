۱۶ تیم در رقابت های فریزبی در زنجان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم رحیمیزاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای نخستین المپیاد ملی فریزبی، با اشاره به ظرفیتهای استان زنجان برای میزبانی رویدادهای ورزشی اظهار کرد: برگزاری این المپیاد، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای ورزشی، فرهنگی و گردشگری استان زنجان به کشور است و تلاش میکنیم میزبانی شایستهای از ورزشکاران و تیمهای شرکتکننده داشته باشیم.
وی افزود: این رویداد نخستین المپیاد ملی فریزبی در کشور محسوب میشود و شهرستان زنجان به مدت پنج روز میزبان ورزشکارانی از استانهای مختلف خواهد بود.
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان ادامه داد: تاکنون ۱۶ استان برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردهاند و پیشبینی ما این است که در نهایت حدود ۲۰ تیم از استانهای مختلف کشور در بخشهای تیمی و انفرادی این رقابتها حضور داشته باشند.
رحیمیزاده با بیان اینکه هدف اصلی از میزبانی این مسابقات تنها برگزاری یک رویداد ورزشی نیست، تصریح کرد: تلاش داریم با برگزاری این المپیاد، ظرفیتهای استان زنجان و شهرستان زنجان را در سطح کشور معرفی کنیم و زمینهای فراهم شود تا این رشته ورزشی در استان نیز بیش از گذشته توسعه پیدا کند.
وی با اشاره به نوپا بودن رشته فریزبی در کشور گفت: شاید در نگاه نخست فریزبی صرفاً به پرتاب یک دیسک محدود شود، اما این رشته دارای مسابقات و رشتههای مختلفی است و رقابتهای المپیاد در هفت رشته برگزار خواهد شد.
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان افزود: از مجموع هفت رشته پیشبینیشده، پنج رشته در زنجان برگزار میشود و ورزشکاران در بخشهای تیمی و انفرادی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
رحیمیزاده ادامه داد: فریزبی در کشور سابقه چندانی ندارد و طی سه تا چهار سال اخیر به شکل جدیتر وارد فضای مسابقات و رقابتهای قهرمانی شده است. در حال حاضر استانهایی مانند خوزستان، گیلان و هرمزگان در این رشته فعالیت بیشتری دارند و برخی از ورزشکاران این استانها سابقه حضور در رقابتهای آسیایی را نیز دارند.
وی گفت: مرکزیت این رشته در اهواز شکل گرفته و تیم خوزستان از تیمهای فعال و مطرح کشور در فریزبی محسوب میشود، اما استانهای دیگر نیز در سالهای اخیر فعالیت خود را توسعه دادهاند.
برنامهریزی برای استعدادیابی فریزبی در مدارس زنجان
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان با اشاره به برنامههای این هیئت برای توسعه فریزبی در استان اظهار کرد: یکی از اهداف ما پس از برگزاری این المپیاد، استعدادیابی در این رشته است و تلاش داریم پس از بازگشایی مدارس، برنامههای استعدادیابی را در مدارس استان آغاز کنیم.
رحیمیزاده افزود: در این برنامه تلاش خواهد شد استعدادهای دختران و پسران در مقاطع مختلف بهویژه ردههای دبیرستانی شناسایی شوند تا بتوانیم در سالهای آینده تیمهای قدرتمندتری از استان زنجان در مسابقات کشوری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تاکنون فعالیت فریزبی در استان در سطح گستردهای شکل نگرفته است، گفت: با توجه به اینکه نخستین المپیاد ملی این رشته در زنجان برگزار میشود، قصد داریم از ظرفیت این میزبانی برای کسب تجربه، توسعه زیرساختها، جذب علاقهمندان و شناسایی استعدادهای جدید استفاده کنیم.
رحیمیزاده با اشاره به فعالیت رشتههای مختلف زیرمجموعه هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان گفت: در فدراسیون ورزشهای همگانی حدود ۶۸ رشته ورزشی وجود دارد که البته همه این رشتهها به یک اندازه فعال نیستند، اما بیش از ۴۰ رشته در استان زنجان فعالیت دارند.
وی ادامه داد: با توجه به تعدد رشتههای ورزشی، طبیعی است که توسعه همه رشتهها به یک اندازه امکانپذیر نباشد، اما میزبانی نخستین المپیاد ملی فریزبی فرصت خوبی ایجاد کرده است تا این رشته نیز در استان جدیتر دنبال شود.
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان اظهار کرد: امیدواریم تجربه این میزبانی زمینهساز تشکیل تیم مستقل فریزبی استان و حضور جدیتر ورزشکاران زنجانی در رقابتهای سالهای آینده شود.
رحیمیزاده با اشاره به ردههای سنی مسابقات گفت: رقابتها در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار میشود و در بخش زیر ۱۸ سال، حضور ورزشکاران با رضایت والدین پیشبینی شده است.
وی افزود: در خصوص حضور بانوان زیر ۱۸ سال نیز تأکید ما بر رعایت کامل ملاحظات و همراهی خانوادههاست تا ورزشکاران نوجوان با آرامش و شرایط مناسب در مسابقات حضور پیدا کنند.
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان با اشاره به تفاوت تجهیزات مورد استفاده در ردههای سنی مختلف گفت: وزن دیسکهای مورد استفاده در مسابقات متناسب با رده سنی ورزشکاران متفاوت است و برای گروههای زیر ۱۸ سال دیسکهایی با وزن کمتر و برای ردههای بالای ۱۸ سال دیسکهایی با وزن بالاتر مورد استفاده قرار میگیرد.
رحیمیزاده درباره محل برگزاری مسابقات گفت: محل اسکان تیمها مجموعه انقلاب زنجان خواهد بود و محل اصلی برگزاری مسابقات نیز سبزهمیدان زنجان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: فدراسیون تأکید دارد مسابقات این رشته در فضای شهری و به صورت خیابانی و میدانی برگزار شود. به همین دلیل تلاشهایی برای برگزاری مسابقات در مجموعههای چمن و ورزشی انجام شد، اما با توجه به نظر رئیس فدراسیون، مقرر شد مسابقات در سبزهمیدان برگزار شود.
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان تصریح کرد: برگزاری مسابقات در سبزهمیدان این فرصت را ایجاد میکند که مردم از نزدیک با این رشته آشنا شوند و شاهد یک رویداد ورزشی متفاوت در فضای شهری باشند.
رحیمیزاده گفت: مسابقات از ساعت ۱۵ به بعد برگزار خواهد شد تا ضمن کاهش شدت تابش آفتاب، امکان حضور بیشتر شهروندان نیز فراهم شود و تلاش میکنیم رقابتها تا حدود ساعت ۱۹ ادامه داشته باشد.
وی درباره برنامه برگزاری مسابقات اظهار کرد: افتتاحیه مسابقات در سبزهمیدان برگزار میشود و تیمهای حاضر نیز در قالب مراسمی کوتاه در این محل رژه خواهند رفت.
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان افزود: مسابقات انفرادی در روزهای نخست برگزار میشود و رقابتهای تیمی نیز در روزهای سوم و چهارم دنبال خواهد شد.
رحیمیزاده ادامه داد: با توجه به برنامهریزی انجامشده و حضور رئیس فدراسیون در مراسم اختتامیه، تلاش داریم مراسم پایانی مسابقات با همکاری مدیریت شهری و مجموعه فرهنگی شهرداری در پارک بانوان و همزمان با برنامههای شادواره برگزار شود.
وی گفت: احتمال پخش زنده بخشهایی از مراسم اختتامیه نیز وجود دارد و امیدواریم این رویداد بتواند بازتاب مناسبی در سطح کشور داشته باشد.
رحیمیزاده با دعوت از شهروندان برای حضور در محل برگزاری مسابقات اظهار کرد: انتظار ما از رسانهها این است که اطلاعرسانی مناسبی درباره این رویداد انجام شود تا مردم نیز در جریان مسابقات قرار بگیرند و با حضور در سبزهمیدان از نزدیک شاهد رقابت ورزشکاران باشند.
وی افزود: یکی از اهداف ما این است که سهم سبزهمیدان در روزهای برگزاری مسابقات پررونق باشد و مردم ضمن تماشای رقابتها، با فریزبی به عنوان یک رشته ورزشی جدید و مفرح آشنا شوند.
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان درباره نحوه برگزاری مسابقات نیز گفت: فریزبی رشتههای مختلفی دارد و در برخی بخشها رقابتها به صورت تیمی برگزار میشود.
رحیمیزاده افزود: در یکی از بخشهای تیمی، ورزشکاران در قالب تیمهای چندنفره به رقابت میپردازند و هدف اصلی رساندن دیسک به دروازه حریف است. از این جهت میتوان این رشته را از نظر ساختار کلی تا حدودی به فوتبال یا فوتسال تشبیه کرد، با این تفاوت که ابزار اصلی بازی دیسک فریزبی است و بازیکنان آن را با دست پرتاب میکنند.
وی ادامه داد: مسابقات بسته به شرایط و بخش فنی رقابت میتواند زمان متفاوتی داشته باشد و مدت زمان هر بازی نیز بر اساس مقررات همان بخش تعیین میشود.
رحیمیزاده درباره بخش دقت نیز اظهار کرد: در این بخش، ورزشکار باید دیسک را از فاصله مشخص به سمت دروازه یا هدف تعیینشده پرتاب کند و دقت پرتاب و وارد شدن دیسک به محدوده هدف ملاک امتیازدهی است.
پیشبینی حضور ۲۰۰ تا ۲۲۰ ورزشکار و عوامل اجرایی
وی با اشاره به تعداد افراد حاضر در این رویداد گفت: برآورد ما این است که حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ نفر شامل ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و عوامل مرتبط با تیمها برای این مسابقات وارد زنجان شوند.
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان افزود: هر استان میتواند یک تیم به مسابقات اعزام کند و تعداد اعضای تیمها نیز با توجه به ظرفیت و شرایط استانها متفاوت است و در بازه چهار تا ۱۴ نفر قرار دارد.
رحیمیزاده ادامه داد: برخی استانها مانند خوزستان و هرمزگان تیمهای کامل و پرشماری اعزام میکنند، اما تعداد نفرات اعزامی از سایر استانها متفاوت خواهد بود و ترکیب نهایی تیمها در روزهای منتهی به مسابقات مشخص میشود.
وی درباره هزینههای میزبانی نیز گفت: برگزاری چنین رویدادهایی طبیعتاً هزینههایی در بخش اسکان، تغذیه و سایر خدمات دارد و برآورد اولیه برای اسکان و تغذیه شرکتکنندگان رقم قابل توجهی است.
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان تأکید کرد: با این حال، نباید این هزینهها را صرفاً هزینه تلقی کرد؛ بلکه میزبانی رویدادهای ملی میتواند یک سرمایهگذاری برای اقتصاد استان باشد.
رحیمیزاده گفت: وقتی حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ نفر برای چند روز وارد زنجان میشوند، این افراد برای اسکان، تغذیه، حملونقل و خریدهای مختلف هزینه خواهند کرد و بخشی از این منابع وارد چرخه اقتصادی شهر میشود.
وی افزود: از این منظر، ما از میزبانی رویدادهای ورزشی استقبال میکنیم و امیدواریم با حمایت مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاهها بتوانیم در سالهای آینده نیز میزبان مسابقات و رویدادهای بیشتری در رشتههای مختلف باشیم.
رحیمیزاده درباره جوایز مسابقات اظهار کرد: در بخشهای مختلف، تیمها و نفرات برتر تا جایگاه سوم معرفی خواهند شد و جوایز مربوط به آنها نیز از سوی فدراسیون و مجموعه برگزارکننده در نظر گرفته شده است.
وی افزود: علاوه بر جوایز مسابقات، تلاش داریم یادبودهایی نیز برای شرکتکنندگان این رویداد در نظر گرفته شود تا خاطره مناسبی از نخستین المپیاد ملی فریزبی در زنجان برای ورزشکاران باقی بماند.
برگزاری برنامههای عمومی برای معرفی فریزبی
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان در پاسخ به پرسشی درباره تداوم برنامههای فریزبی در سطح شهر گفت: یکی از پیشنهادهای ما این است که با همکاری شهرداری، هیئت و انجمن مربوط، برنامههای عمومی و دورهای برای معرفی این رشته در فضاهای شهری برگزار شود.
رحیمیزاده تصریح کرد: برگزاری برنامههای عمومی و استعدادیابی در کنار مسابقات حرفهای میتواند موجب شود کودکان، نوجوانان و خانوادهها با این رشته آشنا شوند و افراد علاقهمند نیز فرصت تجربه و یادگیری آن را پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم نخستین المپیاد ملی فریزبی نقطه شروعی برای توسعه این رشته در استان زنجان باشد و بتوانیم در سالهای آینده علاوه بر میزبانی، در بخش قهرمانی نیز نمایندهای قدرتمند از استان در مسابقات کشور داشته باشیم.
دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان از همکاری مجموعه مدیریت شهری، شهرداری، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و سایر مجموعههای دستاندرکار در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: بدون همراهی و حمایت دستگاههای مختلف، میزبانی چنین رویدادهایی امکانپذیر نیست و امیدواریم حاصل این همکاری، برگزاری شایسته مسابقات و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای زنجان باشد.
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