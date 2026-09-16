حجت‌الاسلام منصور باقربیک تبریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اجتماعات شبانه مردمی در ۱۰۸ نقطه از شهرستان‌های استان تهران طی ۲۰۰ شبانه‌روز خبر داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در تشریح این خبر اظهار کرد: در روزهای اخیر، شهرستان‌های استان تهران عرصه‌ای برای برگزاری تجمعات مردمی بوده و این اجتماعات در ۱۰۸ نقطه از شهرستان‌های استان برگزار شده است.

وی با قدردانی از فعالیت مداحان، مبلغین و شاعران آیینی در برگزاری این مراسم گفت: این افراد با فعالیت بی‌وقفه در طول ۲۰۰ شبانه‌روز، نقش مؤثری در برگزاری این اجتماعات داشته‌اند.

باقربیک تبریزی افزود: حضور مردم در این اجتماعات با استقبال گسترده همراه بوده و این تجمعات در سطح شهرستان‌های استان تهران برگزار شده است.