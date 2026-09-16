ورود ربوکاپ ایران به مسیر صنعت با بیش از ۱۰ لیگ تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، امروز در نخستین روز از برگزاری بیستمین مسابقات ربوکاپ آزاد ایران در نشست خبری با اشاره به اهمیت تداوم رویدادهای رباتیک در کشور گفت: فعالیتهایی که امروز برای جوانان انجام میشود، میتواند آثار خود را در اکوسیستم فناوری کشور طی سالهای آینده نشان دهد.
او با اشاره به سابقه برگزاری ربوکاپ آزاد ایران افزود: بخشی از فعالان فعلی شرکتهای دانشبنیان، نوآور و خلاق، از شرکتکنندگان دورههای گذشته این مسابقات بودهاند. به گفته صدریمهر، هدف برگزارکنندگان این است که مسیر رشد و فعالیت نسل جوان در حوزه فناوری با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
حرکت ربوکاپ به سمت صنعت
صدریمهر مهمترین تغییر پیشبینیشده برای دورههای آینده ربوکاپ آزاد ایران را توسعه لیگهای صنعتی عنوان کرد و گفت: بر این اساس، قرار است از دوره بیستویکم، بخش قابل توجهی از مسابقات با مشارکت مستقیم صنایع و با تمرکز بر مسائل واقعی آنها برگزار شود.
به گفته معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، شهرداری تهران در دوره آینده پنج لیگ صنعتی را در حوزههایی مانند رباتهای آتشنشان، رباتهای امدادگر برای شرایط بحران، خدمات اجتماعی، حملونقل هوشمند و خودران و خدمات گردشگری راهاندازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین صندوق سرمایهگذاری فولاد مبارکه، لیگ رباتهای صنعتی فولاد را به این مسابقات اضافه میکند و سازمان منطقه آزاد کیش نیز در نظر دارد لیگ رباتهای خدمات زیرسطحی و زیردریایی را راهاندازی کند.
این مقام مسئول ضمن اشاره به اینکه در مجموع بیش از ۱۰ لیگ صنعتی برای دوره بیستویکم ربوکاپ پیشبینی شده است؛ اذعان کرد: این ریگها قرار است با مشارکت صنایع و در محل برگزاری مسابقات در مصلای تهران برگزار شوند.
تمرکز بر خودروهای خودران و هوش مصنوعی
یکی دیگر از محورهای مورد اشاره معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان، توسعه مسابقات در حوزه خودروهای خودران است. این بخش با حمایت صنعت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور یکی از خودروسازان دنبال خواهد شد.
وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، هوش مصنوعی نیز بهعنوان یکی از محورهای جدید مسابقات مورد توجه قرار گرفته است. با مشارکت ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی، لیگهایی با تمرکز بر کاربرد هوش مصنوعی در بخشهای مختلف به ساختار مسابقات دوره آینده افزوده خواهد شد.همچنین اضافه شدن لیگ انیمیشن نیز از دیگر برنامههای اعلامشده برای دوره بیستویکم است.
توسعه مسابقات از سطح ملی به منطقهای
صدریمهر برنامه دیگر کمیته ملی رباتیک را گسترش مسابقات از سطح ملی به مناطق مختلف کشور خواند و اظهار کرد: طبق این برنامه، مسابقات منطقهای با محوریت دانشگاههای منتخب هر منطقه برگزار میشود و برگزیدگان به مراحل استانی و ملی راه پیدا میکنند.
وی افزود: این طرح با همکاری کمیته ملی رباتیک، معاونت علمی ریاستجمهوری و معاونت فناوری وزارت علوم دنبال خواهد شد و هدف آن، ایجاد مسیر گستردهتری برای شناسایی و پرورش استعدادهای حوزه رباتیک در دانشگاهها و مدارس است.
صدریمهر همچنین درباره سیاستهای حمایتی از برگزیدگان ربوکاپ گفت: حمایتها تنها به اهدای جایزه یا اعزام تیمهای برتر به مسابقات جهانی محدود نخواهد بود.
او با اشاره به اینکه ربوکاپ ایران طی دو دهه گذشته عمدتاً بر رقابتهای دانشآموزی و دانشجویی متمرکز بوده است، تأکید کرد: در دورههای آینده باید مسیر مشخصی برای تبدیل دستاوردهای این مسابقات به محصولات، شرکتهای نوپا و راهکارهای مورد استفاده صنعت ایجاد شود. بر همین اساس، یکی از محورهای اصلی برنامه جدید، هدایت تیمهای دانشآموزی به سمت فعالیتهای دانشگاهی و سپس فراهم کردن زمینه ارتباط تیمهای دانشجویی با صنعت است. حضور صنایع در لیگهای تخصصی ربوکاپ نیز بخشی از همین مسیر محسوب میشود.
به گفته معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، هدف این است که خروجی مسابقات تنها به یک رقابت و کسب رتبه محدود نماند و بخشی از تیمها و ایدههای شکلگرفته در این رویداد بتوانند مسیر خود را تا ایجاد استارتآپ و استفاده در صنعت ادامه دهند.
صدریمهر خاطرنشان کرد: در این دوره همچنین از تیمهای برگزیده حمایت شده و برخی تیمهای منتخب با پشتیبانی انجامشده به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد؛ برگزاری جداگانه بخش اعزام به مسابقات جهانی نیز از اقداماتی بوده که برای دوره جاری در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برای توسعه جریان رباتیک در کشور محورها و موضوعات متعددی وجود دارد که امکان بررسی تکبهتک و مجزای آنها میسر نیست؛ از همین رو، بنا بر دستور دکتر افشین [معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور]، مقرر شد این اقدامات در قالب یک «برنامه ملی» ساماندهی شود.
وی افزود: این برنامه ملی بهگونهای طراحی شده است که توسعه جریان دانشآموزی و گسترش عدالت آموزشی را به طور کامل پوشش دهد. به عنوان نمونه، یکی از بخشهای معطوف به عدالت آموزشی، طراحی و بهکارگیری یک دستیار هوش مصنوعی آموزشی در حوزه رباتیک است تا تمامی علاقهمندان در سراسر کشور بتوانند از یک دستیار هوشمند بهرهمند شوند.
صدریمهر با تأکید بر لزوم پیوستگی مسیر نخبگان تصریح کرد: علاوه بر بخش دانشآموزی، این سند نگاه ویژهای به حوزه دانشجویی دارد. واقعیت این است که ساخت و توسعه رباتهای دانشجویی بسیار پرهزینه و گران است؛ از سوی دیگر نمیتوان دانشآموزان را پس از ورود به این عرصه در میانه راه رها کرد، بنابراین بخش دانشجویی حتماً باید مورد پشتیبانی قرار گیرد.
راه اندازی ۱۰ آزمایشگاه قدرتمند رباتیک در قطب های مختلف کشور
وی ادامه داد: در همین راستا، راهاندازی دستکم ۱۰ آزمایشگاه قدرتمند رباتیک با استانداردهای جهانی در قطبهای مختلف کشور در دستور کار است. همچنین بهرهگیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ، استفاده از اعتبار مالیاتی و جذب گرنتها و حمایتهای مالی کلان (فاندها) در این حوزه پیشبینی شده که همگی در قالب این برنامه ملی در حال تدوین است تا تمام ابعاد موضوع دیده شود.
صدریمهر با اشاره به ظرفیت بالای نخبگان حاضر در مسابقات تأکید کرد: شور و شوقی که امروز در میان این نوجوانان و جوانان مشاهده میشود، تضمینکننده ساخت آینده کشور است؛ بنابراین این برنامه هنگام ابلاغ باید حرکتی اثربخش و عملیاتی ایجاد کند. اگر به این جریان توجه نشود، نتیجه معکوس خواهد داشت، انگیزهها سرکوب میشود و پیامدهای نامطلوبی در پی دارد. این یک موضوع کاملاً جدی است و اکنون که این حرکت آغاز شده، باید تا رسیدن فرزندان این کشور به نتیجه نهایی آن را ادامه دهیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخشهای مختلف این سند آماده شده و مراحل کار در حال پیگیری است. برای آنکه برنامه با دقت کامل تنظیم شود و در مرحله اجرا نیز کاملاً کاربردی و قابل تحقق باشد، دقت و حساسیت ویژهای به خرج میدهیم و برآورد ما این است که این برنامه ملی در مهرماه ابلاغ خواهد شد.
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