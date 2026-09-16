براساس قواعد فقهی تنظیم گری فضای مجازی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه همایش ملی تنظیم گری فضای مجازی، به همت مرکز مطالعات فضای مجازی و هوش مصنوعی و اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه امروز ۲۵ شهریورماه با حضور حضرت آِیت الله رشاد، حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سید ابوالحسن فیروزآبادی و سید محمد امین آقامیری در سالن جلسات این پژوهشگاه برگزار شد.

در مواجهه با عرصه های جدید فناوری نیازمند تنظیم گری حکمی و حکمت بنیاد هستیم

حجت الاسلام خسروپناه با بیان اینکه تنظیم گری حکمی باید مبتنی بر عقلانیت، فضیلت و اخلاق باشد و لذا تنظیم گری نوعی از قانون گذاری است که باید در راستای خدمت به مردم باشد، گفت: اگر فناوری بدون شناخت انسان باشد ما فناوری زده می شویم و لذا باید برای شرایط جدید فضای مجازی، تنظیم گری جدید ارائه کنیم.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مراسم با یادآوری اقدامات رهبر شهید انقلاب اسلامی در عرصه فضای مجازی و سایر عرصه های نوظهور، گفت: امام شهید همواره در زمینه های نوظهور متذکر می شدند و فعالیت ویژه در عرصه فضای مجازی را نیز مدیون رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با تشکر از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حضرت آیت الله رشاد در برگزاری همایش ملی تنظیم گری فضای مجازی، گفت: امروز جهان متاثر از فضای مجازی است و زیست جهان ما به ویژه نسل جوان تغییر کرده است و قطعا بازی ها و فضای حضور نسل جدید نیز تغییر کرده است.

وی در ادامه با اشاره به پنج گام تنظیم گری فضای مجازی، افزود: امروز شاهد حکمرانی پلتفرم ها هستیم و لذا قوانین گذشته چندان مفید و موثر نیستند. با توجه به تغییر الگوریتم ها در زمان حاضر باید تنظیم گری فضای مجازی به ویژه در عرصه هوش مصنوعی نیز تغییر کند.

حجت الاسلام خسروپناه در ادامه با انتقاد برخی از روش های متعارف در مواجهه با عرصه های جدید فضای مجازی به ویژه هوش مصنوعی، اضافه کرد: تنظیم گری حکمی و حکمت بنیاد باید در مواجهه با عرصه های جدید فضای مجازی وارد شود.

وی خاطرنشان کرد: تنظیم گری حکمی و حکمت باید مبتنی بر عقلانیت، فضیلت و اخلاق باشد و لذا تنظیم گری نوعی از قانون گذاری است که باید در راستای خدمت به مردم باشد. اگر فناوری بدون شناخت انسان باید ما فناوری زده می شویم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه باید در عرصه هوش مصنوعی نیز مدیریت جدیدی ارائه کنیم، گفت: کدنگاری ها در این زمینه کاملا ارزشی است و لذا دانشجویان و اساتید دانشگاه ها باید در این زمینه دقت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ساختار آموزش و پرورش با توجه به سرعت تحولات در عرصه هوش مصنوعی باید کاملا تغییر کند. اصول حکمرانی فضای مجازی در همه عرصه های کشور حتی هنر و سلامت نیز حاکم است.

فضای مجازی حتی معنای سلطه را نیز تغییر داده است

آیت الله علی اکبر رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این مراسم با بیان اینکه تغییر مفاهیمی همچون مرز ملی و جغرافیایی، امنیت، استعمار و مرزبانی در دنیای امروز، گفت: استکبار جهانی حتی موجب تحول معنایی واژه ای همچون استعمار شده است.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه با اشاره به دقیق نبودن برخی تعاریف مرتبط با موضوع حکمرانی، افزود: حکمرانی مرتبه دیگری از حاکم و محکوم را دربر دارد و این موضوع باید مورد توجه مسئولان کشور باشد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات مرتبط با فضای مجازی و سایبر، خاطرنشان کرد: امروز فضای مجازی در همه عرصه های زندگی ما حتی مرز ملی نیز بازیگر مهمی است. همچنان که مفهوم جنگ نیز با توسعه مفهوم فضای مجازی، معنایش تغییر کرده است.

حضرت آیت الله رشاد در ادامه با بیان اینکه فضای مجازی حتی معنای سلطه را نیز تغییر داده است، خاطرنشان کرد: آمریکا که پدر و مادر فضای مجازی است به لشکرکشی روی آورده است. همچنان که لشکرکشی الان آمریکا در منطقه و علیه ملت ایران کاملا اشتباه است زیرا عرصه های سلطه کاملا تغییر کرده است.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: همایش ملی تنظیم گری فضای مجازی کوشیده است این تحولات فضای مجازی را درنظر بگیرد و اتفاقات خوبی در آن افتاده است و دارای پیام مشخص به مسئولان دلسوز و نوعا متدین و متشرع کشور است.

وی در ادامه با اشاره به چند قاعده فقهی همچون «مصلحت» و «لاضرر»، گفت: بر اساس این قواعد فقهی، تنظیم گیری فضای مجازی کاملا ضروری است و باید این عرصه را مدیریت کرد.

ایجاد برخی آشوب های خیابانی در پی آزاد کردن فضای مجازی

حضرت آیت‌الله رشاد در ادامه با اشاره به ایجاد برخی آشوب های خیابانی در پی آزاد کردن فضای مجازی، گفت: در چنین مواردی حواسمان باشد که با توجه به «اوجب الواجب بودن حفظ نظام جمهوری اسلامی» نیز باید فضای مجازی را مدیریت کنیم.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه جوانانی که در کف خیابان به مقدسات توهین می کنند، اسیر فرهنگی دشمنان هستند و امثال بنده در این زمینه مقصر هستیم، گفت: کسانی که در حوزه فرهنگی نقش آفرین هستند در توهین گری جوانان به مقدسات نقش دارند که فعالان‌ و مدیران در حوزه فضای مجازی از جمله این اشخاص هستند.

وی در ادامه با اشاره به محتوای «منشور روحانیت» که حضرت امام خمینی خطاب به روحانیون و طلاب مطرح کردند، افزود: رهبر کبیر انقلاب اسلامی در آن پیام نیز به قاعده نفی سبیل اشاره کردند.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه با بیان اینکه مسئولان نظام جمهوری اسلامی، نوعا متدین و متشرع هستند، ادامه داد: پیام ما به مسئولان از این همایش، این است که باید فضای مجازی را مدیریت کنید و اگر دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی لایحه و قانونی صادر کرد و ابلاغ شد، باید به آن عمل کنید.

حضرت آیت الله رشاد گفت: اگر مسئولی عمدا به قانون مجلس شورای اسلامی عمل نکند، کار خلاف شرع انجام داده است. بنابراین دوباره از این همایش به مسئولان کشور عرض می کنیم باید به قوانین کشور در عرصه فضای مجازی عمل کنید.