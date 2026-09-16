۵۶ هزار هکتار زمین برای ساخت ۲ میلیون مسکن آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رضایی، عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تشریح ظرفیت‌های تأمین زمین برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت، از شناسایی و آماده‌سازی ۵۶ هزار هکتار از اراضی دولتی مستعد ساخت مسکن خبر داد و گفت: این اراضی ظرفیت احداث نزدیک به ۲ میلیون واحد مسکونی را دارند.

وی افزود: سازمان ملی زمین و مسکن حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد که تنها حدود ۷ تا ۸ درصد آن در محدوده شهرها قرار گرفته و امکان ساخت‌وساز در آنها وجود دارد. بخش عمده این اراضی در حریم شهرها قرار دارند که طبق قانون امکان ساخت‌وساز در آنها وجود ندارد.

رضایی بیان کرد: از مجموع اراضی در اختیار سازمان، حدود ۸۷ هزار هکتار به‌عنوان اراضی مستعد ساخت مسکن شناسایی شد. این اراضی مراحل مختلف الحاق و تغییر کاربری را در مراجع تخصصی استانی، از جمله کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، طی کردند.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: بخشی از این اراضی به دلایلی از جمله نبود زیرساخت‌های لازم، آب و برق، دسترسی مناسب و الزامات حمل‌ونقل از چرخه ساخت مسکن خارج شدند و در نهایت ۵۶ هزار هکتار زمین مستعد ساخت مسکن به تأیید رسید.

وی گفت: این اراضی پس از طی مراحل مختلف از جمله الحاق، تغییر کاربری و تفکیک، ظرفیت احداث نزدیک به ۲ میلیون واحد مسکونی را دارند و سازمان ملی زمین و مسکن همه ظرفیت خود را برای این امر به کار گرفته است.

تحقق ۵۶ درصدی هدف الحاق اراضی به محدوده شهرها

رضایی درباره تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت نیز اظهار کرد: در این برنامه پیش‌بینی شده است که سالانه دو دهم درصد از مساحت سکونتگاه‌های شهری به محدوده شهرها الحاق شود که تاکنون قریب به ۵۶ درصد این هدف محقق شده است.

وی با اشاره به موانع تحقق کامل اهداف برنامه هفتم در حوزه تأمین زمین تصریح کرد: برای اجرای برنامه هفتم باید به قوانین بالادستی از جمله قانون آمایش سرزمین و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توجه داشته باشیم؛ بر اساس این قوانین امکان ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی درجه یک و دو وجود ندارد.

محدودیت تأمین زمین در استان‌های شمالی

رضایی افزود: این محدودیت‌ها در برخی استان‌ها از جمله استان‌های شمالی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و از جمله موانعی است که بر امکان عرضه زمین برای ساخت مسکن تأثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه مسکن از زمین آغاز می‌شود اما به عوامل متعدد دیگری وابسته است، گفت: مصالح ساختمانی، دستمزد، عوارض محلی، خدمات و زیرساخت‌ها از جمله موضوعاتی هستند که در فرآیند ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرند.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد: ما در سازمان ملی زمین و مسکن اراضی خود را برای امر مسکن اختصاص داده‌ایم، اما زمین فاقد زیرساخت را نمی‌توانیم به مسکن اختصاص دهیم؛ چراکه کارگروه‌های تخصصی استان‌ها نیز اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهند.

آمادگی برای عرضه زمین دارای زیرساخت

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی عرضه زمین‌هایی را که امکان سکونت و تأمین زیرساخت‌های لازم در آنها وجود دارد، داریم.